Tržby Primoco znovu klesají, Tabák před výsledky a Slovensko přišlo o stupeň ratingu

Primoco hlásí druhý pokles tržeb a zisku v řadě, zatímco Tabák se chystá zveřejnit výsledky s atraktivním dividendovým výhledem. Agentura S&P snižuje rating Slovenska a trhy oživuje naděje na znovuotevření Hormuzského průlivu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,2 %, S&P 500 mini -0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,0 %.
Českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV loni druhým rokem po sobě klesly tržby i zisk. Tržby se meziročně snížily o 12,4 procenta na 389,3 milionu korun. Čistý zisk téměř 104,2 milionu korun byl proti roku 2024 nižší o 14,7 procenta. Provozní zisk společnosti se snížil jen mírně na loňských 145,6 milionu korun ze 147,2 milionu v roce 2024.
Tabák zveřejní výsledky za FY25 zítra před otevřením trhu. Patria očekává za druhou polovinu roku 2025 tržby 11,5 mld. Kč (+2,8 % r/r), tažené zejména růstem cen napříč portfoliem, přičemž pokles objemů cigaret má být částečně kompenzován růstem bezdýmových produktů.
EBIT marže by měla vzrůst na 16,7 % (+0,3 p. b. r/r) díky mírnému růstu nákladů, což by mělo vést k zisku EBIT 1,9 mld. Kč (+4,8 % r/r) a čistému zisku 1,6 mld. Kč (+6,1 % r/r) ve 2H25.
Za celý FY25 se odhadujeme čistý zisk 3,2 mld. Kč (-4,9 % r/r), EPS 1 162 Kč a návrh výplaty zhruba 100 % zisku, což implikuje dividendu asi 1 160 Kč na akcii a dividendový výnos kolem 5,9 %.
Sankce, které vůči sedmi evropským společnostem a subjektům působícím v odvětví vyzbrojování a obrany zavedla Čína, nenaruší schopnost Tchaj-wanu získávat zbraně. Dnes to podle agentury Reuters uvedl tchajwanský ministr obrany Wellington Koo. Čína omezení, které se týkají i českých zbrojařských společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní snímkování SpaceKnow a českého národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace, zavedla zejména kvůli prodeji zbraní nebo tajným dohodám s Tchaj-wanem. "Takovéto akce podle mě, jak jim rozumím, neovlivní naši schopnost pokračovat v zajišťování zboží přes relevantní diverzifikované kanály," řekl Wellington Koo. Uvedl, že to není poprvé, co Čína podobné kroky podnikla.
Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.
Britský král Karel III. dnes dorazí do Bílého domu na čtyřdenní státní návštěvu. Přijede tak po sobotní střelbě na mediální galavečeři a uprostřed narušených vztahů mezi oběma zeměmi, o kterých prezident Donald Trump prohlásil, že by je britský monarcha „rozhodně“ mohl napravit.
Trhy zaplavila nová vlna optimismu, co agentura Axios informovala, že Írán předložil USA nový návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a odložení jaderných jednání.
Centrální bankéři v USA a zemích skupiny G7 pravděpodobně tento týden ponechají úrokové sazby stabilní, zatímco obchodníci s dluhopisy se na základě „jestřábích“ signálů připravují na prodeje.
V korporátních zprávách se spoléhá na to, že Nejvyšší soud USA pozastaví soudní spory týkající se jeho herbicidu Roundup, které ho stály více než 10 miliard dolarů. A Německo údajně oslovilo evropské banky, aby mu pomohly odrazit snahu UniCredit o převzetí začátkem tohoto roku.