Waymo – bezpečnost robotaxíků a další expanze

Tekedra Mawakana z vedení společnosti Waymo na Bloombergu řekla, že v roce 2025 se zvýšil počet jízd jejích robotaxíků čtyřikrát. Přitom dál expanduje do dalších měst a potvrzuje, že její technologie skutečně funguje. A to i v oblasti bezpečnosti. Největší výzvou je podle ředitelky i to, že některé trhy stále nejsou otevřené,“ někde teprve získávají možnost testovat své vozy. S tím souvisí i otázka vývoje regulace.
Mawakana řekla, že v roce 2026 bude dál růst počet měst, ve kterých je Waymo aktivní, a počet vozů, které jezdí po jejich ulicích. To je jedna z oblastí, kam půjdou nové finance, které firma získala. Jejich celkový objem představuje 16 miliard dolarů. Cílem je vytvořit „dlouhodobě udržitelný byznys“. Jeho rozvoj mimo jiné podporuje to, když se ve městech, kde Waymo již funguje, konají významné kulturní a sportovní akce, které sem přitáhnou lidi odjinud. Ti tak mají možnost vyzkoušet služby robotaxíků, které jsou někdy považovány za místní atrakci. Podle ředitelky jsou přitom zkušenosti pozitivní.
To, že firma získala od investorů 16 miliard dolarů, bylo „hlasem důvěry“. Mezi hlavní investory patřily Dragoneer Investment Group, DST Global a Sequoia Capital. Waymo chce přitom expandovat do zahraničí, jeho cílem je nyní Londýn a Tokio. Co to ale vlastně znamená plánovat zavedení služby v novém městě? V první řadě musí být příznivá regulace. Příkladem je americké Miami, které bylo po této stránce „připravené“ a Waymo tak mohlo začít testovat své vozy v ulicích tohoto města s primárním zaměřením na bezpečnost.
Waymo má podle své ředitelky k dispozici přesvědčivá data, která dokazují bezpečnost jeho technologie. V USA ale v tuto chvíli musí řešit konkrétní nastavení regulace v každém z měst, protože není uplatňován jednotný federální rámec. Mawakana si přitom myslí, že důležitou roli by měla hrát i transparentnost včetně požadavků na zveřejňování informací ohledně jízd poskytovaných konkrétní firmou. Na otázku týkající se New Yorku pak řekla, že tam musí její firma ještě odvést svou práci, nyní tam pravidla neumožňují, aby se řidič přestal věnovat řízení.
V některých městech podle ředitelky vzniká místní podpora pro příchod její společnosti, třeba u rodičů, jejichž děti nemohou mít řidičský průkaz. Pro ně může Waymo představovat alternativu, „která může dát jejich dětem nezávislost.“ „Chceme expandovat a chceme si získávat důvěru,“ dodala Mawakana. Výhodná je podle ní situace, kdy se daná města a oblasti nechtějí spokojit se současným stavem bezpečnosti dopravy a jsou otevření možnosti, že existuje lepší alternativa k současnému způsobu dopravy.
Waymo zkoumá možnost větší expanze v Japonsku. Jak bylo uvedeno, začít by mohlo v Tokiu. Již nyní tam sbírá potřebná data z provozu, důležitá je v takových případech spolupráce s místními partnery. Diskutovalo se i o nehodě, při které vůz společnosti srazil dítě. Vůz jej detekoval, když vyšlo zpoza jiného vozu a začal prudce brzdit, ovšem i tak došlo ke kontaktu v rychlosti 6 mil za hodinu. Mawakana k tomu řekla, že „to je přesně důvod, proč děláme to, co děláme.“ Podle modelu její společnosti by totiž běžný řidič v takové situaci nedovedl reagovat tak rychle jako robotaxík. Proto firma „vítá možnost spolupracovat na vyšetřování tohoto případu“.