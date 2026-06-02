ČEZ schválil prodej části byznysu, HPE vystřelilo nahoru o 28 procent a Alphabet nabídne nové akcie

Klíčová valná hromada přinesla zásadní rozhodnutí o restrukturalizaci skupiny a budoucím prodeji části jejího byznysu, což otevírá cestu k hlubší transformaci firmy. Na světovém trhu napětí na Blízkém východě dále ovlivňuje ropu a pokračující boom umělé inteligence žene investice, výsledky technologických firem i plánovaná IPO.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX + 0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,3 %, S&P 500 mini -0,2 % a Nasdaq 100 -0,2 %.
Valná hromada včera schválila restrukturalizaci a prodej až 49% podílu v Distribuci a Prodeji. Ze současné struktury se do nové společnosti, která zatím nemá název, vyčlení prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jednat se tak bude například o Prodej, Distribuce, GasNet, ESCO či firmy z tradingu. Energetická skupina si v nové dceřiné firmě ponechá 51procentní podíl, zbylou část výhledově nabídne investorům. Cyrani uvádí, že účetní hodnota společnosti Distribution činí 110 mld. Kč, Gasnetu 11 mld. Kč, Prodej 9 mld. Kč, ESCO 15 mld. Kč a Elevion Group 16 mld. Kč, nicméně pro začlenění těchto společností do nového subjektu bude nutné určit jejich tržní hodnoty.
Dluh přidělený nové společnosti bude v souladu s jejím cash flow. Vedení společnosti bude spolupracovat s ratingovými agenturami, aby zajistilo její samostatný rating.
Vedení neplánuje provést rozdělení skrze odštěpení. Za nejtransparentnější cestu je považováno IPO, ačkoli konečná struktura závisí na poradcích. Akcionáři neobdrží akcie nové společnosti a je nepravděpodobné, že by měli předkupní právo na prodej jakéhokoli podílu Potenciální prodej menšinového podílu očekává vedení během 1–2 let, možná po tranších. Nicméně nadále zůstává i možnost prodeje jednotlivých dceřiných společností.
Vedení uvedlo, že 28 akcionářů (včetně vlády) kontroluje přibližně 85 % akcií .
Morgan Stanley zvýšila rating na „Equalweight“ s vyšší cílovou cenou 1 250 Kč (oproti předchozím 880 Kč).
Berenberg opakuje nákupní doporučení pro CSG, ale snížil cílovou cenu na 30 EUR (oproti 34 EUR dříve).
Izraelský premiér zintenzivnil invazi a bombardování Libanonu uprostřed americko-íránských rozhovorů, obsadil další území a nařídil útoky na předměstí Bejrútu. Írán v pondělí oznámil, že v důsledku toho pozastavuje rozhovory s Trumpovou administrativou. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že hovořil s izraelskými představiteli a představiteli Hizballáhu a tvrdil, že nepřátelské akce ustanou, ačkoli Hizballáh to nepotvrdil a Netanjahu na to měl jiný názor.
Experti z ropného průmyslu uvedli, že narušení dodávek způsobené uzavřením Hormuzského průlivu bude přetrvávat až do konce roku, i když se vodní cesta znovu včas otevře. Ropa se nicméně po největším nárůstu za zhruba měsíc stabilizovala.
Společnost Enterprise navýšila výhled ročních tržeb, který překonal odhady, s odkazem na masivní růst poptávky po serverech a sítích společnosti, který by měl pokračovat i v příštím roce. Její akcie v prodlouženém obchodování prudce vzrostly. Očekávání pro HPE byla přitom vysoká poté, co konkurent minulý týden zveřejnil skvělé výsledky. HPE, jeden z největších výrobců výpočetní techniky a těží z poptávky po hardwaru pro trénování a nasazování technologií umělé inteligence.
Mateřská společnost Googlu Alphabet nabídne investorům nové akcie v hodnotě až 80 miliard dolarů, aby mohla financovat své ambiciózní plány na investice do umělé inteligence. Toto úsilí zahrnuje 30 miliard dolarů v podobě upisovaných veřejných nabídek a 40 miliard dolarů v podobě prodeje akcií na trhu. V rámci této fundraisingové kampaně nakoupí akcie v hodnotě 10 miliard dolarů v rámci soukromého umístění.
Společnost Anthropic důvěrně předložila žádost o veřejnou nabídku akcií, čímž by potenciálně mohla předběhnout svého dlouholetého rivala OpenAI v závodě o debut na Wall Street letos na podzim. Podáním dokumentů se Anthropic připravuje na to, aby přilákala více pozornosti a kapitálu od širšího okruhu investorů. Mezitím konkurenční OpenAI údajně připravuje vlastní důvěrnou žádost o IPO v nadcházejících týdnech, která se rovněž zaměřuje na podzimní debut. Obě společnosti strávily většinu uplynulého roku vzájemným soupeřením sérií modelových vydání zaměřených na širší škálu profesí – od programování přes finanční služby až po zdravotnictví – s cílem oslovit více firemních zákazníků a ospravedlnit vysoká ocenění. V pondělním rozhovoru pro CNBC generální ředitel OpenAI Sam Altman bagatelizoval myšlenku, že jeho firma soupeří s Anthropicem. „To budeme dělat, až si budeme myslet, že to bude dávat smysl,“ řekl.
Generální ředitel společnosti Jensen Huang uvedl, že svým zaměstnancům vyplatí co nejvíce, a vyjádřil se tak ke globální debatě o tom, jak by se měly dělit zisky z boomu umělé inteligence.