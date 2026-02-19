Kofole klesly tržby, Nestlé zvažuje prodej podílu ve zmrzlinách a Fed zmiňuje i možnost zvýšení sazeb

zveřejnila předběžné výsledky za rok 2024, které potvrdily mírný pokles tržeb i EBITDA kvůli slabému počasí a cukrové dani na Slovensku, ale letošní výhled zůstává optimistický. mírně zvyšuje cílové ceny pro i Monetu. údajně zvažuje restrukturalizaci své zmrzlinové divize, zatímco OpenAI míří k financování přesahujícímu 100 miliard USD. Fed se přiklání i k možnosti zvýšení sazeb, čímž je v opozici k Donaldu Trumpovi a jím zvolenému novému šéfovi Fedu. Futures jsou dnes smíšené.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX -0,3 %.
Nápojářské skupině loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2 procenta na 1,79 miliardy korun. Rok byl podle firmy náročný. Výsledky ovlivnila nová cukrová daň na Slovensku a počasí, které bylo pro nápojáře nejhorší za posledních deset let. Loňský plán EBITDA tak nesplnila, ale letošní výhled zůstává optimistický. Efektivitu podle firmy přinesou investice do skladovacích hal a výrobních linek, růst podpoří i oznámené akvizice. "Značnou část loňského výsledku, který byl přes nenaplněná očekávání druhým historicky nejvyšším, přinesla úsporná opatření na straně nákladů. Ta se nedají opakovat každý rok. V letošním roce se nám do jisté míry uspořené náklady vrátí a i při růstu tržeb tak odhadujeme výhled do roku 2026 v intervalu 1,8 - 1,9 miliardy korun EBITDA," uvedl finanční ředitel skupiny Martin Pisklák. plánuje ve fiskálním roce 2026 dividendu ve výši 13,5–21 Kč/akcii.
Citi opakuje neutrální hodnocení na s cílovou cenou 1126 Kč (oproti 1112 Kč v předchozím roce). Dále opakuje neutrální hodnocení na Monetu s cílovou cenou 192,1 Kč (oproti 183 Kč v předchozím roce).
Nestlé údajně zvažuje snížení podílu v oblasti zmrzliny, včetně společnosti Froneri se soukromou investiční společností PAI Partners, která zahrnuje značky jako Häagen-Dazs a Mövenpick. Švýcarský potravinářský gigant také zvažuje prodej některých ze svých stoprocentně vlastněných zmrzlinářských provozů, uvedli lidé. Společnost uvedla, že tržby jí v roce 2026 organicky vzrostou o 3 % až 4 %.
Donald Trump strávil své druhé funkční období prosazováním snížení sazeb Federálního rezervního systému a doufá, že to znovu nastartuje ekonomiku, která se před několika lety pyšnila nižší nezaměstnaností než kdykoli od dob Nixonovy administrativy. Velká část jeho úsilí se soustředila na snahu vytlačit stávající členy centrální banky urážkami, výhrůžkami, pokusy o propuštění, a dokonce i bezprecedentním trestním vyšetřováním ze strany ministerstva spravedlnosti. Ale podle včerejšího zápisu z jednání představitelé Fedu signalizují obavy z vysoké inflace, a někteří z členů se dokonce kloní k tomu, že bude možná nutné znovu zvýšit úrokové sazby. To by mohlo dostat Fed do kolizního kurzu nejen s Trumpem, ale i s jeho osobně vybraným nástupcem, který se stane dalším předsedou Fedu.
Společnost OpenAI se blíží k první fázi kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů, čímž by se hodnota společnosti zvýšila na více než 850 miliard dolarů, s významnými investicemi od společností , SoftBank, a , uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.
Mark Zuckerberg vypověděl, že je obtížné vymáhat věkové limity Instagramu, a uvedl, že mnoho uživatelů o svém věku lže. Během přelomového soudního procesu ohledně údajné závislosti na sociálních sítích a zapojení teenagerů obhajoval snahy společnosti Meta o odstranění účtů osob mladších 13 let. Spojené království navrhlo pravidla, která by od technologických firem vyžadovala odstranění nevhodných obrázků generovaných umělou inteligencí do 48 hodin, jinak jim hrozí pokuty až do výše 10 % celosvětových příjmů, a to po negativní reakci na nástroj Grok společnosti X, který vytváří sexualizované obrázky.
Aktivistický investor Elliott naléhá na Londýnskou burzu cenných papírů, aby přezkoumala své portfolio a v příštích 12 měsících usilovala o zpětný odkup akcií v hodnotě 5 miliard liber, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Tento hedgeový fond Paula Singera rovněž požaduje, aby burza přehodnotila svou složitou strukturu, včetně datové divize, burzovních operací a 51% podílu ve společnosti Tradeweb.