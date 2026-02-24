Hledat v komentářích

Detail - články
Vyhlídky pro německý export se dál zlepšují, panuje ale nejistota kolem cel

Vyhlídky pro německý export se dál zlepšují, panuje ale nejistota kolem cel

24.02.2026 12:24
Autor: ČTK

Nálada v německém exportním průmyslu se v únoru opět zlepšila, aktuální vývoj kolem celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa nicméně vyvolává novou nejistotu. Informoval o tom dnes mnichovský hospodářský institut Ifo.

Index očekávání v německém exportním sektoru se v únoru podle průzkumu Ifo zvýšil na 2,6 bodu z minus 0,8 bodu v předchozím měsíci. "Zatím však nelze hovořit o nějakém širokém a dynamickém oživení," uvedl hlavní prognostik institutu Timo Wollmershäuser.

Optimismus ohledně exportních vyhlídek podle průzkumu vzrostl zejména mezi výrobci elektronických a optických produktů. Očekávání se ale zlepšila také v automobilovém sektoru, který v poslední době čelí ostré konkurenci ze strany čínských výrobců. Méně příznivá situace panuje například v papírenském a chemickém průmyslu, kde podniky očekávají pokles exportu.

Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump následně ohlásil zavedení nového cla na základě jiného zákona. Nové clo ve výši deset procent začalo platit dnes. Trump avizoval, že toto clo zvýší na 15 procent, příslušný dekret ale ještě nepodepsal.

"Nejnovější rozhodnutí ohledně americké celní politiky vytvářejí novou nejistotu," uvedl Wollmershäuser. "Neustálé změny celních pravidel podnikům komplikují plánování," dodal.

Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla. Hrubý domácí produkt (HDP) se však zvýšil pouze o 0,2 procenta. V letošním roce počítá německá vláda se zrychlením růstu na jedno procento. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá


Nejhorší den za čtvrt století. Akcie IBM potopil nový nástroj Anthropicu
24.02.2026 10:01
Nejhorší den za čtvrt století. Akcie IBM potopil nový nástroj Anthropicu
Akcie IBM zažily v pondělí velký výprodej, když se propadly až o 13 pr...
Dimon: Část trhu znovu dělá „hlouposti“. Rizika připomínají období před finanční krizí
24.02.2026 12:14
Dimon: Část trhu znovu dělá „hlouposti“. Rizika připomínají období před finanční krizí
Jamie Dimon varoval, že současná situace ve finančním sektoru mu začín...
ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup na hlavní trh pražské burzy
24.02.2026 10:48
ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup na hlavní trh pražské burzy
Česká národní banka schválila prospekt zpracovatele kůží KARO Leather ...


