ČNB v prvním čtvrtletí koupila pět tun zlata

Česká národní banka (ČNB) v prvním čtvrtletí nakoupila pět tun zlata. Objem nákupu byl podobný jako v předchozím čtvrtletí. Celkem má centrální banka v rezervách 76,6 tuny zlata, tvoří 6,3 procenta celkové hodnoty rezerv. Vyplývá to z údajů o struktuře devizových rezerv ke konci března.
Hodnota zlatých rezerv ČNB na konci prvního čtvrtletí dosáhla 11,3 miliardy dolarů (235,4 miliardy korun). Celkové devizové rezervy činily 179 miliard dolarů. Většinu devizových rezerv ČNB tvoří dluhopisy.
Od loňského března vzrostl objem zlata v rezervách ČNB o 20 tun, jeho hodnota se ale zdvojnásobila. Je to důsledkem silného růstu ceny zlata v loňském roce. Podle vyjádření představitelů centrální banky však ČNB při nákupu zlata nespekuluje na cenu, ale nakupuje ho rovnoměrně.
Centrální banka ve větší míře nakupuje zlato od roku 2023. Loni objem zlata v rezervách překonal historicky nejvyšší hodnotu 63,3 tuny z doby po rozdělení Československa. Bankovní rada chce do roku 2028 zvýšit objem zlata v rezervách na 100 tun, hlavním cílem je větší diverzifikace devizového portfolia a snížení volatility hospodářského výsledku centrální banky.
Zlato, které má ČNB v rezervách, není všechno fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jeho část. Většina je v zahraničí, zejména v trezorech britské centrální banky. Část zlata ČNB půjčuje za úrok jiným centrálním bankám.