Wall Street stagnovala při absenci nových zpráv

17.02.2026 22:00
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy vstoupily po prodlouženém víkendu do nového týdne bez jasného směru. Úvodní propad sejim podařilo smazat, a na krátko dokonce také rostly. Ve finále se ale hlavní indexy nikam nepohly a stagnovaly. Po makrodaty nabitém minulém týdnu nás čeká prázdnější makroekonomický kalendář, když tou nejzajímavější zprávou by mohlo být zveřejnění odhadu růstu americké ekonomiky za 4Q, které nás čeká v pátek. 

Analytici společnosti Wedbush ve své analýze uvedli, že monetizace AI by společnosti Apple mohla na hodnotě jejich akcií přidat 75 – 100 USD. Na Bloombergu se dále objevila zpráva, že Apple zrychluje vývoj tří nových produktů v podobě AI brýlí, AI přívěsku a Airpods s kamerami. Akcie Apple dnes díky přibližně 3% růstu stály v čele růstu v rámci indexu Dow Jones . 

Na včerejší propad navázaly ceny vzácných kovů, když se cena zlata po více než týdnu opět podívala pod 4900 USD/tr. unci. Na tento vývoj reagoval negativně celý sektor, když akcie dvou největších těžařů vzácných kovů, Newmont a Barick, odevzdaly přibližně 3 %. 




