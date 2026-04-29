Trhy vyčkávají na sazby Fedu a big tech, SAE opouštějí OPEC a futures jsou smíšené

29.04.2026 8:49
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Investoři jsou před rozhodnutím amerického Fedu o úrokových sazbách a večerními výsledky technologických gigantů opatrní. Spojené arabské emiráty opouští OPEC během současné energetické krize a USA plánují ztrojnásobit investice do elektráren do roku 2030. V Nizozemsku se připravuje vyšší daň z nerealizovaných investic a futures jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,2 %.

Skupina mmcité, jejíž akcie se obchodují na trhu Start Market pražské burzy, dnes zveřejnila vybrané ukazatele hospodaření za čtvrtý kvartál a celý rok 2025. Tržby za čtvrtý kvartál dosáhly úrovně 419 milionů korun, což představuje meziroční růst o 23 %. Tržby za celý rok 2025 dosáhly 1 204 milionů korun při ročním růstu 11,5 %. Provozní zisk EBITDA za celý rok dosáhl 82 milionů korun při marži 6,85 %, meziročně vzrostl o 33 %.
Člen bankovní rady Seidler si myslí, že by se ČNB měla vyhnout reakci na dočasné cenové šoky, jako jsou vyšší ceny pohonných hmot, a na příštím zasedání 7. května by neměla úrokové sazby měnit.

Britský král Karel III. vyzval Washington, aby se odvrátil od izolacionismu a podpořil NATO a Ukrajinu. Mezitím Donald Trump řekl svým asistentům, aby se připravili na prodlouženou námořní blokádu Hormuzského průlivu, informoval Wall Street Journal.

Spojené arabské emiráty oznámily, že příští měsíc opustí OPEC, což je pro tuto skupinu značná rána. Oznámení SAE vyvolává otázky ohledně budoucnosti OPECu právě v době bezprecedentní energetické krize vyvolanou rozhodnutím USA a Izraele vést válku proti Íránu. Odchod SAE po šesti desetiletích členství je vyvrcholením dlouholetého napětí s lídrem OPECu, Saúdskou Arábií, ohledně politiky produkce ropy a regionálního politického vlivu. Zatímco SAE v minulosti hovořily o odchodu z OPECu, ministr energetiky Suhail Al Mazrouei v rozhovoru uvedl, že narušení způsobené válkou vytvořilo pro tento krok vhodnou dobu. Mezitím USA pohrozily bankám sekundárními sankcemi, pokud budou podporovat čínské soukromé rafinerie, které nakupují íránskou ropu.

Obchodníci zůstávají opatrní před dnešním rozhodnutím Fedu o sazbách a před večerními výsledky big techu.

Z bankovních výsledků UBS potvrdila svůj záměr navýšit celkový počet zpětných odkupů akcií ve výši 3 miliard dolarů v tomto roce poté, co čistý zisk za první čtvrtletí překonal odhady. Deutsche Bank vykázala vyšší než očekávaný zisk a tržby, protože zisk z obchodování se udržel. Zisk Banco Santander také překonal očekávání v rámci expanze v USA, která se soustředila na nedávnou akvizici společnosti Webster Financial.

Zaměstnanci Goldman Sachs v Hongkongu již údajně nemají přístup k modelu Claude od společnosti Anthropic PBC.

Trumpova administrativa údajně náhle ukončila vyšetřování obvinění, že Zuckerbergova Meta Platforms má přistup k šifrovaným zprávám WhatsAppu, a ukončila tak vyšetřování orgánů činných v trestním řízení ohledně soukromí této chatovací služby. Vyšetřování bylo ukončeno krátce poté, co vyšetřovatel ministerstva obchodu začátkem tohoto roku kontaktoval další federální úředníky, aby se s nimi podělil o své „dosavadní“ závěry. Po většinu roku 2025 se zvláštní agent zabýval tvrzeními, že někteří zaměstnanci a dodavatelé společnosti Meta mohli vidět obsah šifrovaných zpráv WhatsApp.

Nizozemsko se připravuje na novou daň ze zisků. Od roku 2028 budou muset individuální investoři každoročně platit 36% poplatek z nárůstu hodnoty aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a kryptoměny, i když žádnou z těchto sázek nerealizovali. Kritici tvrdí, že tím země odrazuje od individuálních investic.

Očekává se, že americké výdaje na zařízení pro elektrárny se do roku 2030 ztrojnásobí, a to především díky růstu datových center, která mohou tvořit až 40 % celkových investic, uvádí se ve včera zveřejněné zprávě. Americký trh s elektrickými zařízeními by měl do čtyř let dosáhnout 65 miliard dolarů, oproti 20 miliardám dolarů v loňském roce, přičemž kapacita datových center se má zvýšit o více než 350 % na 110 gigawattů. Nárůst poptávky mezitím zvyšuje náklady na energie pro běžné Američany.

 

Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta
28.04.2026 15:14
Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta
Komerční banka (DRŽET, cílová cena 1 111 Kč) zveřejní výsledky hospoda...
Preview Erste: Začátek nové kapitoly ziskovosti skupiny?
29.04.2026 6:00
Preview Erste: Začátek nové kapitoly ziskovosti skupiny?
Erste (DRŽET, cílová cena 106 EUR) zveřejní výsledky hospodaření za pr...
Jaký dopad by mohla mít umělá inteligence na dolar?
28.04.2026 17:19
Jaký dopad by mohla mít umělá inteligence na dolar?
Poslední predikce Commerzbank a Danske Bank se shodují v tom, že v dru...
Wall Street pod tlakem: technologie brzdí trh, pochybnosti k AI sílí
28.04.2026 22:03
Wall Street pod tlakem: technologie brzdí trh, pochybnosti k AI sílí
Americké akcie v průběhu úterního obchodování na Wall Street nebírali ...


Aktuální komentáře
29.04.2026
12:42Příliš nonšalantní trhy, nebo nástup na jedno z nejlepších akciových období našich životů?
11:57Akcie převážně červené. Ropa míří k 115 dolarům, na programu big tech a Fed  
10:36MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
10:16Největší švýcarská banka UBS prudce zvýšila čtvrtletní zisk
9:57Kone kupuje TK Elevator, vznikne největší výrobce výtahů na světě
9:50Začátek roku byl pro Mercedes méně špatný, než se čekalo. Věří v obrat ve druhé polovině roku
9:00mmcité ve čtvrtém kvartále zrychlila růst, tržby vzrostly o 23 procent
8:53Rozbřesk: Ropný kartel slábne, koruna zpět v letargii
8:49Trhy vyčkávají na sazby Fedu a big tech, SAE opouštějí OPEC a futures jsou smíšené  
8:45ČEZ, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
6:00Preview Erste: Začátek nové kapitoly ziskovosti skupiny?  
28.04.2026
22:03Wall Street pod tlakem: technologie brzdí trh, pochybnosti k AI sílí  
17:19Jaký dopad by mohla mít umělá inteligence na dolar?
15:34OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
15:14Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta  
15:09Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC
14:43Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok
14:00Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent
13:42General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
13:40TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2025

Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět