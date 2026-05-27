Tržní hodnota jihokorejské SK Hynix překonala hranici jednoho bilionu dolarů

27.05.2026 13:24
Autor: ČTK

Tržní hodnota jihokorejského výrobce čipů SK Hynix dnes překonala hranici jednoho bilionu USD (21 bilionů Kč). Stalo se tak den poté, co stejnou hranici překročila konkurenční americká firma Micron. K růstu akcií výrobců čipů pomáhá obrovská globální poptávka po čipech pro umělou inteligenci (AI), uvedla agentura Reuters.

Akcie firmy Hynix při obchodování na burze v Soulu stouply až o 14,9 procenta. Tržní hodnota firmy se tak dostala na rekordních 1,68 trilionu wonů (23,3 bilionu Kč), tedy 1,12 bilionu dolarů. Od počátku letošního roku akcie SK Hynix posílily o 215 procent.

SK Hynix je druhou jihokorejskou firmou, jejíž hodnota překonala jeden bilion USD. Na začátku měsíce se to podařilo konkurenční firmě Samsung Electronics. V Asii patří do této skupiny ještě tchajwanský výrobce čipů TSMC.

Vlády a technologické firmy po celém světě investují stovky miliard USD do datových center pro AI, která mohou trénovat a provozovat nástroje jako chatboty, generátory obrázků a agenty, tedy programy nebo systémy využívající AI, které dokážou samostatně vykonávat úkoly, rozhodovat se a reagovat na okolí podle stanoveného cíle. To způsobilo obrovský rozmach podnikání pro firmy, které vyrábějí čipy používané ke zpracování obrovských objemů dat v těchto zařízeních.

SK Hynix v dubnu oznámil, že jeho čistý zisk v prvním čtvrtletí vzrostl o téměř 400 procent na nový rekord díky vysoké poptávce po čipech pro AI. To pomohlo firmě setřást obavy, že válka na Blízkém východě by mohla zasáhnout polovodičový průmysl.

Vysoká poptávka a nedostatečná nabídka také ženou nahoru ceny paměťových čipů. Kvůli poptávce z datových center je nedostatek čipů pro chytré telefony, notebooky a automobily. V prvním čtvrtletí se meziročně jejich cena zdvojnásobila a podle prognózy by ve druhém čtvrtletí měla vzrůst o 63 procent. Výrobci paměťových čipů tak vykazují rekordní zisky.

Díky vysokému růstu firem SK Hynix a Samsung dnes stoupl na rekordní úroveň také jihokorejský akciový index KOSPI. Obě firmy tvoří až polovinu indexu podle tržní kapitalizace. Od počátku letošního roku KOSPI díky rozkvětu AI stoupl o 91 procent, a je tak letos nejvýkonnějším na světě. Loni si připsal 76 procent. Na nový rekord dnes vzrostly také akcie Samsungu, které si připsaly osm procent, a od počátku roku posílily o 149 procent.

Server moneycontrol.com počátkem měsíce napsal, že po celém světě je zhruba 13 firem s tržní kapitalizací přes jeden bilion USD, většina ze Spojených států, po jedné pak z Tchaj-wanu, Jižní Koreje a Saúdské Arábie. V posledních letech počet těchto společností výrazně roste kvůli zvyšování výdajů na AI a poptávce po polovodičích. Nejhodnotnější firmou je výrobce čipů Nvidia s tržní kapitalizací více než pět bilionů USD. Za ním následují firmy Alphabet a Apple.


