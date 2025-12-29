Big Short: Burry věští, že Nvidia a Palantir nejsou tak „naprogramované“ na růst, jak se zdá

Michael Burry, investor zfilmovaný ve snímku „The Big Short“ a věčný prorok tržních katastrof, znovu burcuje Wall Street. Tentokrát míří na nejžhavější sektor současnosti: akcie společností a Palantir, které podle něj nafukují bublinu. Přestože je Burryho skóre předpovědí nevalné, jeho nový „Cassandra Unchained“ se během pár týdnů stal jedním z nejčtenějších finančních newsletterů. Dokáže Burry trefit další velký short, nebo jen volá do větru, zatímco AI dál táhne trhy na maxima?
Ve scéně z filmu „The Big Short“ Michael Burry vypráví investorům o své sázce proti americkému trhu s bydlením. Pokud vyjde a trh se zhroutí, získá manažer hedgeového fondu 700 milionů dolarů na pojistných smlouvách. Pokud ne, bude během několika čtvrtletí insolventní.
Nyní se skutečný Burry snaží přesvědčit Wall Street, že bude profitovat z poklesu společností a Palantir Technologies zabývajících se umělou inteligencí. Toto odvětví v průběhu roku podporovalo růst trhu na nová maxima, ale Burry, který se v posledním desetiletí většinou držel v ústraní, prohlásil, že jde o bublinu, která brzy praskne, píše The Wall Street Journal.
Warren Buffett ho jednou nazval Kassandrou, mytologickou trojskou kněžkou, jejíž ponurá proroctví byla ignorována. To si vzal za své - na X je známý jako Cassandra Unchained. Od své úspěšné sázky proti trhu s bydlením si Burry vysloužil legii online fanoušků, kteří sledují do jeho příspěvky na fórech, včetně Burryology na Redditu.
Svůj neortodoxní pohled na svět připisuje ztrátě levého oka v důsledku rakoviny v dětství a také diagnóze autismu v dospělosti. Jako by chtěl zdůraznit svůj status, je zapřisáhlým metalistou a občas doporučuje skladby jako „I Am Hated“ od Slipknot.
Nyní je Burry pod tlakem. Minulý měsíc formálně uzavřel svůj hedgeový fond. V návaznosti na to spustil newsletter, v němž se podle svých slov s investory dělí o svou nejnovější velkou tezi zaměřenou na to, proč akcie AI oslabují. Během několika týdnů se Cassandra Unchained stal jedním z nejprodávanějších finančních newsletterů na Substacku s přibližně 171 000 odběrateli, uvádí WSJ.
Burry se obává toho, jak společnosti zabývající se umělou inteligencí investují do sebe navzájem a praktických limitů datových center. Jeho základní myšlenkou není kritika umělé inteligence jako celku, ale to, že se trh odtrhl od reality.
„Tato bublina vypadá velmi podobně jako dotcom bublina,“ řekl v podcastu, který moderoval Lewis, jehož kniha Burryho poprvé katapultovala ke slávě. „Ta ve skutečnosti nebyla internetová bublina. Byla to bublina přenosu dat.“
Zatím měl Burry na akcie jen málo znatelný dopad, ačkoli určité obavy ohledně infrastruktury umělé inteligence rostou. Burryho pravděpodobně zavrhnou i přispěvatelé na sociálních sítích, kde se šíří vtip, že předpověděl 20 z posledních dvou recesí.
Mnoho z Burryho nejdramatičtějších předpovědí o krachu trhu během posledních 15 let bylo chybných. 31. ledna 2023 vyzval své sledující k „PRODEJI“, ale index S&P 500 od té doby vzrostl o zhruba 70 %. Přiznal, že to bylo špatné rozhodnutí. „Dvě banky zkrachovaly, trh se propadl a když jsme byli na dne, opravil jsem se a řekl, že je jasné, že se dá znovu nakupovat,“ napsal.
3. listopadu Burry zveřejnil sázku proti Nvidii, výrobci čipů, který je nyní nejhodnotnější společností na světě, a Palantiru, významné firmě zabývající se softwarem pro umělou inteligenci. Dohromady mají obě firmy tržní hodnotu přibližně 5 bilionů dolarů. Burryho sázky byly relativně malé, asi 10 milionů dolarů v put opcích, ale mohly by dosáhnout více než 1 miliardy dolarů, pokud tyto akcie výrazně klesnou.
„Palantir a jsou dvě nejšťastnější společnosti na planetě,“ řekl Lewisovi. Burry uvedl, že jeho sázky na pokles byly z jiných, ale souvisejících důvodů. Palantir je příliš závislý na lakomých vládních zakázkách a příliš štědrý ke svým vedoucím pracovníkům, řekl. Poukázal také na tvrdou konkurenci, zejména ze strany . Jeho sázka se vyplatí, pokud cena akcií Palantir v roce 2027 klesne na 50 dolarů za akcii z přibližně 200 dolarů, kolem kterých se obchodovala.
Problém Nvidie souvisí s jejími zákazníky, jako jsou a Meta Platforms, kde Burry uvedl, že vidí síť problémů. jim pomáhá financovat některé nákupy, které podle Burryho připomínají způsob, jakým společnosti jako Enron finančně podporovaly své dodavatele nakupující její produkty. Burry se také zaměřil na účetnictví Nvidie a životnost čipů, které jí pomáhají nafukovat zisky, tvrdí. Pokud bublina praskne, kaskádový efekt nižších deklarovaných zisků, klesající hodnoty akcií a menších investic by mohl zatížit budoucí tržby společnosti . Burryho sázka se vyplatí, pokud cena akcií Nvidie do roku 2027 klesne o 37 % na 110 dolarů. Nyní je kolem 190 dolarů.
Nvidia Burryho analýzu popřela. „Nvidia se nepodobá historickým účetním podvodům, protože základní podnikání Nvidie je ekonomicky zdravé, náš reporting je úplný a transparentní a záleží nám na naší pověsti integrity,“ uvádí se v memorandu, které dříve zveřejnila společnost Barron's. Ačkoli akcie Nvidie a Palantiru od 3. listopadu klesají, ale tento pokles je přerušovaný.
„Ve skutečnosti bych tvrdil, že povědomí o této situaci povzbudilo lidi k tomu, aby se odchýlili od trhu a v podstatě se více přesvědčili, že akcie mohou dosáhnout neomezených úrovní,“ řekl Green, hlavní stratég společnosti Simplify Asset Management.