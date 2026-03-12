Ropa zpět u stovky a akcie pod tlakem. Írán se zaměřil na ropnou infrastrukturu

Včerejší nevýrazná seance na Wall Street přechází v negativní obchodování v Asii a později také Evropě. Dnešní pohyby hlavních indexů nejsou nijak velké, většinou je to o pár desetin procenta. Podobné je to také u amerických futures. I tak je ale vidět převažující negativní sentiment pramenící zejména z cen ropy, potažmo situace na Blízkém východě.
Ropa se po propadu a poměrně klidném včerejšku vydává znovu nahoru. Dostala se už na 100 dolarů, načež klesá lehce pod tuto úroveň. Trh nepanikaří, ale na druhou stranu se mu rozplývá vidina rychlého řešení íránské války.
Donald Trump by z ní sice velmi rád už vycouval, jak naznačují jeho prohlášení, ale Írán nehodlá kapitulovat. Trump by také rád obnovil dodávky ropy, ale jeho výzva posádkám tankerů, aby "ukázaly trochu odvahy" naráží na realitu příliš vysokých rizik.
Dokud má Írán páku v podobě ohrožování ropné infrastruktury a klíčové obchodní cesty z Perského zálivu, celkem logicky se mu nechce podřizovat podmínkám nadiktovaným z USA a zároveň riskovat opětovné napadení kdykoli v budoucnu. Zásah tří o obchodních lodí v Hormuzském průlivu, dvou tankerů v iráckých vodách, zásah ropného zásobníku v Ománu nebo pokračující útoky na cíle v Zálivu ukazují, že Írán tuto hru rozjíždí naplno a skrze cenu ropy chce donutit USA k ukončení útoků a jednání.
Na druhé straně jsou tu protiopatření v podobě rozhodnutí o uvolňování strategických ropných rezerv a odklonění toku ropy ze Zálivu směrem k terminálům v Rudém moři. Takové kroky pomohou zmírnit dopad zavřeného Hormuzu a kupují čas, jakkoli nejde o dlouhodobé řešení.
Výnosy dluhopisů se zklidňují po dalším nárůstu a dolar si polepšil, když se nyní k euru obchoduje u 1,1550. Drahé kovy sice míří dopoledne nahoru, ale pouze korigují včerejší ztráty.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:31 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4061
|0.0820
|24.4488
|24.3695
|CZK/USD
|21.1210
|0.0474
|21.1650
|21.0950
|HUF/EUR
|387.9002
|0.1148
|390.3926
|386.7330
|PLN/EUR
|4.2605
|0.2249
|4.2675
|4.2442
|CNY/EUR
|7.9404
|0.1118
|7.9546
|7.9196
|JPY/EUR
|183.4630
|-0.1037
|183.8476
|183.3495
|JPY/USD
|158.7755
|-0.1333
|159.2385
|158.6730
|GBP/EUR
|0.8629
|0.0328
|0.8645
|0.8623
|CHF/EUR
|0.9023
|0.0249
|0.9041
|0.9017
|NOK/EUR
|11.1876
|0.3360
|11.1914
|11.1395
|SEK/EUR
|10.7003
|0.2599
|10.7148
|10.6690
| USD/EUR
|1.1554
|0.0264
|1.1563
|1.1532
|AUD/USD
|1.4015
|-0.0143
|1.4059
|1.3964
|CAD/USD
|1.3589
|-0.0383
|1.3605
|1.3577