Průzkum: Investoři věří akciím víc než dluhopisům. Dolar čeká další pokles, zlato naopak růst

09.02.2026 6:08
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Výsledky nejnovějšího průzkumu Markets Pulse ukazují, že investoři vidí v současném geopoliticky napjatém prostředí větší výnosový potenciál v akciích než ve státních dluhopisech. Trh zároveň počítá se slabším dolarem a přetrvávající podporou pro zlato.

Ve světě, kde trhy pohání vývoj mezinárodní politiky, nabídnou akcie po očištění o volatilitu lepší výnosy než dluhopisy, domnívá se většina respondentů v nejnovějším průzkumu Markets Pulse, uvádí Bloomberg. Více než polovina ze 138 respondentů průzkumu provedeného od 28. ledna do 4. února uvedla, že největším katalyzátorem pohybů na trhu bude obchodní a geopolitický vývoj, zatímco podle 46 % z nich to bude měnová politika.

01

Po turbulentním období, kdy se obnovily obavy z umělé inteligence, kdy si drahé kovy prošly silnou volatilitou a kdy geopolitickým událostem vedly intervence USA ve Venezuele a snahy prezidenta Donalda Trumpa o americkou kontrolu nad Grónskem, si index S&P 500 letos stále udržuje mírný zisk. Výprodeje akcií nakonec byly krátké a makroekonomické pozadí zůstává do značné míry podpůrné. Nejistota z obchodní války slábne a výsledky hospodaření naznačují, že americké korporace zůstávají odolné vůči celním tlakům.

„Pro investory je důležité oddělit šum zpráv od jinak robustního makroekonomického pozadí,“ napsal ve středečním komentáři Henry Allen, makrostratég Deutsche Bank. „Když jsme v minulosti viděli trvalejší propady trhů, vždy to souviselo s výrazně horším pohledem na makroekonomický vývoj. To ale dnes v žádném podstatném smyslu nepozorujeme.“

Pád bezpečného útočiště

Oproti akciím jsou státní dluhopisy v útlumu, když se investoři připravují na změnu ve vedení Fedu. Mnozí se obávají, že kandidát na předsedu Kevin Warsh bude prosazovat menší rozvahu, což pohne s výnosy dluhopisů. Téměř dvě třetiny účastníků Market očekávají, že výnosy 10letých státních dluhopisů pravděpodobně porostou.

„Výnosy desetiletých dluhopisů se stále pohybují kolem 4 %, což není zrovna atraktivní výnos, když riziková aktiva v posledních třech letech dosáhla násobně vyšších výnosů,“ řekl Gareth Ryan, výkonný ředitel společnosti IUR Capital.

02

V minulosti měla období geopolitických turbulencí tendenci zvyšovat poptávku po státních dluhopisech, které tvoří nejhlubší a nejlikvidnější trh na světě. Jejich atraktivitu však podkopávají nová politická rizika ze strany Trumpovy administrativy, spolu s nervozitou ohledně nezávislosti Fedu a fiskálního výhledu.

Zároveň se bezpečnými přístavy staly v posledních letech americké bilionové společnosti s obrovskými hotovostními rezervami. „Apetit k riziku zůstává zdravý“ navzdory výprodeji softwarových akcií, dodal Ryan.

Brzdy dolaru

Jasným poraženým v současném prostředí je americký dolar, přičemž 71 % respondentů průzkumu očekává v příštím měsíci jeho další pokles. Na otázku, který z hlavních lednových pohybů na trhu by mohl být trvalejší, získal pokles dolaru s 28 % druhý největší podíl odpovědí.

Nejčastěji očekávaným trendem, který by mohl trvat alespoň další měsíc, byly podle 41 % účastníků zisky na zlatu. To naznačuje, že navzdory nedávnému nárůstu volatility nebylo přesvědčení o růstu ceny zlata výrazně narušeno.

 
 

