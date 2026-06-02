ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů

Česká exportní banka, a.s.
IČ 63078333
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 17. června 2026 roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 17. června 2021 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 10.000,-- (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100.000.000,00, splatné v roce 2027,
- ISIN XS2353477685
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 02. 06. 2026.
(komerční sdělení)