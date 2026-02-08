Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Nezamýšlené důsledky amerických cel

Víkendář: Nezamýšlené důsledky amerických cel

08.02.2026 10:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonomové Lorenzo Rotunno a Michele Ruta poukazují na stránkách VoxEU na různé reakce zemí na americká cla. Mezi ně patří odvetná cla, domácí průmyslová politika zaměřená na podporu postižených domácích výrobců a také ekonomická integrace s dalšími zeměmi. Ta je zaměřená na kompenzaci omezeného přístupu na americké trhy.

Ekonomové tvrdí, že „hluboká ekonomická integrace může vyvážit ztráty exportu způsobené americkými cly“. Prudší poklesy exportů zaznamenávají země, které čelí vyšším clům (například Indie) nebo jsou více vystaveny americkému trhu (Kanada a Mexiko). I nízká míra obchodní integrace založená pouze na nižších clech ztráty generované americkými cly snižuje, „ale plně je kompenzuje pouze u malé skupiny zemí, jako je Spojené království a Japonsko. Hluboká integrace však generuje významné zisky i s nyní platnými americkými cly.“

Model zmíněných ekonomů ukazuje, že východoasijské ekonomiky by díky vyšší obchodní integraci zahrnující mimo jiné dohody s EU zaznamenaly největší přínosy. A „obchod uvnitř EU se díky prohloubení jednotného trhu v modelovaném případě zvyšuje přibližně o 10 %, zatímco čínský export se zvyšuje přibližně o 5 %.“ K tomu experti dodávají: „Hluboká integrace je jedinou reakcí, která může vyvážit ztráty blahobytu způsobené americkými cly. Ta přitom snižují reálné příjmy v samotných Spojených státech, protože výsledné ztráty efektivity převažují nad zisky.“

Hluboká obchodní integrace ve zbytku světa zavedená v reakci na americká cla by podle modelu zvýšila příjmy v Japonsku až o 2 % a „celkově se světový reálný příjem zvyšuje o 0,45 %, což plně kompenzuje ztráty amerických cel. Pouhá mělká liberalizace ale nemůže kompenzovat dopady amerických cel… Nezbytné je snížení necelních bariér.“ Takové kroky jsou ale politicky obtížněji proveditelné, protože často zahrnují reformy celých investičních a hospodářských režimů.

„Vyšší americké bariéry mohou vést exportně orientovaná odvětví k lobování za přístup na jiné zahraniční trhy získaný prostřednictvím hlubších obchodních dohod. Skutečně jsme zjistili, že podíl obchodu prováděného na základě takových dohod se s americkými cly zvyšuje více než bez nich. To naznačuje, že vyšší americká cla zvyšují hodnotu obchodních dohod a vytvářejí silnější motivaci pro hluboké integrační reformy. I takové, které byly dříve blokovány navzdory tomu, jaké mají výhody,“ uzavírají ekonomové.



Čtěte více:

PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
19.01.2026 13:38
PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Evropou znovu eskaluje. Adminis...
Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy
19.01.2026 15:57
Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy
Dodatečná cla, která se americký prezident Donald Trump chystá kvůli s...
Ministři financí EU zvažují protiúder na nové hrozby z USA
20.01.2026 16:05
Ministři financí EU zvažují protiúder na nové hrozby z USA
Evropští ministři financí zvažují aktivaci unijního nástroje proti hos...
Perly týdne: Cla platí sami Američané a na trhu se zlatem se dějí věci
30.01.2026 14:13
Perly týdne: Cla platí sami Američané a na trhu se zlatem se dějí věci
Přinášíme několik klíčových postřehů týkajících se vývoje ceny zlata,...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.02.2026
14:58Z okraje do mainstreamu: Katastrofické dluhopisy nejspíš zažijí další rekordní rok
10:03Víkendář: Nezamýšlené důsledky amerických cel
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět