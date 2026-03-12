Průmyslová výroba v ČR v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta

Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 procenta. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Hodnota nových zakázek se srovnání s loňským lednem vzrostla o 9,8 procenta. Meziměsíčně byla průmyslová výroba nižší o 2,6 procenta. K růstu českého průmyslu první měsíc letošního roku nejvíc přispěla výroba automobilů, kovozpracující průmysl či výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.
"Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků," doplnil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Negativně vývoj průmyslové produkce ovlivnila především výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pak výrobků pro stavebnictví, dále výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba strojů a zařízení.
Hodnota nových zakázek v lednu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,9 procenta, tuzemské nové zakázky vykázaly růst o 11,4 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 11,3 procenta.
"Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025," konstatovala vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Nejvýraznější pokles hodnoty nových průmyslových zakázek zaznamenala výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba strojů a zařízení a chemický průmysl.
Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento.
Za celý loňský rok průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu meziročně vzrostla podle revidovaných údajů o 2,2 procenta.