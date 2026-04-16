Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Akcie Allbirds vzrostly díky AI za jediný den o 582 procent. Paralela s dot-com bublinou je zjevná, varuje Jakub Blaha

16.04.2026 12:23
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Kdysi výrobce vlněných tenisek s valuací přes čtyři miliardy dolarů na vrcholu své slávy oznámil, že prodá svou značku a aktiva, změní název na NewBird AI a využije nové konvertibilní financování ve výši 50 milionů dolarů k nákupu výkonných grafických procesorů za cílem poskytovat AI výpočetní infrastrukturu. Výsledek? Akcie ve středu zaznamenaly raketový růst o 582 procent.

S novým byznys plánem přišlo vedení společnosti jen pár dní před tím, než se měl podnik definitivně zavřít, upozornila agentura Bloomberg s tím, že na první pohled senzační příběh tak podtrhuje intenzitu spekulativní mánie kolem AI, která žene investory do domnělých vítězů a zároveň vyvolává panické výprodeje v odvětvích, jež mohou být AI ohroženy.

„Příběh Allbirds připomíná pozdní fázi investičního cyklu, kdy samotné vyslovení slovního spojení umělá inteligence stačí k vyvolání prudké tržní reakce bez ohledu na minulost firmy. Obuvnická společnost, která ještě nedávno bojovala o přežití, se přes noc proměnila v poskytovatele výpočetní infrastruktury, což je mentální skok spíše z roku 1999 než z roku 2026,“ tvrdí analytik Patria Finance Jakub Blaha.

Podle něj je paralela s internetovou bublinou zjevná, protože „trh oceňuje nikoliv realizovatelný obchodní model, ale samotnou změnu příběhu, podobně jako tehdy, když se prodejci nábytku přes noc stávali internetovými společnostmi“, připomíná.

1

Ohraný příběh

Podobné příklady se přitom najdou i v ne tak dávné minulosti. Server Wall Street Journal zmínil případ z roku 2017, kdy společnost Long Island Iced Tea přešla od ledového čaje k „průzkumu a investicím do příležitostí, které využívají výhod technologie blockchainu“. Tento krok zpočátku způsobil prudký nárůst ceny akcií, které vzrostly o více než 180 procent. O několik měsíců později ale byla společnost vyřazena z burzy.

„Podobné události jsou známkou toho, že trh je přehřátý. Není to překvapivé, ale investory by to mělo přimět k opatrnosti,“ řekl Bloombergu Matt Maley, hlavní stratég společnosti Miller Tabak + Co.

Jak ale agentura dál upozorňuje, investoři tuto opatrnost často ignorují v naději, že se jim podaří na nevysvětlitelných růstech také svézt. Toto chování živí fenomén meme akcií, který se od covidové pandemie pravidelně vrací.

Roundhill Investments, správce ETF zaměřeného na meme akcie, byl jedním z kupců akcií Allbirds hned na začátku obchodování. „Obuvnická firma, která se přejmenuje na AI výpočetní infrastrukturu, je přesně ten typ příběhu, který zapaluje nadšení drobných investorů,“ uvedl Dave Mazza, generální ředitel společnosti.

Podle Blahy si extrémní cenový pohyb akcie lze vysvětlit i mechanicky. „Allbirds patří mezi akcie s extrémně omezeným volně obchodovaným objemem, přičemž zhruba 18 procent tohoto floatu je aktuálně prodáno nakrátko. Situaci dál eskalovala velmi nízká dostupnost akcií k shortování, pouhé jednotky tisíc kusů, což v kombinaci s masivním nákupním tlakem vytváří ideální prostředí pro prudké, nestabilní a emocemi tažené cenové pohyby,“ vysvětluje.

Allbirds plánuje prodat až 50 milionů dolarů v dluhu konvertibilního na akcie, aby financovala svůj nový plán. Peníze chce použít na nákup výpočetního hardwaru a realizaci dlouhodobé vize stát se poskytovatelem AI cloudových řešení. Firma přitom dříve souhlasila s prodejem veškerých svých aktiv a duševního vlastnictví společnosti American Exchange Group za přibližně 39 milionů dolarů.

„Z fundamentálního pohledu firma zatím nepředstavila žádné zákazníky ani infrastrukturu, pouze záměr nakupovat GPU a prodávat výpočetní výkon, tedy vstup do kapitálově náročného a silně konkurenčního segmentu. Nejde tak o investiční příběh založený na výhledu ziskovosti, ale o čistě spekulativní epizodu taženou omezenou likviditou a euforií kolem AI,“ varuje na závěr Blaha.

2

 
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět