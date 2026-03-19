ČNB úrokové sazby nezměnila

Znepokojivé dění na Blízkém východě s Českou národní bankou (ČNB) nehnulo. Bankovní rada na dnešním měnovém zasedání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta - na této úrovni se nachází už od loňského května. Rozhodnutí ČNB bylo podle analytiků očekávané.
Beze změny zůstaly také diskontní sazba (2,5 %) a lombardní sazba (4,5 %).
Guvernér centrální banky Aleš Michl na následné tiskové konferenci uvedl, že rozhodnutí bylo jednomyslné. Upozornil na to, že je bankovní rada připravena adekvátně reagovat na případně naplnění rizik pro plnění dvouprocentního inflačního cíle.
Významnou nejistotou pro ekonomický vývoj je konflikt v Íránu, se kterým souvisí aktuální růst cen ropy a plynu na světových trzích. Podle ČNB může mít zdražení energetických komodit vliv na vývoj inflace, negativně může zasáhnout také ekonomickou aktivitu.
V únoru spotřebitelské ceny v Česku meziročně vzrostly o 1,4 procenta.
