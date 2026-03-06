Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy

Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy

06.03.2026 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Trhy v USA dnes klesly a hlavními důvody, které dostaly akcie na trzích, byla stále napjatá situace na Blízkém východě, která zvedala ceny komodit a současně poslala akcie, jakožto rizikovější instrumenty směrem dolů.

Druhým klíčovým bodem dnešního obchodního dne byl report z amerického trhu práce za předchozí měsíc. Americká ekonomika podle posledních dat ztratila přibližně 92.000 pracovních míst, kdežto konsensus byl nastaven na růst o 55 tisíc pracovních míst. Potvrzením slabšího trhu práce byla i vyšší, jak očekávaná míra nezaměstnanosti, přesněji 4,4 % vs 4,3 %.

Barel severomořské ropy Brent se obchodoval o 8 % výše nad 92 USD/barel, což byly více jak dvouletá maxima. Západotexaská lehká ropa WTI vzrostla ještě silněji, a to o více jak 10 % a překonala hranici 90 USD/barel, což bylo poprvé od října 2023.

Dalším, ovšem na tak výrazně viditelným bodem byl fakt, kdy investoři začínají řešit scénář, kdy by se slabší ekonomický růst kombinoval s vyšší inflací, což je pro trhy velmi nepříjemná kombinace.

Hlavní indexy oslabily o cirka 1 %, nejméně klesl průmyslový index Dow Jones Industrial Average, který ztratil přibližně 1,0 %. Naopak větší ztrátu si připisoval technologický index Nasdaq Composite, ten zaostal za předešlým obchodním dnem cirka o 1,7 %. Průměr S&P 500 klesl zhruba o 1,2 %.

Ještě o něco slabší seanci zaevidovali investoři do menších společností, když index Russell 2000 odepsal přibližně 2,0 %. Výjimku tvořil např. investiční tip analytiků Patria, a to Advance Auto Parts, jehož akcie posilovaly v průběhu obchodování přibližně o 2 %, aby nakonec ztratily cca. 1,5 %.

Ve večerních hodinách dorazila na trhy pozitivní zpráva pro akcionáře Boeing, jehož akcie vzrostly cirka o 4 %, a to po zprávě o zahájení rozhovorů mezi Čínou a americkým výrobcem letadel, když asijská země má zájem objednat 500 letadel Boeing 737 MAX.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.03.2026
22:02Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy  
18:37Není rotace jako rotace
16:22Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
15:35Verdad Capital: Obavy z neobchodovaných půjček a private equity jsou namístě
15:21Po slibném startu brzda. Americký trh práce překvapil propadem a staví Fed před dilema
13:52Perly týdne: Bod zvratu a boje v již skončených válkách
12:56ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:13Tykačův Belviport navýšil podíl v ČEZ na tři procenta
12:02Oracle zpomaluje nábor a propustí tisíce zaměstnanců. Investice do AI datacenter tlačí cash flow do záporu  
11:41Íránská krize zastiňuje data. Akcie doufají v rychlé řešení, dluhopisy vidí problémy  
10:26Mzdy ke konci roku rostly rychleji zejména díky energetice a službám
10:10Hormuzský průliv se zastavil. Tankery stojí, cena ropy Brent stagnuje
8:55Hormuz stojí, trhy vyčkávají. Evropa ale otevře v zeleném  
8:53Rozbřesk: Česko snižuje výdaje na obranu. Kdy přijde Trumpův hněv?
6:30Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami
05.03.2026
22:00Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem  
17:22Co dovede riziková prémie?
15:58Nvidia s investicemi do OpenAI a Anthropicu skončí, řekl Huang
14:11Marže Broadcom zastíní i Nvidii, pochybnosti o budoucí profitabilitě mizí. Akcie rostou o 6 %  
12:58UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL XS3168205659

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět