Írán ukončuje jednání s USA a slibuje úplně zablokovat Hormuz. Ropa prudce zdražuje

01.06.2026 17:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Írán v pondělí odpoledne oznámil, že jeho vyjednavači si přestanou se Spojenými státy vyměňovat zprávy přes zprostředkovatele ohledně možné mírové dohody a přistoupí k úplnému uzavření Hormuzského průlivu. Podle Teheránu jde o odvetu za pokračující porušování příměří, uvedl íránský státní zpravodajský server Tasnim. Ceny ropy reagují prudkým růstem.

"Žádný dialog neproběhne", dokud se Izrael úplně nestáhne z okupované oblasti v Libanonu a nezastaví všechny útoky v Libanonu i Gaze, píše Tasnim. "Odbojová fronta a Írán se také rozhodly zcela zablokovat Hormuzský průliv a aktivovat další fronty včetně průlivu Bab al-Mandeb, aby potrestali sionisty a jejich příznivce," stojí dále ve zprávě, z níž cituje server CNBC.

Průliv Bab el-Mandeb je úzký bod, který spojuje Rudé moře s Adenským zálivem.

Ceny ropy v reakci výrazně rostou. K jistému zdražení došlo už ráno po zprávách o nových úderech v konfliktu mezi USA a Íránem, nicméně odpoledne růst zrychlil. Severomořská ropa Brent tak kolem 17:00 SELČ vykazovala nárůst přibližně o sedm procent na 97,6 dolaru za barel. Lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) zdražovala dokonce o více než osm procent na 94,6 dolaru za barel.

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídicím centrům bezpilotních letounů v íránském Gorúku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík.

Zprávy o nových úderech podkopávají naděje na brzké dosažení dohody o prodloužení příměří. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že o návrhu dohody brzy rozhodne. Podle zdrojů agentury AFP však hodlá dohodu uzavřít pouze tehdy, pokud budou splněny všechny podmínky, které stanovil.



Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět