Japonské akcie slaví výsledek voleb. Evropa obchoduje smíšeně, dluhopisy pod lehkým tlakem

Důležité zprávy na úvod týdne přicházejí z Asie. Japonská Liberálně demokratická strana současné premiérky Sanae Takaičiové zvítězila v předčasných parlamentních volbách s nečekaně masivní, více než dvoutřetinovou většinou. Vzhledem k tomu, že klíčovým volebním tématem bylo snížení daní na potraviny, trh čeká větší fiskální expanzi. Ta svědčí akciovému trhu, který v Japonsku rostl skoro o 4 procenta. Příznivý efekt na západní trhy ale příliš čekat nejde. Naopak japonské dluhopisy zareagovaly propadem.
Nárůst japonských výnosů je na středních a delších splatnostech asi o 6 bps. To je sice citelné, ale nejde o takovou paniku jako v půlce ledna. Díky tomu nevidíme ani podstatnou nákazu amerických papírů. Japonský jen na volby nereaguje negativně, naopak lehce posiluje, zřejmě i díky očekávání pokračujícího utahování měnové politiky.
Nárůst výnosů amerických, ale i evropských dluhopisů zůstává v řádu pár bodů a trh zůstává relativně v klidu i přes zprávu z Číny, podle níž tamní vláda doporučila domácím finančním institucím, aby omezily nákupy amerických dluhopisů, případně snižovaly jejich držbu, pokud mají velkou expozici na USA.
Evropské akcie začaly dobře, ale už jsou na tom pouze smíšeně. Přes procento sice přidává italský index FTSE MIB, ale v podstatě jde hlavně o akcie Unicredit, které rostou po korporátní zprávě. DAX nebo FTSE100 jsou v plusu pouze mírně, CAC40 a AEX naproti tomu lehce ztrácejí. A v červeném už jsou také americké futures.
Eurodolar se posouvá vzhůru na 1,1855 a zlato se zvedlo o další asi půlprocento. Stříbro sleduje stejný směr. Koruna zůstává dopoledne v klidu. Na programu nejsou žádné zásadní firemní výsledky a ekonomický kalendář obsahuje hlavně několik komentářů z Fedu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:47 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2327
|0.0054
|24.2405
|24.2018
|CZK/USD
|20.4245
|-0.4023
|20.5115
|20.3945
|HUF/EUR
|377.8253
|0.0291
|378.3784
|376.9341
|PLN/EUR
|4.2159
|-0.0632
|4.2192
|4.2107
|CNY/EUR
|8.2152
|0.2913
|8.2197
|8.1935
|JPY/EUR
|185.9375
|0.1810
|186.2370
|184.8690
|JPY/USD
|156.6835
|-0.2588
|157.6650
|156.2790
|GBP/EUR
|0.8717
|0.4315
|0.8726
|0.8682
|CHF/EUR
|0.9161
|-0.1063
|0.9181
|0.9159
|NOK/EUR
|11.4665
|0.2792
|11.4914
|11.4310
|SEK/EUR
|10.6773
|0.3084
|10.6804
|10.6366
| USD/EUR
|1.1864
|0.4034
|1.1870
|1.1810
|AUD/USD
|1.4245
|-0.0265
|1.4259
|1.4192
|CAD/USD
|1.3648
|-0.2270
|1.3674
|1.3634