Tržní hodnota jihokorejské SK Hynix překonala hranici jednoho bilionu dolarů

Tržní hodnota jihokorejského výrobce čipů SK Hynix dnes překonala hranici jednoho bilionu USD (21 bilionů Kč). Stalo se tak den poté, co stejnou hranici překročila konkurenční americká firma . K růstu akcií výrobců čipů pomáhá obrovská globální poptávka po čipech pro umělou inteligenci (AI), uvedla agentura Reuters.
Akcie firmy Hynix při obchodování na burze v Soulu stouply až o 14,9 procenta. Tržní hodnota firmy se tak dostala na rekordních 1,68 trilionu wonů (23,3 bilionu Kč), tedy 1,12 bilionu dolarů. Od počátku letošního roku akcie SK Hynix posílily o 215 procent.
SK Hynix je druhou jihokorejskou firmou, jejíž hodnota překonala jeden bilion USD. Na začátku měsíce se to podařilo konkurenční firmě Samsung Electronics. V Asii patří do této skupiny ještě tchajwanský výrobce čipů TSMC.
Vlády a technologické firmy po celém světě investují stovky miliard USD do datových center pro AI, která mohou trénovat a provozovat nástroje jako chatboty, generátory obrázků a agenty, tedy programy nebo systémy využívající AI, které dokážou samostatně vykonávat úkoly, rozhodovat se a reagovat na okolí podle stanoveného cíle. To způsobilo obrovský rozmach podnikání pro firmy, které vyrábějí čipy používané ke zpracování obrovských objemů dat v těchto zařízeních.
SK Hynix v dubnu oznámil, že jeho čistý zisk v prvním čtvrtletí vzrostl o téměř 400 procent na nový rekord díky vysoké poptávce po čipech pro AI. To pomohlo firmě setřást obavy, že válka na Blízkém východě by mohla zasáhnout polovodičový průmysl.
Vysoká poptávka a nedostatečná nabídka také ženou nahoru ceny paměťových čipů. Kvůli poptávce z datových center je nedostatek čipů pro chytré telefony, notebooky a automobily. V prvním čtvrtletí se meziročně jejich cena zdvojnásobila a podle prognózy by ve druhém čtvrtletí měla vzrůst o 63 procent. Výrobci paměťových čipů tak vykazují rekordní zisky.
Díky vysokému růstu firem SK Hynix a Samsung dnes stoupl na rekordní úroveň také jihokorejský akciový index KOSPI. Obě firmy tvoří až polovinu indexu podle tržní kapitalizace. Od počátku letošního roku KOSPI díky rozkvětu AI stoupl o 91 procent, a je tak letos nejvýkonnějším na světě. Loni si připsal 76 procent. Na nový rekord dnes vzrostly také akcie Samsungu, které si připsaly osm procent, a od počátku roku posílily o 149 procent.
Server moneycontrol.com počátkem měsíce napsal, že po celém světě je zhruba 13 firem s tržní kapitalizací přes jeden bilion USD, většina ze Spojených států, po jedné pak z Tchaj-wanu, Jižní Koreje a Saúdské Arábie. V posledních letech počet těchto společností výrazně roste kvůli zvyšování výdajů na AI a poptávce po polovodičích. Nejhodnotnější firmou je výrobce čipů s tržní kapitalizací více než pět bilionů USD. Za ním následují firmy Alphabet a .