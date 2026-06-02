Rozbřesk: Květnová inflace z eurozóny spustí odpočítávání do zasedání ECB, koruna vyčkává na inflaci a mzdy

02.06.2026 8:42
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci května schodkem 170,2 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o téměř totožný deficit jako loni poté, co v prvních měsících roku omezoval vládní výdaje režim rozpočtového provizoria. Zatímco rozpočtové příjmy rostly meziročním tempem 5,7 %, výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 4,7 %.

Na straně rozpočtových příjmů hrají hlavní roli vyšší daňové příjmy v kombinaci s vyšším inkasem pojistného, což odráží stále svižný mzdový vývoj v tuzemské ekonomice. Do inkasa daně z přidané hodnoty se zároveň promítají rostoucí spotřební výdaje domácností. Meziročně vzrostly také příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů, kde se zatím neprojevilo dočasné snížení spotřební daně na naftu vzhledem k pozdější splatnosti této daně.

Růst výdajů státního rozpočtu táhly běžné výdaje v čele s vyššími sociálními dávkami, platbami za státní pojištěnce a odvody do rozpočtu EU. Kapitálové výdaje se tradičně na začátku roku rozbíhají pomaleji, a to i kvůli rozpočtovému provizoriu – jejich realizace by měla nabrat sílu zejména ve druhé polovině roku. Náklady na obsluhu státního dluhu sice meziročně mírně klesly, to je však dáno specifickým splátkovým kalendářem. Za celý rok očekáváme tyto výdaje na rekordní úrovni 110 mld. Kč.

Letošní hospodaření vlády se vyvíjí zhruba v souladu s plánovaným schodkem v rozsahu 310 mld. Kč. Hlavním rizikem plnění je z našeho pohledu kondice tuzemské ekonomiky – zejména pokud by mělo v důsledku blízkovýchodního konfliktu dojít k dalšímu přepisování očekávaného růstu pod 2 %.

Z pohledu finančních trhů však bude ještě důležitější výše rozpočtového deficitu v roce 2027. Odhadujeme další prohloubení schodku do rozmezí 350-400 mld. korun, v závislosti na tom, jak ambiciózní budou výdajové priority vlády. Za velmi problematické považujeme rozvolnění fiskálních pravidel, které vládní koalice schválila v Poslanecké sněmovně. Faktická absence rozpočtové brzdy totiž otevírá cestu k výrazně vyššímu nárůstu zadlužení a zároveň ohrožuje dlouhodobou rozpočtovou disciplínu.

Koruna

Bez výraznější rozkolísanosti se tuzemská měna obchoduje stále na dostřel hranice 24,30 EUR/CZK. Dnes je domácí makro kalendář prázdný, již ve čtvrtek ale bude zveřejněn předběžný odhad květnové inflace i výsledek mezd za první čtvrtletí. Do té doby koruna pravděpodobně setrvá v režimu omezené volatility.

Eurodolar

Vyšší ceny ropy v reakci na nespokojenost Íránu s vojenskými operacemi Izraele v Libanonu přinesly dočasné zisky dolaru. K tomu je třeba dodat, že včera zveřejněná americká data – zejména pak index ISM z průmyslu – nebyla vůbec špatná a potvrzovala velmi dobrý dojem z konjunktury v USA.

Dnes dopoledne bude pozornost upřena na inflační čísla z eurozóny za květen. V podstatě půjde o poslední důležité číslo před zasedáním ECB příští čtvrtek. Naše běžící odhady indikují celkovou meziroční inflaci na úrovni 3,27 % a jádrovou na 2,35 %. Již zveřejněná data ze čtyř velkých ekonomik eurozóny pak napovídají, že celková inflace bude možná o něco slabší a jádrová naopak trochu vyšší. Pokud by to tak bylo (a nedojde k výraznému podstřelení výše uvedených čísel), tak trh zřejmě začne silně věřit, že ECB opravdu příští čtvrtek zvýší sazby o 25 bazických bodů a euro může mít důvod zpevnit.

Zlotý

Polská centrální banka (NBP) by téměř jistě měla dnes odpoledne ponechat svoji základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,75 %. NBP může být spokojena, že celková inflace překvapivě poklesla na 3,1 % a je zpátky v cíleném koridoru (1,5-3,5 %). Na druhou stranu jádrová inflace se zabydlela na úrovni 3 % a setrvává nad cílem NBP. Od polské centrální banky očekáváme jen strohý a neutrální komentář.


02.06.2026
13:50ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
13:25Zlato letos padá, přitom ještě nedávno připomínalo technologické akcie  
12:52Alphabet chce získat na další investice do AI až 80 miliard dolarů. Zapojí se i Berkshire Hathaway
11:47Nejrizikovější tech akcie letí vzhůru. Analytici radí: vyberte zisky  
11:36Inflace v eurozóně překonala tři procenta. ECB je pod tlakem zvýšit sazby  
11:17UniCredit už si zajistila v Commerzbank více než 30procentní podíl
11:08Florida jako první stát USA zažalovala OpenAI, firma podle žalobců tajila rizika
10:45Průzkum ČSOB: Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých firem
10:02Šéf Nvidie označil Marvell Technology za další bilionovou společnost. Akcie poslal o 27 procent nahoru
8:57ČEZ schválil prodej části byznysu, HPE vystřelilo nahoru o 28 procent a Alphabet nabídne nové akcie  
8:43ČEZ, a.s.: Informace o změnách v dozorčí radě a ve výboru pro audit na základě výsledků jednání VH 1. 6. 2026
8:42Rozbřesk: Květnová inflace z eurozóny spustí odpočítávání do zasedání ECB, koruna vyčkává na inflaci a mzdy
8:36ČEZ, a.s.: Změna stanov společnosti
8:30ČEZ schválil rozdělení firmy. Nevýrobní aktivity půjdou do nové entity
8:27ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Optimalizace vlastnické struktury a governance Skupiny ČEZ
5:57FX Strategie: Rozhodnutí ECB může rozhýbat trhy, koruna dále vyčkává  
01.06.2026
17:06Írán ukončuje jednání s USA a slibuje úplně zablokovat Hormuz. Ropa prudce zdražuje
16:41PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru  
16:25ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě dividendy
15:56ČEZ vyplatí dividendu 42 Kč na akcii. Protinávrh vyšší dividendy neprošel

Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět