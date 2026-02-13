Wall Street konečně přerušila pokles

Index spotřebitelských cen CPI v lednu rostl 2,4% tempem, zatímco analytický konsensus předpovídal 2,5% růst. Toto číslo by v předešlých měsících přineslo na trhy růst, ale vzhledem k nervozitě v posledních dnech to na Wall Street stačilo na pouhé zastavení poklesů. Index S&P 500 v posledních minutách zabral a zavřel s minimálním ziskem. Tak se mu nakonec podařilo přerušit sérii tří poklesů v řadě, ale přesto si díky 1,4% týdennímu poklesu připsal největší týdenní propad za téměř dva měsíce.
Technologická společnost potěšila investory svými hospodářskými čísly a především zvýšeným výhledem tržeb na svůj fiskální 2Q v objemu 7,65 mld. USD, zatímco analytici v průměru očekávali 7,03 mld. USD. Akcie rostly o více než 8 % na svá nová historická maxima. Své čtvrtletní výsledky představila i společnost Arista Networks, která v tomto kvartálu očekává tržby kolem 2,6 mld. USD, čímž předčila analytický konsensus o 145 mil. USD. Akcie Arista přidaly přibližně 3 %.
Mezi nejslabšími akciemi v rámci indexu S&P 500 se ocitly akcie Constellation Brands, které ztratily přes 7 %. Hluboký propad akcií tohoto výrobce alkoholických nápojů způsobily zprávy o novém CEO, kterým by se měl stát Nicholas Fink.