HIMS má novou konkurenci. Enhanced plánuje "steroidovou olympiádu" a přirovnává svůj byznys k F1

Enhanced Group oficiálně odstartuje svoje kontroverzní tažení proti tradičnímu pojetí sportu a health care byznysu. Event v Las Vegas, kde se představí řada otevřeně dopujících atletů, je špička ledovce, pod kterou se skrývá vysoká sázka na moderní pojetí medicíny a longevity byznysu.
Samotné Enhanced Games mají na první pohled působit jako kontroverzní sportovní experiment. Ve skutečnosti ale jde o marketingový projekt pro byznys, který chce vydělávat na prodeji rychle rostoucí kategorie performance a longevity produktů. Firma věří, že se jí díky Enhanced Games podaří do konce letošního dosáhnout hranice šedesáti tisíc předplatitelů pro jejich platformu.
To, že se prvoplánově nejedná o sportovní událost, ale o marketingovou akci, potvrzuje i fakt, že společnost nabízí vysílací práva i vstup zdarma. Zároveň jsou do eventu zapojení influenceři a tvůrci obsahu s dosahem přes 375 milionů sledujících.
Rozdíl mezi ambicí a realitou je ale zatím extrémní. Firma je na naprostém počátku svého životního cyklu a tržby z nově spuštěné platformy v prvním čtvrtletí nepřesáhly ani tři tisíce dolarů. Sázka na to, že se kontroverze kolem Enhanced Games přetaví v reálnou poptávku, je pro úspěch firmy i akcionářů kritická.
Společnost podle svého CEO Maxmiliana Martina věří, že dokáže doručit výsledky, jak ve sféře zábavního průmyslu, tak v oblasti zdravotnictví. Firma přirovnává svůj koncept ke královně motorsportu F1, kde se nové technologie projeví nejdříve na trati a později se dostávají do komerční sféry.
Podobnost s Formulí 1 je především ve sběru dat. Enhanced provádí vlastní studie na sportovcích, kteří užívají látky pro zvýšení výkonu. Firma považuje vlastní klinická data za svoji největší konkurenční výhodu a plánuje je využít při tvorbě personalizovaných protokolů pro předplatitele. Z unikátních dat, které například konkurenční společnosti nemají, se v současném světě AI stává jedna z nejcennějších komodit.
Spojení naprosto nové sféry sportu a moderního přístupu ke zdravotnictví přilákalo řadu významných investorů v čele s investorem Peterem Thielem, Donaldem Trumpem mladším nebo bratry Winklevossovi.
Fenomén jménem peptidy
Načasování hraje firmě do karet. Spotřebitelé a lidé žijící aktivní život se zájmem o longevity a biohacking ve velkém sledují dění kolem peptidů, které nabírají na popularitě. Suplementy podávané ve formě injekčních stříkaček aktuálně prověřuje americká agentura FDA, která se přiklání k rozvolnění omezení prodeje dvanácti typů peptidů v průběhu letošního roku.
Průměrný uživatel peptidů za tyto látku utratí přibližně 100 až 250 dolarů měsíčně. Průzkum platformy Peptime dále vyzdvihuje, že téměř třetina uživatelů utratí za peptidy přes 500 dolarů měsíčně. Zároveň pouze pětina uživatelů si peptidy obstarává u svého lékaře. Většina využívá platformy nabízející látky, které nejsou oficiálně určené pro člověka. Většina uživatelů pak popisuje efekty peptidů jako extrémně pozitivní. Šedá ekonomika kolem peptidů ukazuje, že ochota spotřebitelů za podobné látky utrácet je vysoká.
Akcie Enhanced se začaly na americké burze obchodovat osmého května skrze fúzi se SPAC entitou, která firmu ocenila na zhruba 1,2 miliardy dolarů. Akcie Enhanced v den uvedení na burzu rostly o 20 procent, nicméně od té doby se propadly o více než polovinu a aktuálně se obchodují za 4,9 dolarů za kus.
V podobných typech obchodů mají investoři ve SPAC (Special Purpose Acquisition Company), která je uvedena na burzu za účelem akvizice jiné firmy, možnost po transakci vybrat zisky, nebo podíly dál držet. V případě Enhanced se valná většina investorů rozhodla si své peníze vybrat zpátky. Z vložených 200 milionů dolarů firmě zůstaly pouze tři miliony, což naznačuje, že investoři zatím modelu Enhanced příliš nevěří.
Doposud byl tento trend na trzích reprezentován zejména značkou Hims & Hers. Vstup Enhanced na burzu tak představuje novou, výrazně agresivnější sázku na rychle rozvíjející se trh, který ale nese řadu kontroverzí a rizik.