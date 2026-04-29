Trhy vyčkávají na sazby Fedu a big tech, SAE opouštějí OPEC a futures jsou smíšené

Investoři jsou před rozhodnutím amerického Fedu o úrokových sazbách a večerními výsledky technologických gigantů opatrní. Spojené arabské emiráty opouští OPEC během současné energetické krize a USA plánují ztrojnásobit investice do elektráren do roku 2030. V Nizozemsku se připravuje vyšší daň z nerealizovaných investic a futures jsou smíšené.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,2 %.
Skupina mmcité, jejíž akcie se obchodují na trhu Start Market pražské burzy, dnes zveřejnila vybrané ukazatele hospodaření za čtvrtý kvartál a celý rok 2025. Tržby za čtvrtý kvartál dosáhly úrovně 419 milionů korun, což představuje meziroční růst o 23 %. Tržby za celý rok 2025 dosáhly 1 204 milionů korun při ročním růstu 11,5 %. Provozní zisk EBITDA za celý rok dosáhl 82 milionů korun při marži 6,85 %, meziročně vzrostl o 33 %.
Člen bankovní rady Seidler si myslí, že by se ČNB měla vyhnout reakci na dočasné cenové šoky, jako jsou vyšší ceny pohonných hmot, a na příštím zasedání 7. května by neměla úrokové sazby měnit.
Britský král Karel III. vyzval Washington, aby se odvrátil od izolacionismu a podpořil NATO a Ukrajinu. Mezitím Donald Trump řekl svým asistentům, aby se připravili na prodlouženou námořní blokádu Hormuzského průlivu, informoval Wall Street Journal.
Spojené arabské emiráty oznámily, že příští měsíc opustí OPEC, což je pro tuto skupinu značná rána. Oznámení SAE vyvolává otázky ohledně budoucnosti OPECu právě v době bezprecedentní energetické krize vyvolanou rozhodnutím USA a Izraele vést válku proti Íránu. Odchod SAE po šesti desetiletích členství je vyvrcholením dlouholetého napětí s lídrem OPECu, Saúdskou Arábií, ohledně politiky produkce ropy a regionálního politického vlivu. Zatímco SAE v minulosti hovořily o odchodu z OPECu, ministr energetiky Suhail Al Mazrouei v rozhovoru uvedl, že narušení způsobené válkou vytvořilo pro tento krok vhodnou dobu. Mezitím USA pohrozily bankám sekundárními sankcemi, pokud budou podporovat čínské soukromé rafinerie, které nakupují íránskou ropu.
Obchodníci zůstávají opatrní před dnešním rozhodnutím Fedu o sazbách a před večerními výsledky big techu.
Z bankovních výsledků potvrdila svůj záměr navýšit celkový počet zpětných odkupů akcií ve výši 3 miliard dolarů v tomto roce poté, co čistý zisk za první čtvrtletí překonal odhady. vykázala vyšší než očekávaný zisk a tržby, protože zisk z obchodování se udržel. Zisk Banco také překonal očekávání v rámci expanze v USA, která se soustředila na nedávnou akvizici společnosti Webster Financial.
Zaměstnanci v Hongkongu již údajně nemají přístup k modelu Claude od společnosti Anthropic PBC.
Trumpova administrativa údajně náhle ukončila vyšetřování obvinění, že Zuckerbergova Meta Platforms má přistup k šifrovaným zprávám WhatsAppu, a ukončila tak vyšetřování orgánů činných v trestním řízení ohledně soukromí této chatovací služby. Vyšetřování bylo ukončeno krátce poté, co vyšetřovatel ministerstva obchodu začátkem tohoto roku kontaktoval další federální úředníky, aby se s nimi podělil o své „dosavadní“ závěry. Po většinu roku 2025 se zvláštní agent zabýval tvrzeními, že někteří zaměstnanci a dodavatelé společnosti Meta mohli vidět obsah šifrovaných zpráv WhatsApp.
Nizozemsko se připravuje na novou daň ze zisků. Od roku 2028 budou muset individuální investoři každoročně platit 36% poplatek z nárůstu hodnoty aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a kryptoměny, i když žádnou z těchto sázek nerealizovali. Kritici tvrdí, že tím země odrazuje od individuálních investic.
Očekává se, že americké výdaje na zařízení pro elektrárny se do roku 2030 ztrojnásobí, a to především díky růstu datových center, která mohou tvořit až 40 % celkových investic, uvádí se ve včera zveřejněné zprávě. Americký trh s elektrickými zařízeními by měl do čtyř let dosáhnout 65 miliard dolarů, oproti 20 miliardám dolarů v loňském roce, přičemž kapacita datových center se má zvýšit o více než 350 % na 110 gigawattů. Nárůst poptávky mezitím zvyšuje náklady na energie pro běžné Američany.