Alibaba rozšiřuje nabídku produktů poháněných AI. Spustila prodej chytrých brýlí

Alibaba rozšiřuje nabídku produktů poháněných AI. Spustila prodej chytrých brýlí

27.11.2025 13:42
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Alibaba nepolevuje ve svém nasazování spotřebitelských produktů poháněných umělou inteligencí. Nově zahájila prodej svých prvních chytrých brýlí, v nichž jsou integrovány AI modely Qwen. Cílem je nabídnout čínskému trhu něco podobného jako chytré brýle Ray-Ban od Meta Platforms.

Brýle Quark AI, poprvé oznámené v červenci, jsou zákazníkům dostupné ve dvou variantách: S1 za 3 799 čínských juanů (536 USD) a G1 za 1 899 jüanů (268 USD), informuje server CNBC. Brýle disponují vestavěnými průsvitnými displeji, kamerami, mikrofony s kostním vedením a vyměnitelnými bateriemi s výdrží až 24 hodin.

Hlavním lákadlem ale je, že čínský technologický gigant do zařízení integroval své AI modely Qwen, které jsou propojené s nově spuštěnou stejnojmennou aplikací. To znamená, že uživatelé mohou pomocí hlasového ovládání brýlím zadávat úkoly.

Hlavní rozdíl mezi modely S1 a G1 je v displeji, uvedla Alibaba. Dodala, že mezi konkrétní funkce patří překlad na cestách, poznámky ze schůzek generované AI či možnost klást otázky virtuálním asistentům. V neposlední řadě pak uživatelé mohou vyfotit produkt pomocí kamery v čočce a zařízení následně zobrazí cenu tohoto produktu na Taobao, hlavní nákupní aplikaci Alibaba v Číně.

Alibaba, stejně jako jiné technologické firmy (např. Meta), sází na to, že chytré brýle by se mohly časem stát dalším velkým spotřebitelským zařízením po smartphonu, píše CNBC. V září Meta představila Meta Ray-Ban Display brýle za 799 dolarů, první chytré brýle společnosti s vestavěným displejem připravené pro spotřebitele. Uživatelé mohou zařízení ovládat pomocí gest rukou přes speciální náramek.

Brýle od Alibaby se zatím prodávají jen v Číně, kde budou konkurovat domácím značkám včetně výrobce spotřební elektroniky Xiaomi a startupu Xreal.

Trh s chytrými brýlemi je stále malý, avšak rychle roste. Společnost Omdia odhaduje, že do roku 2026 dodávky AI brýlí přesáhnou více než 10 milionů kusů, což je dvojnásobek letošního roku.

Pro Alibabu jsou brýle dalším krokem v rámci úsilí poskytovat spotřebitelům produkty obsahující AI. Zmíněná aplikace Qwen ve stylu ChatGPT zaznamenala 10 milionů stažení během prvního týdne od vydání beta verze. Mezitím cloudová divize společnosti, kde firma vykazuje většinu příjmů souvisejících s AI, zaznamenala v posledním čtvrtletí zrychlení růstu (meziročně +34 %).

 


    27.11.2025 15:28

    u tech smart brejli je dost blby, ze vetsina potencialnich kupcu uz nosi dioptricky.. :)
    Ai-kun
    Americani
    27.11.2025 14:29

    No jo, ale vzestup Baby se uz nelíbí Američanům. Příliš to začíná vypadat jako smysluplné konkurence jejich technologických obrů. Proto ty tanečky s obviňováním ze spolupráce s čínskou armádou. Buď zainvestuješ naše drahé AI leadry nebo nic...
    Fyletto
