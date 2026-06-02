Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Průzkum ČSOB: Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých firem

Průzkum ČSOB: Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých firem

02.06.2026 10:45
Autor: Redakce, Patria.cz

Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých malých a středních firem. Jejich nálada se letos na jaře výrazně zhoršila a je na nejhorší úrovni od jara 2024. Negativní šok ale nebyl tak silný, jako při začátku pandemie covidu-19 nebo při vypuknutí války na Ukrajině. Vyplývá to z výsledků průzkumu ČSOB Index očekávání firem..

Index očekávání firem klesl od loňského podzimu o 11,5 bodu na hodnotu minus 4,4 bodu. Index může nabývat hodnot od plus 100 až po minus 100 bodů. Kladná hodnota znamená převažující optimismus, záporná hodnota naopak pesimismus.

Index hodnotí poptávku po výrobcích firem, plánované investice a očekávané změny v rozsahu podnikání. U poptávky očekávalo 34 procent firem její snížení, 28 procent její zvýšení a 38 procent její zachování beze změny. U investic očekávalo snížení 37 procent podniků, zvýšení 28 procent a ponechání beze změny 35 procent. Rozsah podnikání chce 78 procent firem zachovat nebo rozšířit.

"Hlavní příčinou poklesu optimismu českých firem a podnikatelů je jednoznačně existence nového významného negativního faktoru, války na Blízkém východě a z ní vyplývající růst cen energií, respektive surovin," uvedl výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop. Další vývoj nálad v podnikatelském sektoru podle něj bude do velké míry záviset na vyřešení konfliktu v Íránu.

Největším ohrožením podnikání jsou podle průzkumu ceny energií a paliv, jako problematické je hodnotí 70 procent firem. Válečné konflikty uvedlo jako hrozbu 62,8 procenta firem. Obavy mají podniky také z kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa, za riziko je považuje 56,2 procenta firem.

Příležitosti vidí firmy v získávání kvalitních zaměstnanců, zlepšení podnikání si od toho slibuje 54,2 procenta podniků. Pro 51,2 procenta firem jsou příležitosti v úsporách a efektivitě, 43,5 procenta je vidí v nových technologií. Inovace zavádí devět z deseti podniků, z toho 45 procent směřuje inovace zejména do využívání umělé inteligence (AI).

Index očekávání firem je projekt ČSOB, s jehož pomocí lze sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů v oblastech poptávky, investic a rozsahu podnikání v Česku. Banka ho sestavuje od roku 2013.


Čtěte více:

Rozbřesk: Květnová inflace z eurozóny spustí odpočítávání do zasedání ECB, koruna vyčkává na inflaci a mzdy
02.06.2026 8:42
Rozbřesk: Květnová inflace z eurozóny spustí odpočítávání do zasedání ECB, koruna vyčkává na inflaci a mzdy
Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci května schodkem 170,2 ...
ČEZ schválil prodej části byznysu, HPE vystřelilo nahoru o 28 procent a Alphabet nabídne nové akcie
02.06.2026 8:57
ČEZ schválil prodej části byznysu, HPE vystřelilo nahoru o 28 procent a Alphabet nabídne nové akcie
Klíčová valná hromada ČEZ přinesla zásadní rozhodnutí o restrukturaliz...
Šéf Nvidie označil Marvell Technology za další bilionovou společnost. Akcie poslal o 27 procent nahoru
02.06.2026 10:02
Šéf Nvidie označil Marvell Technology za další bilionovou společnost. Akcie poslal o 27 procent nahoru
Slova generálního ředitele Nvidie, nejhodnotnější společnosti na světě...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.06.2026
13:50ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
13:25Zlato letos padá, přitom ještě nedávno připomínalo technologické akcie  
12:52Alphabet chce získat na další investice do AI až 80 miliard dolarů. Zapojí se i Berkshire Hathaway
11:47Nejrizikovější tech akcie letí vzhůru. Analytici radí: vyberte zisky  
11:36Inflace v eurozóně překonala tři procenta. ECB je pod tlakem zvýšit sazby  
11:17UniCredit už si zajistila v Commerzbank více než 30procentní podíl
11:08Florida jako první stát USA zažalovala OpenAI, firma podle žalobců tajila rizika
10:45Průzkum ČSOB: Konflikt na Blízkém východě zchladil optimismus českých firem
10:02Šéf Nvidie označil Marvell Technology za další bilionovou společnost. Akcie poslal o 27 procent nahoru
8:57ČEZ schválil prodej části byznysu, HPE vystřelilo nahoru o 28 procent a Alphabet nabídne nové akcie  
8:43ČEZ, a.s.: Informace o změnách v dozorčí radě a ve výboru pro audit na základě výsledků jednání VH 1. 6. 2026
8:42Rozbřesk: Květnová inflace z eurozóny spustí odpočítávání do zasedání ECB, koruna vyčkává na inflaci a mzdy
8:36ČEZ, a.s.: Změna stanov společnosti
8:30ČEZ schválil rozdělení firmy. Nevýrobní aktivity půjdou do nové entity
8:27ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Optimalizace vlastnické struktury a governance Skupiny ČEZ
5:57FX Strategie: Rozhodnutí ECB může rozhýbat trhy, koruna dále vyčkává  
01.06.2026
17:06Írán ukončuje jednání s USA a slibuje úplně zablokovat Hormuz. Ropa prudce zdražuje
16:41PODCAST Týdenní výhled: Nvidia cítí příležitost v PC odvětví, obrat na softwaru  
16:25ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě dividendy
15:56ČEZ vyplatí dividendu 42 Kč na akcii. Protinávrh vyšší dividendy neprošel

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět