Tchaj-wan zadržel trojici pašeráků, kteří měli do Číny tajně dostat servery se zakázanými čipy od Nvidie

Tchajwanská prokuratura zadržela tři osoby, které podezřívá z úspěšného propašování minimálně jedné zásilky pokročilých AI čipů od Nvidie do Číny. Trojice byla zatčena okresním státním zastupitelstvím v Ťí-lungu kvůli údajnému falšování exportních dokumentů k serverům společnosti Super Micro Computer, které tyto špičkové čipy obsahovaly. Spojené státy přitom prodej těchto technologií do Číny bez speciální licence striktně zakazují.
Jedná se o vůbec první veřejný zásah Tchaj-wanu proti odklánění AI čipů po letech tlaku ze strany USA, aby ostrovní demokracie převzala aktivnější roli v omezování přístupu Číny k moderním technologiím. Kromě samotného zatčení tchajwanské úřady zajistily přibližně 50 serverů, na kterých zadržení podle vyšetřovatelů připravovali falešné vývozní doklady. Tato skupina měla v plánu použít Japonsko jako klíčovou mezistanici i pro tuto nově zabavenou várku hardwaru, informuje agentura Bloomberg.
Podle zdrojů agentury však nejméně jedna zásilka již dříve úspěšně prošla tchajwanskou celnicí. Tato dřívější dodávka směřovala nejprve do Japonska a odtud do Hongkongu, který je známým tranzitním uzlem pro hardware putující na pevninskou Čínu. Přesný objem úspěšně propašovaného hardwaru úřady zatím nespecifikovaly, nicméně jde o první známý případ, kdy prokuratura rozkryla pašeráckou trasu vedoucí právě přes Japonsko, které je klíčovým spojencem USA v asijsko-pacifickém regionu.
Tchajwanské úřady neshledaly, že by se nebo Super Micro dopustily nějakého pochybení. Šéf Nvidie Jensen Huang se při svém příjezdu do Tchaj-peje nechal slyšet, že jeho firma je v seznamování partnerů s exportními pravidly mimořádně důsledná. „V konečném důsledku musí Super Micro řídit svou společnost sama. Doufám, že posílí a zlepší dodržování předpisů, aby se tomu v budoucnu vyhnuli,“ uvedl Huang na adresu svého partnera.
Společnost Super Micro v reakci na to odmítla probíhající vyšetřování komentovat, ale zdůraznila, že disponuje robustním systémem prověřování partnerů, který plně odpovídá postupům Nvidie. Ve svém prohlášení firma dodala, že tyto nejnovější události jasně podtrhují nutnost celoodvětvového řešení, které by pomohlo lépe chránit dodavatelské řetězce a posílit vymáhání zákonů o kontrole vývozu.
Podle analytiků zátah ukazuje, že po letech relativního klidu na poli vymáhání exportních kontrol americké i asijské úřady výrazně přitvrzují. Celý incident navíc poukazuje na širší problém, kdy čínské firmy v Asii běžně obcházejí americká omezení tím, že si hardware vlastněný zahraničními korporacemi jednoduše pronajímají v zámořských datových centrech. To sice americká pravidla formálně umožňují, ale Washington se stále více obává, že reálné fyzické pašování čipů přímo do Číny dál roste.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.