Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem

05.03.2026 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Naděje na brzký konec blízkovýchodního konfliktu se zdají ubývat, protože Írán odpálil vlnu raket na Izrael, což je již šestý den po sobě jdoucích nepřátelských akcí. K útoku došlo jen několik hodin poté, co americký Senát hlasoval, převážně podle stranických linií, proti návrhu zaměřenému na zastavení letecké kampaně a požadavek, aby vojenskou akci schválil Kongres. Mezitím se Mojtaba Chameneí, syn zavražděného íránského nejvyššího vůdce, stal předním kandidátem na jeho nástupce, což dnes uvedl Bílý dům a naznačuje tak, že Teherán se nehodlá pod tlakem podvolit. Začíná se objevovat jeden široce očekávaný důsledek konfliktu: Američtí spotřebitelé čelí prudkému nárůstu cen na benzinových pumpách. To by mohlo mít dopad i na hospodářský růst v širším měřítku. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová uvedla, že konflikt testuje odolnost globální ekonomiky.

Dnešní ekonomický kalendář přinesl další signály z trhu práce. Data o propouštění v kategorii Challenger ukázala, že počet propouštěných v únoru klesl na 48 307 z masivního lednového počtu 108 435. Počet Američanů, kteří v uplynulém týdnu podali žádosti o podporu v nezaměstnanosti, se mezitím nezměnil na 213 tisících, což je méně než očekávaných 215 tisíc. Pozornost se nyní zaměří na páteční ostře sledovanou zprávu o pracovních místech mimo zemědělství.

Akcie společnosti Broadcom vzrostly o 4,8 % poté, co tento výrobce čipů pro umělou inteligenci zveřejnil čtvrtletní výsledky hospodaření a zisku, které překonaly očekávání, a poskytl výhled tržeb za aktuální čtvrtletí, který taktéž předčil očekávání. Broadcom také oznámil zpětný odkup akcií v hodnotě až 10 miliard dolarů.


