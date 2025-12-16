Hledat v komentářích

Detail - články
Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X

Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X

16.12.2025 8:40
Autor: Redakce, Patria.cz

Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 12,4 bilionu . Musk je spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla, zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX či majitelem sociální sítě X.

Jak k číslům časopis Forbes došel? Trochu zajímavě, ale obhajitelně a nyní nikoli ze strany Tesly, ale Space X. Společnost SpaceX byla v rámci prosincové nabídky akcií investorům oceněna na 800 miliard dolarů, zatímco předchozí srpnový prodej akcií podnik ocenil na 400 miliard dolarů. Tento nárůst podle odhadů časopisu Forbes zvýšil hodnotu Muskova majetku o 168 miliard dolarů na 677 miliard dolarů.

Hodnota Muskova majetku ještě v březnu roku 2020 činila pouhých 24,6 miliardy dolarů, ale díky tehdejšímu raketovému růstu akcií Tesly se podnikatel už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii s jměním 100 miliard dolarů. V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů. V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard dolarů. Hranici 500 miliard dolarů pokořil letos v říjnu.

Podle médií hodlá společnost SpaceX v příštím roce uvést své akcie na burzu a doufá, že tento krok celou firmu ohodnotí na zhruba 1,5 bilionu dolarů. Musk nyní podle odhadů vlastní zhruba 42 procent firmy SpaceX, píše Forbes.

Musk SpaceX založil v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Tento měsíc Musk vyzval ke zrušení Evropské unie. Reagoval tak na pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy Kč), kterou jeho síti X kvůli nedostatečné transparentnosti uložila Evropská komise. "EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany," napsal Musk.

Síť X koupil Musk v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.



