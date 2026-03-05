Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem

Naděje na brzký konec blízkovýchodního konfliktu se zdají ubývat, protože Írán odpálil vlnu raket na Izrael, což je již šestý den po sobě jdoucích nepřátelských akcí. K útoku došlo jen několik hodin poté, co americký Senát hlasoval, převážně podle stranických linií, proti návrhu zaměřenému na zastavení letecké kampaně a požadavek, aby vojenskou akci schválil Kongres. Mezitím se Mojtaba Chameneí, syn zavražděného íránského nejvyššího vůdce, stal předním kandidátem na jeho nástupce, což dnes uvedl Bílý dům a naznačuje tak, že Teherán se nehodlá pod tlakem podvolit. Začíná se objevovat jeden široce očekávaný důsledek konfliktu: Američtí spotřebitelé čelí prudkému nárůstu cen na benzinových pumpách. To by mohlo mít dopad i na hospodářský růst v širším měřítku. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová uvedla, že konflikt testuje odolnost globální ekonomiky.
Dnešní ekonomický kalendář přinesl další signály z trhu práce. Data o propouštění v kategorii Challenger ukázala, že počet propouštěných v únoru klesl na 48 307 z masivního lednového počtu 108 435. Počet Američanů, kteří v uplynulém týdnu podali žádosti o podporu v nezaměstnanosti
, se mezitím nezměnil na 213 tisících, což je méně než očekávaných 215 tisíc. Pozornost se nyní zaměří na páteční ostře sledovanou zprávu o pracovních místech mimo zemědělství.
Akcie společnosti Broadcom vzrostly o 4,8 % poté, co tento výrobce čipů pro umělou inteligenci zveřejnil čtvrtletní výsledky hospodaření a zisku, které překonaly očekávání, a poskytl výhled tržeb za aktuální čtvrtletí, který taktéž předčil očekávání. Broadcom také oznámil zpětný odkup akcií v hodnotě až 10 miliard dolarů
.