Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy

Trhy v USA dnes klesly a hlavními důvody, které dostaly akcie na trzích, byla stále napjatá situace na Blízkém východě, která zvedala ceny komodit a současně poslala akcie, jakožto rizikovější instrumenty směrem dolů.
Druhým klíčovým bodem dnešního obchodního dne byl report z amerického trhu práce za předchozí měsíc. Americká ekonomika podle posledních dat ztratila přibližně 92.000 pracovních míst, kdežto konsensus byl nastaven na růst o 55 tisíc pracovních míst. Potvrzením slabšího trhu práce byla i vyšší, jak očekávaná míra nezaměstnanosti, přesněji 4,4 % vs 4,3 %.
Barel severomořské ropy Brent se obchodoval o 8 % výše nad 92 USD/barel, což byly více jak dvouletá maxima. Západotexaská lehká ropa WTI vzrostla ještě silněji, a to o více jak 10 % a překonala hranici 90 USD/barel, což bylo poprvé od října 2023.
Dalším, ovšem na tak výrazně viditelným bodem byl fakt, kdy investoři začínají řešit scénář, kdy by se slabší ekonomický růst kombinoval s vyšší inflací, což je pro trhy velmi nepříjemná kombinace.
Hlavní indexy oslabily o cirka 1 %, nejméně klesl průmyslový index Dow Jones Industrial Average, který ztratil přibližně 1,0 %. Naopak větší ztrátu si připisoval technologický index Nasdaq Composite, ten zaostal za předešlým obchodním dnem cirka o 1,7 %. Průměr S&P 500 klesl zhruba o 1,2 %.
Ještě o něco slabší seanci zaevidovali investoři do menších společností, když index Russell 2000 odepsal přibližně 2,0 %. Výjimku tvořil např. investiční tip analytiků Patria, a to Advance Auto Parts, jehož akcie posilovaly v průběhu obchodování přibližně o 2 %, aby nakonec ztratily cca. 1,5 %.
Ve večerních hodinách dorazila na trhy pozitivní zpráva pro akcionáře , jehož akcie vzrostly cirka o 4 %, a to po zprávě o zahájení rozhovorů mezi Čínou a americkým výrobcem letadel, když asijská země má zájem objednat 500 letadel 737 MAX.