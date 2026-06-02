UniCredit už si zajistila v Commerzbank více než 30procentní podíl

Italská bankovní společnost UniCredit už si zajistila přísliby akcionářů, díky nimž její podíl v německé vysoko přesáhne hranici 30 procent. S odvoláním na své zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. UniCredit tak učinila další krok ve snaze o převzetí německého rivala za 38,6 miliardy eur (937 miliard Kč). Italská banka zatím v drží 26,8 procenta akcií.
Překročení hranice 30 procent představuje významný milník pro generálního ředitele UniCredit Andreu Orcela, který se snaží o získání už téměř dva roky. UniCredit tak získává rostoucí vliv a německé se snižují šance, že se převzetí ubrání. A to navzdory tomu, že se nabídka nelíbí ani německé vládě.
Italská banka nabízí 0,485 vlastní akcie za každou akcii . Jednu akcii německé banky tak podle pondělní závěrečné ceny akcií na burze oceňuje zhruba na 35,75 eura, což je asi o tři procenta méně, než je aktuální cena akcií . Nabídka na odkup trvá do 16. června.
Orcel usiluje o od září 2024. Cílem je proměnit italskou banku v dominantní sílu v Německu, tedy v zemi, která má největší ekonomiku v Evropě. Podařilo se mu získat podíl těsně pod 30 procenty a v březnu představil nízkou nabídku, jejímž cílem je překonat tuto hranici a prolomit patovou situaci, která trvá už několik měsíců. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi.
Ředitelka Bettina Orloppová označila nabídku UniCredit za příliš nízkou a tvrdí, že bance je lépe jako nezávislé instituci. Zvýšila výhled zisku na letošní rok a nastínila další propouštění, aby posílila obranu proti nepřátelskému pokusu UniCredit o převzetí. Proti transakci je i německá vláda, která vlastní v více než 12 procent akcií.
UniCredit kromě nabídnutých akcií vlastní také finanční nástroje, které lze v budoucnu přeměnit na 3,22 procenta akcií . Vedle toho drží také deriváty vypořádávané v hotovosti, které jsou spojeny s dalším podílem ve výši 10,7 procenta.
Banka UniCredit už je s velkým odstupem největším akcionářem před německým státem. UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiného finančního ústavu HypoVereinsbank (HVB).