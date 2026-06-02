Detail - články  
ČEZ schválil prodej části byznysu, HPE vystřelilo nahoru o 28 procent a Alphabet nabídne nové akcie

02.06.2026 8:57
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Klíčová valná hromada ČEZ přinesla zásadní rozhodnutí o restrukturalizaci skupiny a budoucím prodeji části jejího byznysu, což otevírá cestu k hlubší transformaci firmy. Na světovém trhu napětí na Blízkém východě dále ovlivňuje ropu a pokračující boom umělé inteligence žene investice, výsledky technologických firem i plánovaná IPO.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX + 0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,3 %, S&P 500 mini -0,2 % a Nasdaq 100 -0,2 %.

Valná hromada ČEZ včera schválila restrukturalizaci a prodej až 49% podílu v Distribuci a Prodeji. Ze současné struktury se do nové společnosti, která zatím nemá název, vyčlení prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jednat se tak bude například o ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO či firmy z tradingu. Energetická skupina si v nové dceřiné firmě ponechá 51procentní podíl, zbylou část výhledově nabídne investorům. Cyrani uvádí, že účetní hodnota společnosti Distribution činí 110 mld. , Gasnetu 11 mld. , ČEZ Prodej 9 mld. , ČEZ ESCO 15 mld. a Elevion Group 16 mld. , nicméně pro začlenění těchto společností do nového subjektu bude nutné určit jejich tržní hodnoty.

Dluh ČEZ přidělený nové společnosti bude v souladu s jejím cash flow. Vedení společnosti bude spolupracovat s ratingovými agenturami, aby zajistilo její samostatný rating.

Vedení ČEZ neplánuje provést rozdělení skrze odštěpení. Za nejtransparentnější cestu je považováno IPO, ačkoli konečná struktura závisí na poradcích. Akcionáři neobdrží akcie nové společnosti a je nepravděpodobné, že by měli předkupní právo na prodej jakéhokoli podílu Potenciální prodej menšinového podílu očekává vedení během 1–2 let, možná po tranších. Nicméně nadále zůstává i možnost prodeje jednotlivých dceřiných společností.

Vedení ČEZ uvedlo, že 28 akcionářů (včetně vlády) kontroluje přibližně 85 % akcií ČEZ.

Morgan Stanley zvýšila rating ČEZ na „Equalweight“ s vyšší cílovou cenou 1 250 (oproti předchozím 880 Kč).

Berenberg opakuje nákupní doporučení pro CSG, ale snížil cílovou cenu na 30 EUR (oproti 34 EUR dříve).

Izraelský premiér zintenzivnil invazi a bombardování Libanonu uprostřed americko-íránských rozhovorů, obsadil další území a nařídil útoky na předměstí Bejrútu. Írán v pondělí oznámil, že v důsledku toho pozastavuje rozhovory s Trumpovou administrativou. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že hovořil s izraelskými představiteli a představiteli Hizballáhu a tvrdil, že nepřátelské akce ustanou, ačkoli Hizballáh to nepotvrdil a Netanjahu na to měl jiný názor.

Experti z ropného průmyslu uvedli, že narušení dodávek způsobené uzavřením Hormuzského průlivu bude přetrvávat až do konce roku, i když se vodní cesta znovu včas otevře. Ropa se nicméně po největším nárůstu za zhruba měsíc stabilizovala.

Společnost Hewlett Packard Enterprise navýšila výhled ročních tržeb, který překonal odhady, s odkazem na masivní růst poptávky po serverech a sítích společnosti, který by měl pokračovat i v příštím roce. Její akcie v prodlouženém obchodování prudce vzrostly. Očekávání pro HPE byla přitom vysoká poté, co konkurent Dell minulý týden zveřejnil skvělé výsledky. HPE, jeden z největších výrobců výpočetní techniky a těží z poptávky po hardwaru pro trénování a nasazování technologií umělé inteligence.

Mateřská společnost Googlu Alphabet nabídne investorům nové akcie v hodnotě až 80 miliard dolarů, aby mohla financovat své ambiciózní plány na investice do umělé inteligence. Toto úsilí zahrnuje 30 miliard dolarů v podobě upisovaných veřejných nabídek a 40 miliard dolarů v podobě prodeje akcií na trhu. V rámci této fundraisingové kampaně nakoupí Berkshire Hathaway akcie v hodnotě 10 miliard dolarů v rámci soukromého umístění.

Společnost Anthropic důvěrně předložila žádost o veřejnou nabídku akcií, čímž by potenciálně mohla předběhnout svého dlouholetého rivala OpenAI v závodě o debut na Wall Street letos na podzim. Podáním dokumentů se Anthropic připravuje na to, aby přilákala více pozornosti a kapitálu od širšího okruhu investorů. Mezitím konkurenční OpenAI údajně připravuje vlastní důvěrnou žádost o IPO v nadcházejících týdnech, která se rovněž zaměřuje na podzimní debut. Obě společnosti strávily většinu uplynulého roku vzájemným soupeřením sérií modelových vydání zaměřených na širší škálu profesí – od programování přes finanční služby až po zdravotnictví – s cílem oslovit více firemních zákazníků a ospravedlnit vysoká ocenění. V pondělním rozhovoru pro CNBC generální ředitel OpenAI Sam Altman bagatelizoval myšlenku, že jeho firma soupeří s Anthropicem. „To budeme dělat, až si budeme myslet, že to bude dávat smysl,“ řekl.

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang uvedl, že svým zaměstnancům vyplatí co nejvíce, a vyjádřil se tak ke globální debatě o tom, jak by se měly dělit zisky z boomu umělé inteligence.

 
 
 

Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
