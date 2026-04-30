Akcie si nevybraly jasný směr. Ve hře výsledky velkých techů, přísný Fed a drahá ropa

30.04.2026 10:49
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Trhy se pohybují bez jasného směru, když investoři vstřebávají několik silných, ale protichůdných impulsů. Smíšené výsledky technologických gigantů, jestřábí tón amerického Fedu a prudké zdražení ropy kvůli konfliktu kolem Íránu vytvářejí prostředí zvýšené nejistoty.

Včerejší závěr v Americe i dnešní obchodování v Evropě nevyznívá úplně jednoznačně, co se týče směru akcií. Index CAC40 padá o více než procento, ale naproti tomu FTSE100 nebo AEX mírně stoupají, zatímco DAX je -0,3 pct. Americké futures jsou blízko nulové změny.

Trh vstřebává informace hned z několika stran. Včera po zavření Wall Street reportovaly čtyři velké technologické firmy, přičemž reakce na jejich výsledky je smíšená. Výrazně pozitivně trh přijal rychlý růst cloudu a úspěšný nástup Gemini Enterprise u Alphabetu. Lehce pozitivní je reakce na Amazonu, zatímco Microsoft mírně klesá a Metu výrazně sráží nárůst kapitálových výdajů v důsledku vyšších cen vstupů. Techy tedy dopadly smíšeně, ale vlnu zájmu o AI by narušit neměly.

Jednání Fedu ale hodnotíme negativně, neboť v podstatě shazuje ze stolu možnost snížení sazeb v dohledné době, a naopak lehce podporuje spekulace o jejich zvýšení. Reakcí byl nárůst dluhopisových výnosů, který je dnes sice trochu korigován, ale 10Y splatnost je v USA stále nad 4,4 pct. Jestřábí křídlo měnového výboru Fedu naznačuje, že se obává trvalejších inflačních tlaků a mohlo by podpořit utažení politiky, což možná povede k intenzivnější debatě nad červnovou prognózou. Navíc předseda Powell navázal na svůj pevný postoj vůči politickým tlakům a naznačil, že bude jako guvernér pokračovat i poté, co vyprší jeho mandát předsedy FOMC. Tím pádem by nový předseda Kevin Warsh nahradil jednoznačně největší holubici Stephena Mirana a celkový postoj Fedu by se tím zpřísnil.

Ropa se dnes dostala až nad 126 dolarů, ze kterých následně klesá pod 122. Donald Trump nespěchá s uvolněním blokády Hormuzu a naznačuje, že sází na zhroucení Íránu a jeho ropného průmyslu. Navíc se objevily zprávy o přípravě dalšího vojenského zásahu. Samozřejmě to může být jen snaha rétoricky zvýšit tlak na íránské představitele, ale Trumpova důvěryhodnost je už tak malá, že to těžko může fungovat. Íránský ropný průmysl má ve skutečnosti daleko ke zhroucení a nejspíš vydrží podstatně déle než jiné země v Zálivu. Finančně Írán samozřejmě trpí, ale i tak může současná situace trvat ještě mnoho týdnů, během kterých se budou dopady na globální ekonomiku nepříjemně stupňovat. Ropný trh to začíná odrážet, částečně i dluhopisy, ovšem akcie zůstávají ohledně Íránu nadále poměrně v klidu.

Dnes je na programu řada makrodat. V Evropě negativně překvapil výkon francouzské ekonomiky za 1Q, zatímco Německo a Itálie očekávání překonaly. Čeká nás ještě výsledek za celou eurozónu, která zároveň zveřejní inflaci za duben. Odpoledne rozhodnou o sazbách ECB a BoE. Sazby zůstanou pravděpodobně beze změny, klíčovou otázkou jsou obavy bankéřů z inflace. Odpoledne se s údaji o HDP přidají Spojené státy; čeká se opětovné zrychlení po slabém předchozím kvartálu. Ačkoli makrodata nyní nejsou to hlavní, kombinace obav z ropy, vyšších výnosů a jestřábích tendencí v měnové politice podle nás vytváří nebezpečné prostředí, ve kterém by překvapení inflačním směrem mohlo na sentiment dolehnout.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3754 -0.0460 24.4207 24.3667
CZK/USD 20.8605 -0.1101 20.9390 20.8475
HUF/EUR 365.9500 0.0004 367.7070 365.1905
PLN/EUR 4.2582 -0.0865 4.2651 4.2564
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9833 -0.0265 7.9943 7.9737
JPY/EUR 186.5550 -0.3858 187.5657 186.5250
JPY/USD 159.6490 -0.4331 160.7245 159.6230
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8661 -0.0335 0.8666 0.8656
CHF/EUR 0.9226 -0.1321 0.9244 0.9224
NOK/EUR 10.9283 0.3084 10.9299 10.8713
SEK/EUR 10.8591 -0.1687 10.8905 10.8559
USD/EUR 1.1685 0.0621 1.1699 1.1655
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4017 -0.2562 1.4065 1.4007
CAD/USD 1.3671 -0.0888 1.3692 1.3665
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

Alphabet překonal očekávání. Silný růst cloudu vyhání akcie vzhůru
29.04.2026 22:30
Alphabet překonal očekávání. Silný růst cloudu vyhání akcie vzhůru
Alphabet hlásí za letošní první kvartál překonání odhadů Wall Street j...
Microsoft zvýšil zisk o 23 procent, tržby překonaly očekávání analytiků
29.04.2026 23:02
Microsoft zvýšil zisk o 23 procent, tržby překonaly očekávání analytiků
Americká softwarová společnost Microsoft navýšila čistý zisk ve třetí...
Amazon hlásí díky poptávce po AI největší růst cloudu od roku 2022
29.04.2026 23:05
Amazon hlásí díky poptávce po AI největší růst cloudu od roku 2022
Cloudová divize Amazonu zaznamenala v letošním prvním čtvrtletí nejryc...
Meta pokračuje v navyšování kapitálových výdajů na AI. Akcie jdou po výsledcích do záporu
29.04.2026 22:50
Meta pokračuje v navyšování kapitálových výdajů na AI. Akcie jdou po výsledcích do záporu
Čísla hospodaření za první kvartál oznámila ve středu večer také Meta...
Powell se neloučí a Fed dělá jestřábí půl-obrat
29.04.2026 22:07
Powell se neloučí a Fed dělá jestřábí půl-obrat
Současný šéf Fedu Jay Powell se s centrální bankou zatím neloučí a dří...


Aktuální komentáře
30.04.2026
14:38Cloud Amazonu zrychluje nejvíce za 15 kvartálů, slabší výhled na provozní zisk však tlumí nadšení  
13:34Mounjaro a Zepbound jako zlatý důl: Eli Lilly překonává odhady a navyšuje výhled
13:15JTSEC CZ Financing 2, a.s.: Výroční zprava za rok 2025
13:11JTSEC CZ Financing 1, a.s.: Výroční zprava za rok 2025
13:09J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
13:04J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
12:56Obrat Stellantisu pod lupou investorů: Silná čísla, slabá důvěra
12:22ČEZ koupil projekční firmu Energoprojekt Praha. Akvizice má pomoci řízení jaderných zakázek
11:23Microsoft překonal odhady, trh však čekal větší růst od cloudu Azure  
11:22WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Blockchain+ podfond: Výroční zpráva 2025
11:20WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Logistics podfond: Výroční zpráva 2025
11:18WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Renewables podfond: Výroční zpráva 2025
11:16WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Residential podfond: Výroční zpráva 2025
11:09WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: AUP Bratislava podfond: Výroční zpráva 2025
11:05WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Retail & Office podfond: Výroční zpráva 2025
10:49Akcie si nevybraly jasný směr. Ve hře výsledky velkých techů, přísný Fed a drahá ropa  
9:36Komentář analytika: Vyšší zisk Erste Bank díky Polsku, jádrové výnosy ale mírně zaostaly  
9:21Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 1Q 2026
9:20Komentář analytika: Překonání zisku nestačí, jádrové výnosy KB zůstávají pod tlakem  
9:13J&T Global Finance XI., s.r.o: Výroční zpráva za rok 2025

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
10:00DE - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět