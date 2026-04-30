Akcie si nevybraly jasný směr. Ve hře výsledky velkých techů, přísný Fed a drahá ropa

Trhy se pohybují bez jasného směru, když investoři vstřebávají několik silných, ale protichůdných impulsů. Smíšené výsledky technologických gigantů, jestřábí tón amerického Fedu a prudké zdražení ropy kvůli konfliktu kolem Íránu vytvářejí prostředí zvýšené nejistoty.
Včerejší závěr v Americe i dnešní obchodování v Evropě nevyznívá úplně jednoznačně, co se týče směru akcií. Index CAC40 padá o více než procento, ale naproti tomu FTSE100 nebo AEX mírně stoupají, zatímco DAX je -0,3 pct. Americké futures jsou blízko nulové změny.
Trh vstřebává informace hned z několika stran. Včera po zavření Wall Street reportovaly čtyři velké technologické firmy, přičemž reakce na jejich výsledky je smíšená. Výrazně pozitivně trh přijal rychlý růst cloudu a úspěšný nástup Enterprise u Alphabetu. Lehce pozitivní je reakce na Amazonu, zatímco mírně klesá a Metu výrazně sráží nárůst kapitálových výdajů v důsledku vyšších cen vstupů. Techy tedy dopadly smíšeně, ale vlnu zájmu o AI by narušit neměly.
Jednání Fedu ale hodnotíme negativně, neboť v podstatě shazuje ze stolu možnost snížení sazeb v dohledné době, a naopak lehce podporuje spekulace o jejich zvýšení. Reakcí byl nárůst dluhopisových výnosů, který je dnes sice trochu korigován, ale 10Y splatnost je v USA stále nad 4,4 pct. Jestřábí křídlo měnového výboru Fedu naznačuje, že se obává trvalejších inflačních tlaků a mohlo by podpořit utažení politiky, což možná povede k intenzivnější debatě nad červnovou prognózou. Navíc předseda Powell navázal na svůj pevný postoj vůči politickým tlakům a naznačil, že bude jako guvernér pokračovat i poté, co vyprší jeho mandát předsedy FOMC. Tím pádem by nový předseda Kevin Warsh nahradil jednoznačně největší holubici Stephena Mirana a celkový postoj Fedu by se tím zpřísnil.
Ropa se dnes dostala až nad 126 dolarů, ze kterých následně klesá pod 122. Donald Trump nespěchá s uvolněním blokády Hormuzu a naznačuje, že sází na zhroucení Íránu a jeho ropného průmyslu. Navíc se objevily zprávy o přípravě dalšího vojenského zásahu. Samozřejmě to může být jen snaha rétoricky zvýšit tlak na íránské představitele, ale Trumpova důvěryhodnost je už tak malá, že to těžko může fungovat. Íránský ropný průmysl má ve skutečnosti daleko ke zhroucení a nejspíš vydrží podstatně déle než jiné země v Zálivu. Finančně Írán samozřejmě trpí, ale i tak může současná situace trvat ještě mnoho týdnů, během kterých se budou dopady na globální ekonomiku nepříjemně stupňovat. Ropný trh to začíná odrážet, částečně i dluhopisy, ovšem akcie zůstávají ohledně Íránu nadále poměrně v klidu.
Dnes je na programu řada makrodat. V Evropě negativně překvapil výkon francouzské ekonomiky za 1Q, zatímco Německo a Itálie očekávání překonaly. Čeká nás ještě výsledek za celou eurozónu, která zároveň zveřejní inflaci za duben. Odpoledne rozhodnou o sazbách ECB a BoE. Sazby zůstanou pravděpodobně beze změny, klíčovou otázkou jsou obavy bankéřů z inflace. Odpoledne se s údaji o HDP přidají Spojené státy; čeká se opětovné zrychlení po slabém předchozím kvartálu. Ačkoli makrodata nyní nejsou to hlavní, kombinace obav z ropy, vyšších výnosů a jestřábích tendencí v měnové politice podle nás vytváří nebezpečné prostředí, ve kterém by překvapení inflačním směrem mohlo na sentiment dolehnout.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3754
|-0.0460
|24.4207
|24.3667
|CZK/USD
|20.8605
|-0.1101
|20.9390
|20.8475
|HUF/EUR
|365.9500
|0.0004
|367.7070
|365.1905
|PLN/EUR
|4.2582
|-0.0865
|4.2651
|4.2564
|CNY/EUR
|7.9833
|-0.0265
|7.9943
|7.9737
|JPY/EUR
|186.5550
|-0.3858
|187.5657
|186.5250
|JPY/USD
|159.6490
|-0.4331
|160.7245
|159.6230
|GBP/EUR
|0.8661
|-0.0335
|0.8666
|0.8656
|CHF/EUR
|0.9226
|-0.1321
|0.9244
|0.9224
|NOK/EUR
|10.9283
|0.3084
|10.9299
|10.8713
|SEK/EUR
|10.8591
|-0.1687
|10.8905
|10.8559
| USD/EUR
|1.1685
|0.0621
|1.1699
|1.1655
|AUD/USD
|1.4017
|-0.2562
|1.4065
|1.4007
|CAD/USD
|1.3671
|-0.0888
|1.3692
|1.3665