Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
15 procent poprvé, podruhé … Zvýší Trump fakticky globální clo v tomto týdnu?

15 procent poprvé, podruhé … Zvýší Trump fakticky globální clo v tomto týdnu?

05.03.2026 9:32
Autor: Redakce, Patria.cz

Americký prezident Donald Trump pravděpodobně v tomto týdnu zvýší novou dočasnou globální dovozní celní sazbu na 15 procent z nynějších deseti. Nechal se tak slyšet v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNBC americký ministr financí Scott Bessent. Že jsme toto oznámení už jednou slyšeli? Ano. Novou celní sazbu oznámil Trump koncem února poté, co nejvyšší soud zrušil jeho předchozí globální cla uvalená na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 a obratem se nechal slyšet ohledně navýšení na 15 z 10 procent. To mu ale zatím neprošlo.

"Jsem pevně přesvědčen, že celní sazby se do pěti měsíců vrátí na původní úroveň," řekl Bessent. Zopakoval, že Trumpova administrativa plánuje zkoumat možnost zavedení podobných cel na základě jiného právního rámce, například podle článku?301 obchodního zákona USA z roku 1974.
Bessent uvedl, že článek 301 spolu s článkem?232 zákona o rozšiřování obchodu z roku 1962, který byl loni využit k uvalení cel na automobily a ocelové výrobky, jsou pomalejší, ale odolnější a upozornil, že dřívější omezení dovozu podle těchto zákonů obstála v řadě soudních sporů. Paragraf 301, který umožňuje vládě USA zavádět cla v reakci na údajně nespravedlivé praktiky zahraničních států, byl oblíbeným nástrojem Trumpa k ospravedlnění vyšších cel na čínský dovoz při zahájení obchodní války s Pekingem v době jeho prvního prezidentského období.

Několik hodin poté, co soud zneplatnil Trumpova takzvaná reciproční cla i cla související s fentanylem uvalené na zboží z Číny, Kanady a Mexika, prezident uvedl, že zavede nové desetiprocentní clo na dovoz na základě jiného právního ustanovení, aby nahradil zrušená opatření. Později dodal, že sazba poroste na 15 procent, fakticky se tak ale nestalo.

Nové clo vstoupilo v platnost minulý týden a opírá se o paragraf 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje zavést až patnáctiprocentní cla v případě "velkého a vážného" deficitu platební bilance. Podle tohoto zákona však mohou taková omezení dovozu platit pouze 150 dní, pokud jejich prodloužení neschválí Kongres.

Agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje napsala, že Evropská unie očekává, že bude osvobozena od nových globálních cel 15 procent a Spojené státy zachovají bloku celní sazbu deset procent.


 

Čtěte více:

Trump si konečně vybral. Na nového šéfa Fedu nominoval Kevina Warshe
30.01.2026 13:03
Trump si konečně vybral. Na nového šéfa Fedu nominoval Kevina Warshe
Spekulace posledních hodin se definitivně potvrdily. Americký preziden...
Trump vyzval republikány, aby znárodnili volby
03.02.2026 12:22
Trump vyzval republikány, aby znárodnili volby
Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby znárodnili vol...
Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
20.02.2026 16:11
Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
Rozsáhlá globální cla amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou nezáko...
Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
23.02.2026 9:01
Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
Podstatný nárůst nejistoty v obchodní politice je zpět. Nejvyšší soud ...
Trump tvrdí, že teď už to je
25.02.2026 6:05
Trump tvrdí, že teď už to je "jeho ekonomika". Dokáže ji obhájit?
Americký prezident Donald Trump po roce od svého návratu do Bílého dom...
Trump: Španělsko je hrozné, ukončím veškerý obchod. Zajistíme ochranu plavidel v Hormuzu
04.03.2026 8:30
Trump: Španělsko je hrozné, ukončím veškerý obchod. Zajistíme ochranu plavidel v Hormuzu
Španělsko a Británie odmítají spolupracovat se Spojenými státy při úde...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.03.2026
10:57Ropa zlepšila náladu v Evropě, klíčové stále zůstává odblokování Hormuzu  
10:09Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů
9:3215 procent poprvé, podruhé … Zvýší Trump fakticky globální clo v tomto týdnu?
9:31Válka na Blízkém východě může vyvolat globální vlnu inflace
8:54Rozbřesk: Koruna pod tlakem silného dolaru a nižší inflace. Ropa jde nahoru, dolar opět sílí
8:44Asijské akcie pookřály, Anthropic znovu jedná s Pentagonem, evropské futures v záporu  
8:40Obrana, bydlení, kultura. Poslanci navrhují přesuny v rozpočtu za 240 miliard korun
6:03Goldman Sachs: V USA se na akciích začíná mnohem více rozlišovat, investoři budou dál rotovat směrem od nich
04.03.2026
22:00Silná makrodata podpořila hlavně technologické akcie; Bitcoin +8 %  
17:48Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry
17:43Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo
17:06Lodní doprava Hormuzským průlivem se kvůli válce snížila o 90 procent
16:02S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí  
15:04Skupina CSG a Eurenco postaví na Slovensku továrnu na náplně do munice
14:20Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
12:37AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
11:34Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává  
11:18Nejhorší den za půl století. Jihokorejský akciový index se propadl o 12 procent
11:10Slušný výhled, ale stejně pod odhady. Bayer nadále svazují soudy v USA
10:38Česká inflace poklesla kvůli potravinám

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět