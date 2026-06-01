ČEZ vyplatí dividendu 42 Kč na akcii. Protinávrh vyšší dividendy neprošel

Akcionáři dnes na Valné hromadě schválili dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá horní hranici výplatního poměru a znamená rozdělení 23 miliard korun. Stát jako majoritní vlastník zinkasuje zhruba 16 miliard.
Energetická společnost vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za jednu akcii, rozhodla dnešní valná hromada skupiny, která tak schválila návrh představenstva . Výše dividendy odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.
Letos valná hromada schválila návrh představenstva , který byl na horní hranici současného výplatního poměru dividendy . Ten činí 60 až 80 procent z očištěného zisku. Stejný podíl vyplácel i loni. V roce 2023 akcionáři naopak odsouhlasili protinávrh od ministerstva financí na vyplacení 100 procent z očištěného zisku. Letos ministerstvo, které stát v roli akcionáře zastupuje, vlastní protinávrh nepodalo. Dividenda bude splatná v obvyklém termínu od 3. srpna.
Jeden z minoritních akcionářů podal protinávrh na vyplacení dividendy ve výši 50 korun na akcii. Představenstvo s tím nesouhlasilo, podle něj by taková výplata byla nad rámec dividendové politiky a mohla by ohrozit rating společnosti. Vzhledem ke schválení návrhu představenstva valná hromada o protinávrhu nehlasovala.
Loni po schválení návrhu představenstva vyplatil dividendu 47 korun za akcii. Celkově se jednalo o 25,2 miliardy korun, stát z toho dostal 17,6 miliardy.
Dividendu začal vyplácet od roku 2000 po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Dosud svým akcionářům vyplatil 499,5 miliardy korun, tedy skoro půl bilionu. Stát z toho měl 349,7 miliardy korun. Dosud nejvyšší dividendu 145 Kč za akcii společnost vyplácela v roce 2023. Důvodem byl vysoký očištěný čistý zisk, který zaznamenal během energetické krize roku 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplácel plný zisk 78 miliard korun.
ČEZ v loňském roce vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy 5,8 procenta.