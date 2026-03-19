ČNB úrokové sazby nezměnila

19.03.2026 14:35, aktualizováno: 19.3. 15:20
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktualizováno

Znepokojivé dění na Blízkém východě s Českou národní bankou (ČNB) nehnulo. Bankovní rada na dnešním měnovém zasedání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta - na této úrovni se nachází už od loňského května. Rozhodnutí ČNB bylo podle analytiků očekávané.

Beze změny zůstaly také diskontní sazba (2,5 %) a lombardní sazba (4,5 %).

Guvernér centrální banky Aleš Michl na následné tiskové konferenci uvedl, že rozhodnutí bylo jednomyslné. Upozornil na to, že je bankovní rada připravena adekvátně reagovat na případně naplnění rizik pro plnění dvouprocentního inflačního cíle.

Významnou nejistotou pro ekonomický vývoj je konflikt v Íránu, se kterým souvisí aktuální růst cen ropy a plynu na světových trzích. Podle ČNB může mít zdražení energetických komodit vliv na vývoj inflace, negativně může zasáhnout také ekonomickou aktivitu.

V únoru spotřebitelské ceny v Česku meziročně vzrostly o 1,4 procenta.

Zdroj: Patria, ČTK

 

Čtěte více:

Fed ponechal úrokové sazby beze změny
18.03.2026 19:12
Fed ponechal úrokové sazby beze změny
Americká centrální banka (Fed) ponechala podle očekávání základní úrok...
Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
19.03.2026 13:20
Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
Útoky na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě ve čtvrtek zes...


Aktuální komentáře
19.03.2026
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent
15:34MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:35ČNB úrokové sazby nezměnila
13:38Braňo Soták: Všechny segmenty Micronu jedou na plný plyn, trh je ale ostražitý  
13:20Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
12:54Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
12:15Íránská válka eskaluje s útoky na energie a Fed trhům také nepomohl  
12:06Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
11:55Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3019003253
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají
10:33Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
10:00Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže
8:51Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu  
6:03Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný
18.03.2026
21:23Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
21:02Wall Street zasáhly obavy z války, Fed drží sazby beze změny  
19:12Fed ponechal úrokové sazby beze změny

