Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI

28.05.2026 15:35
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Nebius Group dnes znovu letí strmě vzhůru. Nejnovějším katalyzátorem růstu je středeční odhalení, že v neocloudové firmě drží fond Situational Awareness více než pětiprocentní podíl. Pozitivní sentiment kolem titulu pak delší dobu podporuje AI mánie a vysoké cílové ceny několika investičních domů.

Významný investor zaměřený na umělou inteligenci Leopold Aschenbrenner vydal na vybudování pozice v evropském hráči na poli AI datových center významné prostředky. Jeho zmíněný fond Situational Awareness totiž oznámil, že vlastní 12,41 milionu akcií třídy A Nebiusu, což při středeční zavírací ceně 208,37 USD za kus představuje hodnotu asi 2,86 miliardy dolarů. To odpovídá podílu ve firmě ve výši přibližně 5,6 procenta, informuje server Barron’s.

Akcie Nebiusu reagovaly na tuto zprávu ve středečním aftermarketu růstem okolo 12 procent, ve čtvrtečním premarketu je to o něco méně (bezmála +10 %). Podíváme-li se pak na výkon Nebiusu od začátku letošního roku, tak akcie už posílily o více než 130 procent.

Firma se tak stává čím dál větší silou v odvětví tzv. neocloudů, tedy společnostmi poskytujícími cloudovou infrastrukturu výhradně pro trénink a provoz AI.

Aschenbrennerova investice je býčím signálem nejen díky své velikosti, ale také tím, že tento investor v minulosti pracoval jako výzkumník v OpenAI předtím, než se začal věnovat stock-pickingu se zaměřením na firmy, které mohou těžit z rozvoje umělé inteligence. Svůj fond pojmenoval podle eseje „Situational Awareness“, kterou publikoval v červnu 2024 a v níž tvrdí, že nadlidská AI by mohla vzniknout už kolem roku 2027.

Situational Awareness má významné podíly také v dalších neocloudových firmách, jako jsou CoreWeave a IREN, píše Barron’s.

Pozitivní sentiment kolem Nebiusu utváří také některé investiční společnosti. Například Arete Research zvýšila cílovou cenu akcie z 291 dolarů na 380 dolarů a nadále drží doporučení „koupit“. A před dvěma týdny výrazně navyšovala svou cílovku také Citi (z 169 USD na 287 USD s ratingem „koupit“) s odůvodněním, že poptávka po technologiích společnosti roste v souvislosti s rostoucími cenami grafických procesorů.

Zdroj foto: Nebius


