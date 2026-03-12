Hledat v komentářích

Ropa zpět u stovky a akcie pod tlakem. Írán se zaměřil na ropnou infrastrukturu

12.03.2026 11:32
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší nevýrazná seance na Wall Street přechází v negativní obchodování v Asii a později také Evropě. Dnešní pohyby hlavních indexů nejsou nijak velké, většinou je to o pár desetin procenta. Podobné je to také u amerických futures. I tak je ale vidět převažující negativní sentiment pramenící zejména z cen ropy, potažmo situace na Blízkém východě. 

Ropa se po propadu a poměrně klidném včerejšku vydává znovu nahoru. Dostala se už na 100 dolarů, načež klesá lehce pod tuto úroveň. Trh nepanikaří, ale na druhou stranu se mu rozplývá vidina rychlého řešení íránské války.

Donald Trump by z ní sice velmi rád už vycouval, jak naznačují jeho prohlášení, ale Írán nehodlá kapitulovat. Trump by také rád obnovil dodávky ropy, ale jeho výzva posádkám tankerů, aby "ukázaly trochu odvahy" naráží na realitu příliš vysokých rizik. 

Dokud má Írán páku v podobě ohrožování ropné infrastruktury a klíčové obchodní cesty z Perského zálivu, celkem logicky se mu nechce podřizovat podmínkám nadiktovaným z USA a zároveň riskovat opětovné napadení kdykoli v budoucnu. Zásah tří o obchodních lodí v Hormuzském průlivu, dvou tankerů v iráckých vodách, zásah ropného zásobníku v Ománu nebo pokračující útoky na cíle v Zálivu ukazují, že Írán tuto hru rozjíždí naplno a skrze cenu ropy chce donutit USA k ukončení útoků a jednání. 

Na druhé straně jsou tu protiopatření v podobě rozhodnutí o uvolňování strategických ropných rezerv a odklonění toku ropy ze Zálivu směrem k terminálům v Rudém moři. Takové kroky pomohou zmírnit dopad zavřeného Hormuzu a kupují čas, jakkoli nejde o dlouhodobé řešení. 

Výnosy dluhopisů se zklidňují po dalším nárůstu a dolar si polepšil, když se nyní k euru obchoduje u 1,1550. Drahé kovy sice míří dopoledne nahoru, ale pouze korigují včerejší ztráty.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:31 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4061 0.0820 24.4488 24.3695
CZK/USD 21.1210 0.0474 21.1650 21.0950
HUF/EUR 387.9002 0.1148 390.3926 386.7330
PLN/EUR 4.2605 0.2249 4.2675 4.2442
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9404 0.1118 7.9546 7.9196
JPY/EUR 183.4630 -0.1037 183.8476 183.3495
JPY/USD 158.7755 -0.1333 159.2385 158.6730
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8629 0.0328 0.8645 0.8623
CHF/EUR 0.9023 0.0249 0.9041 0.9017
NOK/EUR 11.1876 0.3360 11.1914 11.1395
SEK/EUR 10.7003 0.2599 10.7148 10.6690
USD/EUR 1.1554 0.0264 1.1563 1.1532
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4015 -0.0143 1.4059 1.3964
CAD/USD 1.3589 -0.0383 1.3605 1.3577
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




