Rolls-Royce si vybral Škodu JS jako jednoho ze dvou dodavatelů dílů reaktorů SMR

Britská společnost SMR si vybrala plzeňskou Škodu JS ze skupiny jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných dílů malých modulárních reaktorů SMR. Týká se to dodávek tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu, řekl dnes ČTK mluvčí Škody JS Karel Samec. Jde o první obchodní dohodu mezi oběma firmami týkající se přímo vývoje a výroby SMR. Partnerství se Škodou JS otevírá příležitosti pro další české dodavatele, řekl.
"Jde o zcela zásadní posun. Znamená to, že se naše firma v celosvětové konkurenci jako ryze český výrobce zapojila do globálního dodavatelského řetězce prudce rostoucího oboru jaderné energetiky a bude mít zásadní roli na projektech SMR nejen v České republice," uvedl šéf představenstva a generální ředitel Škody JS a.s. Karel Bednář.
Pro tým plzeňských jaderných strojíren jde podle něj o prestižní záležitost a potvrzení schopností firmy zajistit spolupráci na vývoji a výrobě reaktoru a ostatních dílů SMR pro . "Týká se to konkrétně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí, víka reaktoru, kompenzátorů objemu a ostatních těžkých komponent,“ řekl Bednář. Plzeňská společnost už podle něj zahájila vývojové a konstrukční práce na všech zmiňovaných zařízeních. S výrobou následně počítá jak ve své reaktorové hale, tak i v sousední budově bývalé kalírny, do jejíhož brownfieldu loni investovala.
Britský SMR postaví první tři malé modulární reaktory v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. "Jde o místo, kde už dříve fungovala jaderná elektrárna. SMR vybrala britská vládní organizace Great British Energy - Nuclear (GBE-N) jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů SMR v Británii," řekl mluvčí.
V ČR plánuje ve spolupráci s SMR postavit až 3 GW malých modulárních reaktorů. První český SMR by mohl vzniknout v Moravskoslezském kraji, ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) v půli května zmínil, že jedním z uvažovaných míst jsou Dětmarovice na Karvinsku, kde donedávna stála uhelná elektrárna. Nejvhodnější místo se vybírá, stavět by se mohlo začít roku 2035. uváděl, že první SMR v Česku by měl vzniknout v Temelíně.
ŠKODA JS s 1100 zaměstnanci zvýšila v roce 2024 meziročně provozní zisk o 16 procent na 287 milionů Kč. Tržby se zvedly o 20 procent na 3,9 miliardy Kč. Export tvořil téměř polovinu produkce, vývoz mířil hlavně na Slovensko a na Ukrajinu. Podnik se chce zapojit do stavby nového bloku Dukovan, jejímž generálním dodavatelem je korejská KHNP. Podílí se dále na spouštění čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku, její třetí blok už plzeňské strojírny ve spolupráci s dalšími českými firmami dokončily.