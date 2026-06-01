ČEZ vyplatí dividendu 42 Kč na akcii. Protinávrh vyšší dividendy neprošel

01.06.2026 15:56
Autor: ČTK

Akcionáři ČEZ dnes na Valné hromadě schválili dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá horní hranici výplatního poměru a znamená rozdělení 23 miliard korun. Stát jako majoritní vlastník zinkasuje zhruba 16 miliard.

Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za jednu akcii, rozhodla dnešní valná hromada skupiny, která tak schválila návrh představenstva ČEZ. Výše dividendy odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.

Letos valná hromada schválila návrh představenstva ČEZ, který byl na horní hranici současného výplatního poměru dividendy ČEZ. Ten činí 60 až 80 procent z očištěného zisku. Stejný podíl ČEZ vyplácel i loni. V roce 2023 akcionáři naopak odsouhlasili protinávrh od ministerstva financí na vyplacení 100 procent z očištěného zisku. Letos ministerstvo, které stát v roli akcionáře zastupuje, vlastní protinávrh nepodalo. Dividenda bude splatná v obvyklém termínu od 3. srpna.

Jeden z minoritních akcionářů podal protinávrh na vyplacení dividendy ve výši 50 korun na akcii. Představenstvo s tím nesouhlasilo, podle něj by taková výplata byla nad rámec dividendové politiky a mohla by ohrozit rating společnosti. Vzhledem ke schválení návrhu představenstva valná hromada o protinávrhu nehlasovala.

Loni ČEZ po schválení návrhu představenstva vyplatil dividendu 47 korun za akcii. Celkově se jednalo o 25,2 miliardy korun, stát z toho dostal 17,6 miliardy.

Dividendu začal ČEZ vyplácet od roku 2000 po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Dosud svým akcionářům vyplatil 499,5 miliardy korun, tedy skoro půl bilionu. Stát z toho měl 349,7 miliardy korun. Dosud nejvyšší dividendu 145 za akcii společnost vyplácela v roce 2023. Důvodem byl vysoký očištěný čistý zisk, který ČEZ zaznamenal během energetické krize roku 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplácel plný zisk 78 miliard korun.

ČEZ v loňském roce vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy 5,8 procenta.

 

ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace
14.05.2026 10:42
ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace
ČEZ dnes ráno před otevřením trhu reportoval výsledky za 1Q26, které p...
První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček
14.05.2026 13:40
První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček
První malý modulární reaktor v Česku by mohl vzniknout v Moravskoslezs...
Ocenění dvou nových firem má potenciál pro růst i přilákat nové investory do dluhopisů, říká Martin Novák z ČEZ
15.05.2026 8:10
Ocenění dvou nových firem má potenciál pro růst i přilákat nové investory do dluhopisů, říká Martin Novák z ČEZ
Ceny elektřiny i plynu dočasně zvedl konflikt kolem Íránu, dlouhodobý ...
ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
20.05.2026 12:33
ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
Energetická společnost ČEZ vydala první tzv. zelené dluhopisy v celko...


9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
