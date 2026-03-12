Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Průmyslová výroba v ČR v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta

Průmyslová výroba v ČR v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta

12.03.2026 11:00
Autor: ČTK

Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 procenta. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Hodnota nových zakázek se srovnání s loňským lednem vzrostla o 9,8 procenta. Meziměsíčně byla průmyslová výroba nižší o 2,6 procenta. K růstu českého průmyslu první měsíc letošního roku nejvíc přispěla výroba automobilů, kovozpracující průmysl či výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

"Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků," doplnil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Negativně vývoj průmyslové produkce ovlivnila především výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pak výrobků pro stavebnictví, dále výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba strojů a zařízení.

Hodnota nových zakázek v lednu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,9 procenta, tuzemské nové zakázky vykázaly růst o 11,4 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 11,3 procenta.

"Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025," konstatovala vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Nejvýraznější pokles hodnoty nových průmyslových zakázek zaznamenala výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba strojů a zařízení a chemický průmysl.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento.

Za celý loňský rok průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu meziročně vzrostla podle revidovaných údajů o 2,2 procenta.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.03.2026
13:25Další energetický šok? Analytici Evropu uklidňují, situace je podle nich jiná než v roce 2022
11:32Ropa zpět u stovky a akcie pod tlakem. Írán se zaměřil na ropnou infrastrukturu  
11:30IEA: Válka s Íránem způsobila největší narušení dodávek ropy v historii
11:30Zalando expanduje v USA mimo e-shop. Jeho podnikovou platformu adoptuje Levi’s. Akcie rostou o 13 procent
11:19Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč  
11:01Maloobchodní tržby v lednu meziročně vzrostly o pět procent
11:00Průmyslová výroba v ČR v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta
9:10Rozbřesk: Ceny benzínu v USA letí vzhůru. Jak to Fed vyhodnotí?
8:58ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2025
8:54ČEZ zveřejnil opatrný výhled, ropa skočila zpět nad 100 USD a napětí v Íránu udržují neustále se měnící vyjádření Trumpa  
7:25ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?
11.03.2026
21:14Akcie kolísaly kvůli obavám z války, ropa rostla  
17:19Cyklický návrat hodnotových akcií a jejich strukturální úpadek
17:16IEA uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv
15:37Groupon zklamal na zisku, tržbách i výhledu pro rok 2026  
14:40KKCG Financing a.s.: Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu
14:25Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
14:10Tlak na private credit sílí. JPMorgan snižuje hodnotu úvěrů
14:00Inflace v USA stagnuje, ale rizika narostla  
12:25ČNB může ropný šok přečkat bez zvyšování sazeb, myslí si člen rady Kubíček  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
13:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět