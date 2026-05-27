Akcie kolísaly kvůli nejasným signálům z jednání USA a Íránu

Americké akcie dnes kolísaly poté, co investoři vyhodnocovali protichůdné zprávy ohledně možného urovnání konfliktu mezi USA a Íránem. Po předchozím silném růstu na historická maxima se trhy dostaly do fáze vyčkávání, zatímco cena ropy klesla a dluhopisové výnosy zůstaly bez výraznější změny.
Index S&P 500 se během dne pohyboval v obou směrech, když bankovní sektor patřil mezi nejslabší a index výrobců čipů ztrácel. Americká ropa klesla pod hranici 90 dolarů za barel. Investoři reagovali na vyjádření prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že není spokojený s průběhem jednání s Íránem, čímž ochladil očekávání rychlé dohody. Spojené státy zároveň popřely zprávu íránských médií o návrhu přechodné dohody, která měla umožnit normalizaci provozu v úžině Hormuz během 1 měsíce.
Trump zdůraznil, že žádná země nebude mít kontrolu nad úžinou Hormuz, což zůstává jedním z hlavních sporných bodů. Zároveň naznačil, že Spojené státy nejsou připraveny nabídnout výraznější uvolnění sankcí vůči Íránu. Podle komentářů z trhu zůstává situace kolem Íránu velmi dynamická a klíčovým faktorem pro další pokles cen ropy bude skutečné obnovení provozu v této strategické oblasti.
Američtí představitelé zároveň připustili, že další vývoj jednání bude patrný v následujících dnech. Do vyjednávání jsou zapojeni nejvyšší představitelé administrativy včetně ministra zahraničí Marca Rubia, zvláštního vyslance a viceprezidenta JD Vance. Část trhu přesto zůstává optimistická a věří, že k dohodě nakonec dojde, i když ne okamžitě.
Podle analytiků trh zatím nevnímá současné pohyby jako začátek hlubší korekce. Nedávný pokles před 2 měsíci podle nich pomohl pročistit sentiment a vytvořil prostor pro aktuální růst. Silná výsledková sezóna zůstává hlavním podpůrným faktorem. Podle zkušených stratégů není současná rally založena na spekulaci, ale na reálném růstu zisků firem, což ji odlišuje od předchozích období.
zvýšila cílovou hodnotu pro index S&P 500 na 8 000 bodů do konce roku, přičemž hlavním motorem dalšího růstu má být pokračující boom v oblasti umělé inteligence. Index se aktuálně obchoduje mírně nad úrovní 7 500 bodů. Analytici upozorňují, že právě dynamika firemních zisků bude rozhodující pro další směr trhu.
Z firemních zpráv zaujalo, že Meta začala poprvé prodávat předplatné své AI platformy Meta AI, což představuje důležitý krok k monetizaci vysokých investic do umělé inteligence. Velké americké banky očekávají další silné čtvrtletí v oblasti obchodování. předpokládá meziroční růst tržeb z tradingu o 15 %, pak kolem 11 %, což by znamenalo druhý nejlepší kvartál v historii této divize. plánuje získat dalších 9 miliard dolarů emisí dluhopisů. zveřejnil optimistický výhled díky zvyšování výroby modelu 737 Max a očekávanému růstu obranných zakázek. Lululemon uzavřel dlouhodobý spor se zakladatelem Chipoem Wilsonem po dohodě na změnách ve vedení společnosti.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: +0,02 %, Nasdaq 100 : -0,09 % a Dow Jones : +0,36 %.