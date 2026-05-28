S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký

28.05.2026 10:17
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na Blízkém východě se vracíme znovu o krok zpět poté, co ani poslední pokus o mírovou dohodu mezi Íránem a USA nejspíš nevyjde. Svědčí o tom další vzájemné útoky i agresivnější rétorika. Riziko neúspěchu bylo celou dobu velké, takže nejde o velký šok. Zároveň není všem dnům konec a naděje na dosažení dohody při dalších iteracích zůstává. Určité zklamání je však namístě, neboť odblokování Hormuzu se odkládá a problém s dopravou a energiemi se spolu s tím protahuje a zhoršuje.  

Cena ropy se zvedá k 97 dolarům a tlačí vzhůru výnosy dluhopisů. Nejde však o nic dramatického, v Evropě i USA sledujeme jejich nárůst asi o 2 bazické body. Eurodolar se zrána dostal pod tlak, později ztráty částečně nahrazuje a vrací se mírně nad 1,1600. 

Na akciovém trhu vidíme určitou rozladěnost z toho, že je třeba se Íránem nadále zaobírat a sledovat, jestli se ropa nevydá opět nahoru. Očekávání na sazby Fedu nadále počítají se zvyšováním, a to v 1Q příštího roku. Sice je to celkem daleko, ale výhled růstu pro akcie obecně dobrý není. A zprávy o Íránu přicházejí v čase, kdy krátkodobě odeznívá další masivní vlna zájmu o polovodiče, zejména paměťové. 

Výsledkem je pokles akciových trhů v Evropě, když DAX ztrácí 0,3 pct, CAC40 a AEX jsou dole o půl procenta a FTSE100 klesá o 0,9 pct. Americké futures jsou zatím jen pár desetin procenta v červeném. 

Na programu dnes máme revizi amerického HDP za 1Q, ale za zajímavější považujeme data o dubnových příjmech a výdajích, která odhalí i cenový index PCE. Zároveň je na programu hned několik vystoupení bankéřů z Fedu, které mohou dál upravit očekávání o budoucích krocích měnové politiky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:16 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2977 0.0683 24.3139 24.2769
CZK/USD 20.9300 0.2371 20.9690 20.8765
HUF/EUR 355.6652 0.2604 356.2845 354.5000
PLN/EUR 4.2356 0.0297 4.2400 4.2335
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8710 -0.1536 7.8859 7.8609
JPY/EUR 185.1550 -0.1671 185.5313 184.8992
JPY/USD 159.5030 0.0245 159.6350 159.4350
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8665 0.0577 0.8671 0.8657
CHF/EUR 0.9160 0.1202 0.9163 0.9144
NOK/EUR 10.7756 -0.0936 10.7931 10.7630
SEK/EUR 10.8123 0.1264 10.8393 10.7936
USD/EUR 1.1609 -0.1737 1.1630 1.1586
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4045 0.2677 1.4088 1.3996
CAD/USD 1.3856 0.1210 1.3870 1.3837
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Prodeje nových domů
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět