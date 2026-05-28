S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký

Na Blízkém východě se vracíme znovu o krok zpět poté, co ani poslední pokus o mírovou dohodu mezi Íránem a USA nejspíš nevyjde. Svědčí o tom další vzájemné útoky i agresivnější rétorika. Riziko neúspěchu bylo celou dobu velké, takže nejde o velký šok. Zároveň není všem dnům konec a naděje na dosažení dohody při dalších iteracích zůstává. Určité zklamání je však namístě, neboť odblokování Hormuzu se odkládá a problém s dopravou a energiemi se spolu s tím protahuje a zhoršuje.
Cena ropy se zvedá k 97 dolarům a tlačí vzhůru výnosy dluhopisů. Nejde však o nic dramatického, v Evropě i USA sledujeme jejich nárůst asi o 2 bazické body. Eurodolar se zrána dostal pod tlak, později ztráty částečně nahrazuje a vrací se mírně nad 1,1600.
Na akciovém trhu vidíme určitou rozladěnost z toho, že je třeba se Íránem nadále zaobírat a sledovat, jestli se ropa nevydá opět nahoru. Očekávání na sazby Fedu nadále počítají se zvyšováním, a to v 1Q příštího roku. Sice je to celkem daleko, ale výhled růstu pro akcie obecně dobrý není. A zprávy o Íránu přicházejí v čase, kdy krátkodobě odeznívá další masivní vlna zájmu o polovodiče, zejména paměťové.
Výsledkem je pokles akciových trhů v Evropě, když DAX ztrácí 0,3 pct, CAC40 a AEX jsou dole o půl procenta a FTSE100 klesá o 0,9 pct. Americké futures jsou zatím jen pár desetin procenta v červeném.
Na programu dnes máme revizi amerického HDP za 1Q, ale za zajímavější považujeme data o dubnových příjmech a výdajích, která odhalí i cenový index PCE. Zároveň je na programu hned několik vystoupení bankéřů z Fedu, které mohou dál upravit očekávání o budoucích krocích měnové politiky.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:16 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2977
|0.0683
|24.3139
|24.2769
|CZK/USD
|20.9300
|0.2371
|20.9690
|20.8765
|HUF/EUR
|355.6652
|0.2604
|356.2845
|354.5000
|PLN/EUR
|4.2356
|0.0297
|4.2400
|4.2335
|CNY/EUR
|7.8710
|-0.1536
|7.8859
|7.8609
|JPY/EUR
|185.1550
|-0.1671
|185.5313
|184.8992
|JPY/USD
|159.5030
|0.0245
|159.6350
|159.4350
|GBP/EUR
|0.8665
|0.0577
|0.8671
|0.8657
|CHF/EUR
|0.9160
|0.1202
|0.9163
|0.9144
|NOK/EUR
|10.7756
|-0.0936
|10.7931
|10.7630
|SEK/EUR
|10.8123
|0.1264
|10.8393
|10.7936
| USD/EUR
|1.1609
|-0.1737
|1.1630
|1.1586
|AUD/USD
|1.4045
|0.2677
|1.4088
|1.3996
|CAD/USD
|1.3856
|0.1210
|1.3870
|1.3837