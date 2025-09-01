Hledat v komentářích

Detail - články
Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským

01.09.2025 16:46
Autor: ČTK

Nejbohatším Čechem podle webu e15.cz je s majetkem v hodnotě 393 miliard korun dědička finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou. Následuje většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s 349 miliardami korun a na třetí pozici se s majetkem za 259 miliard umístil majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek.

Čtvrtou příčku na žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků podle e15 obsadil majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 239 miliard korun. Na sdíleném pátém místě jsou spoluzakladatelé finanční skupiny J&T Patrik a Jozef Tkáčovi. Jejich majetek odhadl web e15 na 173 miliard .

Šestý nejbohatší je se 138 miliardami korun realitní podnikatel Radovan Vítek s rodinou, následovaný majitelem holdingu Agrofert a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Jeho majetek server odhaduje na 126 miliard korun. Na osmém místě je majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač se 102 miliardami , devátý spoluzakladatel finanční skupiny J&T Ivan Jakabovič s 86 miliardami korun. Desítku nejbohatších uzavírá s majetkem v hodnotě 74 miliard korun vlastník zbrojařské skupiny STV Group Martin Drda s rodinou.

Žebříčky nejbohatších Čechů sestavují i jiné časopisy, noviny či agentury. K odhadu hodnoty majetku používají odlišné metody, takže výsledná čísla se mohou značně lišit.

Naposledy přehled zveřejnil na konci srpna časopis Euro. Podle jeho výpočtů je nejbohatším Čechem zbrojař Strnad s majetkem odhadovaným na 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Druhá příčka náleží Renátě Kellnerové s dcerami s odhadovaným majetkem za 315 miliard korun.

Počátkem května zveřejnil žebříček také časopis Forbes. Stejně jako v případě webu e15 ho vede Kellnerová s rodinou s odhadovaným jměním 378 miliard korun. Druhá příčka náleží Křetínskému s 284 miliardami a třetí je Komárek, jehož majetek Forbes odhadl na 262,5 miliardy korun.

