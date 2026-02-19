Rozbřesk: Jestřábí zápis z posledního sezení Fedu vylučuje snížení sazeb v březnu

Včera večer zveřejněný podrobný zápis z lednového zasedání Fedu odhalil až nečekaně jestřábí choutky mezi americkými centrálními bankéři, které nám šéf centrální banky Jay Powell na tiskové konferenci zatajil.
Konkrétně jde o to, že podle zápisu „...několik účastníků (zasedání) uvedlo, že by podpořili oboustranný popis budoucích rozhodnutí (Fedu) o úrokových sazbách, který by odrážel možnost, že by v případě setrvání inflace nad cílovou úrovní mohlo být vhodné úrokové sazby zvýšit“.
Tato citace moc nekoresponduje s odpovědí J. Powella na novinářskou otázku na tiskovce po zasedání, která byla ohledně šancí možného zvýšení úrokových sazeb. Šéf Fedu tehdy odpověděl, že (zvyšování sazeb) není to, co lidé v současné době očekávají. Jak je však možné si přečíst z včera zveřejněného zápisu, někteří američtí centrální bankéři o zvýšení sazeb nahlas uvažují.
Co to všechno znamená pro březnové zasedání Fedu? Poněkud více jestřábí naladění vedení centrální banky nijak bezprostředně nemění očekávání trhu, která zůstávají z více než 90 % nastavena na variantu, že ke změně sazeb nedojde. Jestřábí zápis z jednání Fedu nicméně nastavuje velmi vysoko laťku pro případné úvahy o změně názoru na poslední chvíli před příštím zasedáním Fedu v polovině března.
Těsně před zasedáním sice ještě přijdou důležitá únorová data z trhu práce, respektive spotřebitelská inflace (6., resp. 11. března), ale i kdyby výše uvedená čísla byla velmi nízká, tak to americké centrální bankéře zřejmě již neoblomí. Na eventuální snížení sazeb by si tak bylo nutné počkat až na konec dubna, což bude mimochodem zasedání, kde bude Jay Powell figurovat jako šéf Fedu naposledy.
TRHY
Koruna
Nuda na korunovém trhu dále trvá. Česká měna v naprostém poklidu setrvává zhruba uprostřed pásma 24,20-24,30 EUR/CZK. Rozkolísat by ji teoreticky mohla geopolitika, respektive americký úder na Írán, o kterém se stále intenzivněji spekuluje.
Eurodolar
Kombinace silných amerických dat (především lednového průmyslu), obav z útoku USA na Írán a jestřábího zápisu z posledního zasedání Fedu stlačila eurodolar pod hranici 1,18. Co se týká možného vojenského útoku USA na Írán, tak v regionu koncentrace amerických námořních a leteckých sil roste, což už evidentně trhy začíná znervózňovat (ropu pochopitelně již déle). Nicméně k Íránu směřuje druhá americká letadlová loď a vzhledem k tomu, že byla spatřena u Maroka, takže bude trvat ještě 3-4 dny, než se přiblíží na dostřel Teheránu. Aneb útok by mohl padnout na tento víkend…
Dnes odpoledne přijde poslední důležité makro číslo, které by mělo zapadnout do mozaiky výsledku amerického HDP za čtvrtý kvartál, jenž bude zveřejněn zítra. Půjde o výsledek americké obchodní bilance za prosinec a uvidíme, zdali deficit opět (zpátky) nerozšíří a nesrazí tak nowcasty HDP na uvěřitelnější – tj. nižší úroveň (k tématu opět vydáme Amerického stopaře).