Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?

Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?

26.12.2025 17:44
Autor: Jiří Soustružník

U eurozóny se odhaduje, že potenciální/rovnovážné tempo růstu HDP se pohybuje něco málo nad 1 %. U Japonska to může být podobné, u Spojených států se obvykle udává zhruba dvojnásobné číslo. Před časem jsem tu přitom poukazoval na predikce Natixisu, podle kterých by eurozóna měla v podstatě najet na svůj potenciál s inflací pohybující se u 2 %. V USA by to mělo být pestřejší, ale jak by to mohlo být vlastně u nás?

Natixis čeká, že po 1,2 % růstu naší ekonomiky v roce 2024 přijde letošní ve výši 2,5 %. A v podstatě to samé by se podle předpovědí této banky mělo dít v následujících letech. V této souvislosti bych zmínil studii ČNB zveřejněnou na konci listopadu, která mimo jiné tvrdí:

„Analýza identifikovala v posledních deseti letech kromě covidového šoku i výrazný strukturální zlom okolo roku 2016. Od tohoto roku postupně zpomaloval trendový růst celkové (tzv. multifaktorové) produktivity v české ekonomice, což se projevilo i ve zpomalení celkového růstu jejího potenciálu. Co nejpřesnější odhad potenciálního růstu je přitom klíčový pro identifikaci toho, zda se ekonomika přehřívá či zaostává za svými možnostmi, a také toho, jaká má být vhodná měnověpolitická reakce. V návaznosti na tehdejší analýzu došlo k překalibrování rovnovážných hodnot růstu potenciálu v jádrovém predikčním modelu g3+ z 3,0 % na 2,5 %“.

Takže Natixis ve světle výše uvedeného podstatě počítá s tím, že naše ekonomika poroste rovnovážným/udržitelným tempem. Co by se podle něj mělo dít s inflací? Celkové předpovědi ukazuje následující tabulka, zahrnuje i Polsko a Maďarsko. Jak jsem psal včera, Natixis hovoří o obnovených inflačních tlacích u nás a v Polsku, ale podle tabulky by inflace měla o něco klesnout z 2,5 % na 2,3 %. V roce 2027 by tedy stále nemělo být dosaženo inflačního cíle ve výši 2 %. Natixis to přitom u nás vidí na sazby stabilizující se na 3,25 %. Maďarsko má pak celkově horší růstově - inflační profil, v Polsku Natixis predikuje vyšší růst i inflaci než u nás.

p 1

Z analýzy Natixisu bych dnes ještě chtěl poukázat na propojenost s Německem. U něj se díky fiskální expanzi čeká znatelné zvýšení tempa růstu. A následující dva grafy ukazují (i) výši obchodní bilance s naším západním sousedem a (ii) podíl, jaký má Německo a eurozóna na celkových exportech:

p2

Ve srovnání s Polskem i Maďarskem jsme s Německem na uvedených rovinách propojeni nejvíce. V akciové terminologii bychom mohli říci, že naše beta na Německo je nejvyšší. Na úrovni obchodní bilance pak naše provázanost v poslední době ještě prudce vzrostla. Na rozdíl od Polska, kde naopak klesá.

 

Čtěte více:

Investiční výhled 2026: Dluhy dlouho nejsou problém... Až najednou ano
26.12.2025 7:46
Investiční výhled 2026: Dluhy dlouho nejsou problém... Až najednou ano
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
25.12.2025 20:42
Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
Se začátkem nového roku se mohou zájemci o investování, stejně jako v ...
Nvidia rozjíždí velkou hru: licencuje technologii Groq a získává jeho špičkové manažery
26.12.2025 13:11
Nvidia rozjíždí velkou hru: licencuje technologii Groq a získává jeho špičkové manažery
Nvidia uzavřela dohodu o licencování čipové technologie od startupu Gr...
Česká ekonomika v regionálním kontextu a v příštím roce
25.12.2025 17:17
Česká ekonomika v regionálním kontextu a v příštím roce
Francouzský Natixis přišel s ekonomickou analýzou a predikcemi týkajíc...
Perly týdne: Magické číslo a datová centra ve vesmíru
26.12.2025 15:14
Perly týdne: Magické číslo a datová centra ve vesmíru
Stratég společnosti B. Riley Wealth Art Hogan na Yahoo Finance uvažova...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.12.2025
17:44Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?
15:14Perly týdne: Magické číslo a datová centra ve vesmíru
13:11Nvidia rozjíždí velkou hru: licencuje technologii Groq a získává jeho špičkové manažery
11:06Historický růst drahých kovů: Proč zlato a stříbro lámou rekordy?
7:46Investiční výhled 2026: Dluhy dlouho nejsou problém... Až najednou ano  
25.12.2025
20:42Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
17:17Česká ekonomika v regionálním kontextu a v příštím roce
15:11Jak Buffett měnil pohled na investice a co se změní po jeho odchodu z čela Berkshire Hathaway
10:41Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI  
24.12.2025
17:17Návratnost amerického trhu v příštím roce
15:15Zlato dnes historicky poprvé prolomilo 4500 dolarů za unci. Na rekordech stříbro i platina
12:15Nová fáze trhu podle Goldman Sachs: Horké valuace, AI boom a vyšší volatilita  
11:25Jak trhy (ne)obchodují přes vánoční svátky a přelom roku? Přinášíme přehled
8:52Investiční výhled Patria Finance: Pět klíčových témat pro rok 2026  
23.12.2025
22:03Nvidia v čele růstu, Čína znovu ve hře, aneb AI příběh pokračuje  
17:16Míří na trh další překvapení?
15:51Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci
15:26Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
15:19Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
14:12Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět