Colt CZ usiluje o Explosii, VIG potvrzuje celoroční výhled a tržní sentiment tíží eskalace na Blízkém východě

Colt CZ usiluje o převzetí Explosie, zatímco potvrzuje výhled. Na globální scéně dopadají na tržní sentiment nové americké útoky na Blízkém východě, zatímco Snowflake prudce roste díky kontraktu s Amazonem, Meta začíná monetizovat AI a banky z Wall Street vyhlíží další rekordní kvartál.
Colt CZ se společně s francouzskou společností Eurenco uchází o pardubickou společnost Explosia, o jejímž prodeji stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uvažuje. Napsaly to dnešní Hospodářské noviny (HN) s odkazem na vyjádření Jana Kadaníka, předsedy správní rady společnosti Synthesia Nitrocellulose, ve které má Colt CZ většinový podíl.
Pojišťovna oznámila za 1. čtvrtletí hrubé předepsané pojistné ve výši 4,86 mld. EUR, poměr solventnosti 290 %, kombinovaný poměr 91,8 % a zisk před zdaněním 310,3 mil. EUR. Zároveň potvrdila výhled zisku před zdaněním za fiskální rok na 1,25–1,30 mld. EUR.
Akcie a dluhopisy klesají a ropa roste po nových amerických útocích na Blízkém východě, což poškodilo optimismus ohledně dohody o ukončení války. Donald Trump prohlásil, že žádný národ nebude kontrolovat Hormuzský průliv a druhým dechem dodal, že USA na něj budou dohlížet.
Nárůst nezaměstnanosti mladých lidí ve Spojeném království může vést k vytvoření „ztracené generace“, uvádí se v přezkumu zadaném vládou, který uvádí, že je nutné přijmout naléhavá opatření k nápravě selhání celého systému.
Akcie společnosti Snowflake v závěru obchodování vyskočily o téměř 30 % poté, co tento výrobce softwaru poskytl silnější roční výhled, než se očekávalo, a podepsal víceletou smlouvu v hodnotě 6 miliard dolarů na používání cloudových služeb a čipů od Amazonu.
Společnost Meta začala poprvé prodávat spotřebitelům předplatné svého chatbota Meta AI.
Fúze společností SpaceX a po IPO je nevyhnutelná a je jen otázkou načasování, tvrdí Peter Diamandis, dřívější investor SpaceX. Důvod? Moc Elona Muska. Diamandis řekl televizi Bloomberg, že spojení dává smysl, protože by dalo rodákovi z Jihoafrické republiky hlasovací práva, která má ve SpaceX, kde měl před podáním žádosti o primární veřejnou nabídku akcií 85,1 % akcií, což mu chybí ve veřejně vlastněné Tesle. Sloučení společností by Muskovi dalo „schopnost provozovat veškerou tuto infrastrukturu,“ včetně flotily robotických taxíků Cybercab a vozidel s výpočetními a energetickými schopnostmi, čímž by se vytvořila „globální infrastruktura na zemi i ve vesmíru“, dodává Diamandis.
Banky na Wall Street předpovídají pro své obchodní oddělení další rekordní čtvrtletí. uvedla, že očekává, že výnosy z prodeje a obchodování ve druhém čtvrtletí vzrostou o přibližně 15 % oproti loňskému roku, a uvedl, že výnosy banky by mohly vzrůst o 11 %, což by znamenalo druhé nejlepší čtvrtletí v historii tohoto odvětví. Zisky z obchodování již pomohly k rekordnímu růstu největších amerických bank v prvních třech měsících roku 2026, přičemž zejména obchodování s akciemi těžilo z volatility vyvolané válkou v Íránu a obav z narušení trhu v důsledku umělé inteligence a soukromých úvěrů.
Britští výrobci potravin a nápojů plánují zvýšit ceny v reakci na vyšší náklady způsobené konfliktem na Blízkém východě. Více než čtyři pětiny výrobců, které oslovila Federace potravin a nápojů, uvedly, že vyšší náklady přenesou na zákazníky. Přibližně třetina plánuje restrukturalizaci nebo snížení počtu pracovních míst.