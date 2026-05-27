Proč akcie energetických společností dál nerostou?

Známý investor Steve Eisman si k rozhovoru pozval Boba Bracketta, který působí jako analytik energetického sektoru ve společnosti Bernstein. Ten na začátek uvedl, že se zajímá „o vše, co se dostává ze země a má doktorandský titul z geologie.“ Jedním z hlavních témat rozhovoru pak bylo to, proč akcie energetických společností při současných cenách ropy dál nerostou.
Analytik uvedl, že nyní je známá jedna podstatná informace, kterou jsme na začátku roku nevěděli: Írán je schopen uzavřít Hormuzský průliv a omezit tak výrazně dodávky ropy, ale i řadu dalších komodit. K tomu došlo a svým způsobem se jednalo o událost typu „černá labuť“. Výsledkem bylo mimo jiné výrazné čerpání zásob ropy, které „klesají způsobem, který jsme ještě neviděli.“ Trhy přitom podle experta „prostě věří, že situace se vyřeší,“ a i proto ceny ropy nerostou tak vysoko jako třeba na počátku konfliktu na Ukrajině. I přesto, že nabídkový šok na ropném trhu je nyní větší.
Brackett situaci komentoval s tím, že investoři mohou stále tíhnout spíše k úvahám o umělé inteligenci a jejím dopadu na ekonomiku a trhy. Uvažují ve stylu: „Pokud správně odhadnu vývoj kolem AI, vydělám hlavně na tom, u energetiky to platí mnohem méně.“ Eisman k tomu dodal, že tento sektor nyní tvoří jen asi 4 % celé kapitalizace amerického trhu. Brackett si myslí, že na počátku roku bylo celkem jasné, že softwarové akcie budou trpět kvůli AI a cena ropy nepůjde výrazně níž pod 60 dolarů, spíše bude cyklicky růst. Tomu odpovídal vývoj na akciovém trhu.
V tuhle chvíli dochází u ropných firem k výrazné pozitivní revizi letošní ziskovosti. Kvůli vyšším cenám ropy totiž rostou tržby i marže. K tomu expert dodal, že vyšší by mohly být i dlouhodobější ceny ropy, protože bude docházet k obnovování původní výše zásob, a to může trvat i delší dobu, což znamená dlouhodobě vyšší poptávku. K tomu může nově existovat určitá riziková prémie související se zmíněnou objevenou schopností Íránu uzavírat Hormuzský průliv. To vše by tak naznačovalo, že akcie energetik by měly stále růst. Proč tedy z předchozích vrcholů klesly?
Brackett ve snaze najít vysvětlení hovořil o forwardových cenách ropy, které se pro příští rok pohybují kolem 70 dolarů. Řekl k nim, že by nemělo jít o předpověď skutečného vývoje cen, tento trh spíše reflektuje snahy o zajištění se proti cenovým pohybům. Nicméně investoři podle něj forwardové ceny jako predikce interpretují. Tvar cenové křivky je přitom často ovlivňován tím, jak lehce se daná komodita fyzicky skladuje. Například u zlata je skladování velmi jednoduché, a to podle experta znamená, že tento trh se obvykle nachází v situaci nazývané contango. Zde ceny futures převyšují ty současné a čím více do budoucnosti, o to vyšší ceny jsou. „Téměř v souladu s inflací,“ dodal expert.
Ropa je naopak na skladování mnohem těžší, a to se promítá do toho, že cenová křivka je naopak obvykle klesající. Současný stav je tak z tohoto pohledu normální, protože současné ceny leží níže než ty pro příští rok. Průměrná cena ropy během cyklu se přitom podle analytika pohybuje kolem 75 dolarů a na akciovém trhu se o tento sektor zajímají téměř výhradně hodnotoví investoři. Ti zjednodušeně uvažují tak, že pokud se cena dostane například k 60 dolarům, začnou sektor vnímat jako zajímavý právě proto, že se dá čekat cenový růst a s tím vyšší ziskovost. Opačně pak uvažují, pokud se cena nachází nad historickým standardem.