Silná makrodata podpořila hlavně technologické akcie; Bitcoin +8 %

Americké akciové trhy se dnes výrazně vzchopily a po předchozím výprodeji následovala nákupní horečka. Obzvláště silný růst zaznamenal technologicky laděný index Nasdaq 100
, který přidal 1,5 %. Při pokračujícím napětí kvůli válce s Iránem se do popředí zájmu investorů dostaly zprávy z americké ekonomiky. Podle agentury ADP vzrostl počet pracovních míst v únoru o 63 tisíc, zatímco analytici v průměru očekávali růst o 50 tisíc. Skutečně příznivá čísla přišla v podobě indexu ISM ve službách, který nečekaně v únoru posílil na 56,1 bodu (konsensuální odhad 53,5 b.), což je nejvyšší úroveň od roku 2022.
Investoři dbes nakupovali především technologické tituly, které v posledních dnech výrazně ztrácely. Vysokého nákupního zájmu se dočkaly tituly z polovodičového sektoru, ale více než 1,5% nárůst zaznamenaly i akcie Meta nebo . Více než 1% růst zaznamenaly i akcie společnosti Broadcom, která dnes po zavření trhu představí své výsledky hospodaření za předešlý kvartál.
Komentář amerického prezidenta Trumpa, významně pomohl krypto měnám i akciím navázaným na tento průmysl. Trump se totiž postavil na stranu průmyslu kryptoměn a vyzval banky, aby došly k dobré vzájemné dohodě, protože to je v nejlepšímu zájmu amerického lidu. Cena Bitcoinu dnes roste přibližně o 8 % přes 73 000 USD.