Prezident znovu podpořil euro. Česko má být „u stolu, ne za dveřmi“

Prezident Petr Pavel na konferenci v Praze zdůraznil, že společná měna by zemi přiblížila rozhodování v EU a podpořila její ekonomický rozvoj. Jeho postoj ale kontrastuje s aktuální vládou, která zavedení eura odmítá a debatu o připravenosti utlumuje.
Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci reVize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by podle něj ČR byla blíže rozhodování v EU. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na vyjádření hlavy státu po dnešním jednání vlády uvedl, že pro něj euro představuje jen další ztrátu svrchovanosti v EU.
Vláda ANO, SPD a Motoristů nechce euro v Česku zavádět. Babiš na začátku května uvedl, že vláda už nebude každoročně zpracovávat zprávu o připravenosti k přijetí společné evropské měny. "Pro mě je euro další ztráta svrchovanosti v rámci EU," uvedl dnes Babiš. V eurozóně podle něj rozhodují hlavní státy, ostatní jsou tam do počtu. Česko podle něj potřebuje korunu, i když je Babiš opakovaně kritický k České národní bance (ČNB) a nynější základní úrokové sazbě.
"Samotný fakt, že naše ekonomika je výrazně provázána s eurozónou, by nás měla vést k tomu, abychom si řekli, že je jednoznačně lepší být v takovém případě u stolu, kde se přijímají rozhodnutí, než sedět za dveřmi a potom se s těmito rozhodnutími vyrovnat," řekl prezident. Česko tak chybí na jednáních eurosummitu, kde se scházejí představitelé zemí eurozóny.
Debatu o výhodách a nevýhodách eura podle něho česká společnost vést nechce, protože se neustále připomíná, že velká část Čechů vnímá euro negativně. Řada politiků však tento postoj ke společné evropské měně cíleně vytváří, míní Pavel.
"Myslím si, že úspěšná Česká republika může být opravdu pouze v integrované a silné Evropě, a k tomu máme v Evropě všechny předpoklady. Ne vždy jsme je ale schopni naplnit, protože stále ještě funguje fragmentace v mnoha liniích," uvedl Pavel. Členské státy by podle něho měly odhlédnout od individuálních zájmů ve prospěch úspěšné Evropy.
Jedním z cílů takové Evropy by podle něho mělo být dokončení jednotného trhu, o kterém dnes jednal s eurokomisařem pro hospodářství a produktivitu Valdisem Dombrovskisem.
Hlavní ekonom banky Creditas a člen Prognostického panelu České bankovní asociace Petr Dufek dnes České televizi řekl, že z jeho pohledu je euro vždy ekonomickým, nikoli politickým tématem. "Euro pro nás možná v nějaké daleké perspektivě ano, ale v tuho chvíli si myslím, že by to ekonomice moc nepomohlo," řekl. Česko sice splňuje parametry přijetí eura, vlastní měna ale podle něj přináší výhodu nezávislé měnové politiky. "Kdyby Česko nyní platilo eurem, byly by u nás byty ještě mnohem dražší a inflace by byla vyšší," doplnil.
Pro zavedení eura je nutné plnit pět maastrichtských kritérií. Inflace musí být nanejvýš o 1,5 procentního bodu nad průměrnou inflací tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Dlouhodobá úroková míra nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru deficitu veřejných financí na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v mechanismu směnných kurzů ERM II.
Česko se zavázalo přijmout euro při svém vstupu do EU v roce 2004, pro zavedení společné měny ale není stanoven žádný termín. Euro v současnosti využívá 21 z 27 členských zemí unie, jako poslední ho zavedlo letos Bulharsko.