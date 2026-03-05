15 procent poprvé, podruhé … Zvýší Trump fakticky globální clo v tomto týdnu?

Americký prezident Donald Trump pravděpodobně v tomto týdnu zvýší novou dočasnou globální dovozní celní sazbu na 15 procent z nynějších deseti. Nechal se tak slyšet v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNBC americký ministr financí Scott Bessent. Že jsme toto oznámení už jednou slyšeli? Ano. Novou celní sazbu oznámil Trump koncem února poté, co nejvyšší soud zrušil jeho předchozí globální cla uvalená na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 a obratem se nechal slyšet ohledně navýšení na 15 z 10 procent. To mu ale zatím neprošlo.
"Jsem pevně přesvědčen, že celní sazby se do pěti měsíců vrátí na původní úroveň," řekl Bessent. Zopakoval, že Trumpova administrativa plánuje zkoumat možnost zavedení podobných cel na základě jiného právního rámce, například podle článku?301 obchodního zákona USA z roku 1974.
Bessent uvedl, že článek 301 spolu s článkem?232 zákona o rozšiřování obchodu z roku 1962, který byl loni využit k uvalení cel na automobily a ocelové výrobky, jsou pomalejší, ale odolnější a upozornil, že dřívější omezení dovozu podle těchto zákonů obstála v řadě soudních sporů. Paragraf 301, který umožňuje vládě USA zavádět cla v reakci na údajně nespravedlivé praktiky zahraničních států, byl oblíbeným nástrojem Trumpa k ospravedlnění vyšších cel na čínský dovoz při zahájení obchodní války s Pekingem v době jeho prvního prezidentského období.
Několik hodin poté, co soud zneplatnil Trumpova takzvaná reciproční cla i cla související s fentanylem uvalené na zboží z Číny, Kanady a Mexika, prezident uvedl, že zavede nové desetiprocentní clo na dovoz na základě jiného právního ustanovení, aby nahradil zrušená opatření. Později dodal, že sazba poroste na 15 procent, fakticky se tak ale nestalo.
Nové clo vstoupilo v platnost minulý týden a opírá se o paragraf 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje zavést až patnáctiprocentní cla v případě "velkého a vážného" deficitu platební bilance. Podle tohoto zákona však mohou taková omezení dovozu platit pouze 150 dní, pokud jejich prodloužení neschválí Kongres.
Agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje napsala, že Evropská unie očekává, že bude osvobozena od nových globálních cel 15 procent a Spojené státy zachovají bloku celní sazbu deset procent.