Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent

Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent

19.03.2026 16:01
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Čínský technologický gigant Alibaba zaostal svými hospodářskými výsledky za třetí fiskální čtvrtletí za očekáváními. Společnost zaznamenala meziroční pokles čistého zisku o 66 procent na 15,6 miliardy juanů, přičemž tržby dosáhly 284,8 miliardy juanů (41,4 mld. USD), zatímco trh čekal 289,8 miliardy juanů.

Akcie kótované ve Spojených státech reagovaly při otevření trhu až desetiprocentním poklesem, který později z poloviny smazaly.

Firma poznamenala, že pokles čistého zisku způsobil především 74procentní meziroční propad provozního zisku, který byl ovlivněn investicemi. Ty míří hlavně do AI, ať už do jazykových modelů nebo do tzv. agentické komerce (chatboti, kteří umí nakupovat a obsluhovat zákazníka).

Pozitivní zprávou podle analytiků bylo alespoň mírné zrychlení růstu tržeb z cloudu (meziročně +36 %) na 43,3 miliardy čínských juanů. Přesto i v této metrice trh čekal více. „Tento impuls byl primárně poháněn růstem tržeb z veřejného cloudu, včetně rostoucího zavádění produktů souvisejících s AI,“ uvedla společnost.

Alibaba je jednou z několika čínských firem silně zainvestovaných ve vývoji AI, které se snaží v tomto rychle rostoucím odvětví dohnat americké konkurenty. To potvrzuje i generální ředitel Eddie Wu. „V tomto čtvrtletí si Alibaba udržela silné investice do našich klíčových pilířů, kterými jsou umělá inteligence a spotřeba,“ uvedl ve firemním prohlášení.

„AI je a bude i nadále jedním z našich hlavních motorů růstu, přičemž tržby z produktů souvisejících s AI dosahují trojciferného růstu již desáté čtvrtletí v řadě,“ dodal s tím, že cílem v příštích pěti letech je vygenerovat z cloudových služeb a AI roční tržby ve výši více než 100 miliard dolarů.

Společnost se zavázala k masivním investicím do AI a cloudové infrastruktury v řádu desítek miliard dolarů. Jedná se o součást strategie přeměnit se z pouhého e-commerce giganta v lídra v oblasti umělé inteligence, připomíná CNBC.

Právě segment e-commerce vykazuje, částečně kvůli slabým spotřebitelským výdajům v Číně, známky stagnace: tržby ve třetím fiskálním kvartálu vzrostly o pouhé jedno procento.



