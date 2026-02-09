Průzkum: Investoři věří akciím víc než dluhopisům. Dolar čeká další pokles, zlato naopak růst

Výsledky nejnovějšího průzkumu Markets Pulse ukazují, že investoři vidí v současném geopoliticky napjatém prostředí větší výnosový potenciál v akciích než ve státních dluhopisech. Trh zároveň počítá se slabším dolarem a přetrvávající podporou pro zlato.
Ve světě, kde trhy pohání vývoj mezinárodní politiky, nabídnou akcie po očištění o volatilitu lepší výnosy než dluhopisy, domnívá se většina respondentů v nejnovějším průzkumu Markets Pulse, uvádí Bloomberg. Více než polovina ze 138 respondentů průzkumu provedeného od 28. ledna do 4. února uvedla, že největším katalyzátorem pohybů na trhu bude obchodní a geopolitický vývoj, zatímco podle 46 % z nich to bude měnová politika.
Po turbulentním období, kdy se obnovily obavy z umělé inteligence, kdy si drahé kovy prošly silnou volatilitou a kdy geopolitickým událostem vedly intervence USA ve Venezuele a snahy prezidenta Donalda Trumpa o americkou kontrolu nad Grónskem, si index S&P 500 letos stále udržuje mírný zisk. Výprodeje akcií nakonec byly krátké a makroekonomické pozadí zůstává do značné míry podpůrné. Nejistota z obchodní války slábne a výsledky hospodaření naznačují, že americké korporace zůstávají odolné vůči celním tlakům.
„Pro investory je důležité oddělit šum zpráv od jinak robustního makroekonomického pozadí,“ napsal ve středečním komentáři Henry Allen, makrostratég . „Když jsme v minulosti viděli trvalejší propady trhů, vždy to souviselo s výrazně horším pohledem na makroekonomický vývoj. To ale dnes v žádném podstatném smyslu nepozorujeme.“
Pád bezpečného útočiště
Oproti akciím jsou státní dluhopisy v útlumu, když se investoři připravují na změnu ve vedení Fedu. Mnozí se obávají, že kandidát na předsedu Kevin Warsh bude prosazovat menší rozvahu, což pohne s výnosy dluhopisů. Téměř dvě třetiny účastníků Market očekávají, že výnosy 10letých státních dluhopisů pravděpodobně porostou.
„Výnosy desetiletých dluhopisů se stále pohybují kolem 4 %, což není zrovna atraktivní výnos, když riziková aktiva v posledních třech letech dosáhla násobně vyšších výnosů,“ řekl Gareth Ryan, výkonný ředitel společnosti IUR Capital.
V minulosti měla období geopolitických turbulencí tendenci zvyšovat poptávku po státních dluhopisech, které tvoří nejhlubší a nejlikvidnější trh na světě. Jejich atraktivitu však podkopávají nová politická rizika ze strany Trumpovy administrativy, spolu s nervozitou ohledně nezávislosti Fedu a fiskálního výhledu.
Zároveň se bezpečnými přístavy staly v posledních letech americké bilionové společnosti s obrovskými hotovostními rezervami. „Apetit k riziku zůstává zdravý“ navzdory výprodeji softwarových akcií, dodal Ryan.
Brzdy dolaru
Jasným poraženým v současném prostředí je americký dolar, přičemž 71 % respondentů průzkumu očekává v příštím měsíci jeho další pokles. Na otázku, který z hlavních lednových pohybů na trhu by mohl být trvalejší, získal pokles dolaru s 28 % druhý největší podíl odpovědí.
Nejčastěji očekávaným trendem, který by mohl trvat alespoň další měsíc, byly podle 41 % účastníků zisky na zlatu. To naznačuje, že navzdory nedávnému nárůstu volatility nebylo přesvědčení o růstu ceny zlata výrazně narušeno.