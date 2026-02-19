Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Waymo – bezpečnost robotaxíků a další expanze

Waymo – bezpečnost robotaxíků a další expanze

19.02.2026 6:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Tekedra Mawakana z vedení společnosti Waymo na Bloombergu řekla, že v roce 2025 se zvýšil počet jízd jejích robotaxíků čtyřikrát. Přitom dál expanduje do dalších měst a potvrzuje, že její technologie skutečně funguje. A to i v oblasti bezpečnosti. Největší výzvou je podle ředitelky i to, že některé trhy stále nejsou otevřené,“ někde teprve získávají možnost testovat své vozy. S tím souvisí i otázka vývoje regulace.

Mawakana řekla, že v roce 2026 bude dál růst počet měst, ve kterých je Waymo aktivní, a počet vozů, které jezdí po jejich ulicích. To je jedna z oblastí, kam půjdou nové finance, které firma získala. Jejich celkový objem představuje 16 miliard dolarů. Cílem je vytvořit „dlouhodobě udržitelný byznys“. Jeho rozvoj mimo jiné podporuje to, když se ve městech, kde Waymo již funguje, konají významné kulturní a sportovní akce, které sem přitáhnou lidi odjinud. Ti tak mají možnost vyzkoušet služby robotaxíků, které jsou někdy považovány za místní atrakci. Podle ředitelky jsou přitom zkušenosti pozitivní.

To, že firma získala od investorů 16 miliard dolarů, bylo „hlasem důvěry“. Mezi hlavní investory patřily Dragoneer Investment Group, DST Global a Sequoia Capital. Waymo chce přitom expandovat do zahraničí, jeho cílem je nyní Londýn a Tokio. Co to ale vlastně znamená plánovat zavedení služby v novém městě? V první řadě musí být příznivá regulace. Příkladem je americké Miami, které bylo po této stránce „připravené“ a Waymo tak mohlo začít testovat své vozy v ulicích tohoto města s primárním zaměřením na bezpečnost.



Waymo má podle své ředitelky k dispozici přesvědčivá data, která dokazují bezpečnost jeho technologie. V USA ale v tuto chvíli musí řešit konkrétní nastavení regulace v každém z měst, protože není uplatňován jednotný federální rámec. Mawakana si přitom myslí, že důležitou roli by měla hrát i transparentnost včetně požadavků na zveřejňování informací ohledně jízd poskytovaných konkrétní firmou. Na otázku týkající se New Yorku pak řekla, že tam musí její firma ještě odvést svou práci, nyní tam pravidla neumožňují, aby se řidič přestal věnovat řízení.

V některých městech podle ředitelky vzniká místní podpora pro příchod její společnosti, třeba u rodičů, jejichž děti nemohou mít řidičský průkaz. Pro ně může Waymo představovat alternativu, „která může dát jejich dětem nezávislost.“ „Chceme expandovat a chceme si získávat důvěru,“ dodala Mawakana. Výhodná je podle ní situace, kdy se daná města a oblasti nechtějí spokojit se současným stavem bezpečnosti dopravy a jsou otevření možnosti, že existuje lepší alternativa k současnému způsobu dopravy.

Waymo zkoumá možnost větší expanze v Japonsku. Jak bylo uvedeno, začít by mohlo v Tokiu. Již nyní tam sbírá potřebná data z provozu, důležitá je v takových případech spolupráce s místními partnery. Diskutovalo se i o nehodě, při které vůz společnosti srazil dítě. Vůz jej detekoval, když vyšlo zpoza jiného vozu a začal prudce brzdit, ovšem i tak došlo ke kontaktu v rychlosti 6 mil za hodinu. Mawakana k tomu řekla, že „to je přesně důvod, proč děláme to, co děláme.“ Podle modelu její společnosti by totiž běžný řidič v takové situaci nedovedl reagovat tak rychle jako robotaxík. Proto firma „vítá možnost spolupracovat na vyšetřování tohoto případu“.

 

Čtěte více:

Robotaxi dosáhlo bodu zlomu, zní z Baidu. Čínská expanze do zahraničí je agresivnější než u americké konkurence
20.11.2025 12:05
Robotaxi dosáhlo bodu zlomu, zní z Baidu. Čínská expanze do zahraničí je agresivnější než u americké konkurence
Čínská expanze do zahraničí v oblasti robotaxi je rychlejší než u amer...
Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
17.12.2025 12:04
Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
Robotaxi Waymo jedná o získání více než 15 miliard dolarů s oceněním ...
Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
18.12.2025 14:27
Jádrový byznys Tesly tvoří jen zlomek její tržní hodnoty. Otěže převzala autonomie
Tesla se v současnosti obchoduje jako futuristická AI velmoc. V posled...
Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
22.12.2025 10:17
Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
Čínský technologický gigant Baidu oznámil plány na zavedení robotickýc...
Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…
07.01.2026 12:33
Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…
Stephen Gengaro ze Stifel má cílovou cenu u akcií Tesly na 508 dolarec...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.02.2026
6:03Waymo – bezpečnost robotaxíků a další expanze
18.02.2026
22:01Akcie smazaly část zisku po zveřejnění zápisu Fedu  
17:36Kofola nedosáhla na cíl EBITDA pro rok 2025. Největšími vlivy cukrová daň na Slovensku a počasí
17:26Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů
16:00PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
12:55Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:45Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
10:31Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje
10:30Akcie ožívají a opatrně se začínají zvedat i technologie  
10:10Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
10:08AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI
8:49Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?
8:47Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně  
6:06Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách
17.02.2026
22:00Wall Street stagnovala při absenci nových zpráv  
17:26Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti
16:03Invesco: Zlato pohání investiční poptávka, fundamenty slábnou. Férová cena je na 3 500 USD
15:32Paramount má sedm dní na to, aby přesvědčil Warner Bros. Mluví se o 31 dolarech za akcii

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět