Wall Street při pokračující nejistotě kolem Íránu nenavázala na včerejší euforii

Americké akciové trhy dnes v úvodu obchodování navázaly na včerejší optimismus. Ten v pondělí rozvířily komentáře amerického prezidenta Trumpa, že válka v Íránu již nebude mít dlouhé trvání. Dobrou náladu v tomto ohledu dnes podpořila i zpráva o tom, že americké vojenské námořnictvo doprovodilo ropný tanker v Hormuzském průlivu. Tato zpráva však byla později Bílým domem dementována, což vedlo k otočce, a hlavní indexy na Wall Street nakonec zavřely bez větších změn.
Mezi nejrychleji rostoucími tituly dnes byli výrobci paměťových čipů, když akcie a rostly o více než 3,5 %. Slušné zisky si připsaly i čínské technologické tituly, kterým dnes vévodily akcie automobilky Nio. Tento čínský výrobce elektro aut totiž překvapivě uvedl, že v minulém kvartálu hospodařil se ziskem 4 centy na akcii, zatímco analytici v průměru očekávali ztrátu ve výši 5 centů. Akcie Nio prudce stouply o více než 15 %.
Po zavření trhu reportuje svá hospodářská čísla za předchozí kvartál technologický gigant . Akcie letos ztratily již 23 % a na maxima z loňského podzimu ztrácejí dokonce 56 %. Před zveřejněním tohoto důležitého reportu akcie oslabily o 1,4 %.