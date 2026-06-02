Průzkum ČSOB: Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých firem

Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých malých a středních firem. Jejich nálada se letos na jaře výrazně zhoršila a je na nejhorší úrovni od jara 2024. Negativní šok ale nebyl tak silný, jako při začátku pandemie covidu-19 nebo při vypuknutí války na Ukrajině. Vyplývá to z výsledků průzkumu ČSOB Index očekávání firem..
Index očekávání firem klesl od loňského podzimu o 11,5 bodu na hodnotu minus 4,4 bodu. Index může nabývat hodnot od plus 100 až po minus 100 bodů. Kladná hodnota znamená převažující optimismus, záporná hodnota naopak pesimismus.
Index hodnotí poptávku po výrobcích firem, plánované investice a očekávané změny v rozsahu podnikání. U poptávky očekávalo 34 procent firem její snížení, 28 procent její zvýšení a 38 procent její zachování beze změny. U investic očekávalo snížení 37 procent podniků, zvýšení 28 procent a ponechání beze změny 35 procent. Rozsah podnikání chce 78 procent firem zachovat nebo rozšířit.
"Hlavní příčinou poklesu optimismu českých firem a podnikatelů je jednoznačně existence nového významného negativního faktoru, války na Blízkém východě a z ní vyplývající růst cen energií, respektive surovin," uvedl výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop. Další vývoj nálad v podnikatelském sektoru podle něj bude do velké míry záviset na vyřešení konfliktu v Íránu.
Největším ohrožením podnikání jsou podle průzkumu ceny energií a paliv, jako problematické je hodnotí 70 procent firem. Válečné konflikty uvedlo jako hrozbu 62,8 procenta firem. Obavy mají podniky také z kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa, za riziko je považuje 56,2 procenta firem.
Příležitosti vidí firmy v získávání kvalitních zaměstnanců, zlepšení podnikání si od toho slibuje 54,2 procenta podniků. Pro 51,2 procenta firem jsou příležitosti v úsporách a efektivitě, 43,5 procenta je vidí v nových technologií. Inovace zavádí devět z deseti podniků, z toho 45 procent směřuje inovace zejména do využívání umělé inteligence (AI).
Index očekávání firem je projekt ČSOB, s jehož pomocí lze sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů v oblastech poptávky, investic a rozsahu podnikání v Česku. Banka ho sestavuje od roku 2013.