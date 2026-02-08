Víkendář: Nezamýšlené důsledky amerických cel

Ekonomové Lorenzo Rotunno a Michele Ruta poukazují na stránkách VoxEU na různé reakce zemí na americká cla. Mezi ně patří odvetná cla, domácí průmyslová politika zaměřená na podporu postižených domácích výrobců a také ekonomická integrace s dalšími zeměmi. Ta je zaměřená na kompenzaci omezeného přístupu na americké trhy.
Ekonomové tvrdí, že „hluboká ekonomická integrace může vyvážit ztráty exportu způsobené americkými cly“. Prudší poklesy exportů zaznamenávají země, které čelí vyšším clům (například Indie) nebo jsou více vystaveny americkému trhu (Kanada a Mexiko). I nízká míra obchodní integrace založená pouze na nižších clech ztráty generované americkými cly snižuje, „ale plně je kompenzuje pouze u malé skupiny zemí, jako je Spojené království a Japonsko. Hluboká integrace však generuje významné zisky i s nyní platnými americkými cly.“
Model zmíněných ekonomů ukazuje, že východoasijské ekonomiky by díky vyšší obchodní integraci zahrnující mimo jiné dohody s EU zaznamenaly největší přínosy. A „obchod uvnitř EU se díky prohloubení jednotného trhu v modelovaném případě zvyšuje přibližně o 10 %, zatímco čínský export se zvyšuje přibližně o 5 %.“ K tomu experti dodávají: „Hluboká integrace je jedinou reakcí, která může vyvážit ztráty blahobytu způsobené americkými cly. Ta přitom snižují reálné příjmy v samotných Spojených státech, protože výsledné ztráty efektivity převažují nad zisky.“
Hluboká obchodní integrace ve zbytku světa zavedená v reakci na americká cla by podle modelu zvýšila příjmy v Japonsku až o 2 % a „celkově se světový reálný příjem zvyšuje o 0,45 %, což plně kompenzuje ztráty amerických cel. Pouhá mělká liberalizace ale nemůže kompenzovat dopady amerických cel… Nezbytné je snížení necelních bariér.“ Takové kroky jsou ale politicky obtížněji proveditelné, protože často zahrnují reformy celých investičních a hospodářských režimů.
„Vyšší americké bariéry mohou vést exportně orientovaná odvětví k lobování za přístup na jiné zahraniční trhy získaný prostřednictvím hlubších obchodních dohod. Skutečně jsme zjistili, že podíl obchodu prováděného na základě takových dohod se s americkými cly zvyšuje více než bez nich. To naznačuje, že vyšší americká cla zvyšují hodnotu obchodních dohod a vytvářejí silnější motivaci pro hluboké integrační reformy. I takové, které byly dříve blokovány navzdory tomu, jaké mají výhody,“ uzavírají ekonomové.