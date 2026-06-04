RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění

Rostoucí poptávka po elektrifikaci může zajistit společnosti dlouhodobý růstový impuls. Firma si upevňuje své postavení na trhu prostřednictvím průběžného rozvoje a rozšiřování kapacit. Akcie se nachází nedaleko svých předchozích maxim, takže po menším poklesu by mohl kurz znovu nabrat sílu. V tomto kontextu formulujeme novou obchodní tezi týkající se .
Akcie letos podává mimořádně silný výkon a navzdory své nízké betě patří mezi nadprůměrně výkonné tituly na německém trhu. Pozitivní vývoj ceny akcie byl podpořen především rostoucí poptávkou po elektrifikaci a zlepšujícími se fundamenty. Programy rozšiřování kapacit mohou v dlouhodobém horizontu zajistit stabilní tvorbu tržeb a zisků, zatímco rostoucí poptávka po elektřině poháněná boomem AI může pro výrobce elektřiny představovat trvalý zdroj poptávky.
Kurz poblíž historických maxim
Z grafu je patrné, že akcie letos již posílily o 25 %, v posledních týdnech však tempo růstu mírně zpomalilo. Současně došlo k určité technické korekci indikátorů – například MACD se blíží k nákupnímu signálu. Kurz se tak již výrazně vzdálil od úrovní signalizujících překoupenost, a proto by krátkodobým cílem mohlo být proražení 50denního klouzavého průměru a následně dosažení historických maxim.
Na týdenním grafu lze pozorovat, že nedávný pokles je spíše přirozenou korekcí než důsledkem zásadního zhoršení fundamentů či prostředí. Roli přitom mohlo hrát i zvýšení evropských výnosů a odliv kapitálu z defenzivních sektorů. Dlouhodobý výhled se však výrazně nemění – si nadále udržuje silnou pozici mezi evropskými utilitami.
Celkový technický obraz zůstává příznivý – indikátory se dříve pohybovaly na vysokých úrovních, RSI klesl z hodnot nad 70 a MACD signalizoval prodej na relativně vysokých úrovních. Podporou může být 50týdenní klouzavý průměr a díky pozitivnímu momentu klouzavé průměry od lednového „zlatého kříže“ nadále rostou.
Elektrifikace jako klíčový faktor
Středobodem dlouhodobé strategie společnosti je elektrifikace a růst globální poptávky po energii. kontinuálně rozšiřuje své kapacity napříč Evropou a vedení pro letošní rok počítá s kapitálovými výdaji mezi šesti a osmi miliardami eur. Mezi klíčové projekty patří britský offshore větrný park Sofia a dánský projekt Thor. Firma tak v dlouhodobém horizontu klade stále větší důraz na obnovitelné zdroje energie a rozvoj bateriových úložišť.
Expanze se však neomezuje pouze na Evropu. Společnost již dříve oznámila, že v rámci investičního rámce 35 miliard eur plánuje přibližně 17 miliard investovat ve Spojených státech. Podle současných plánů by do roku 2031 mělo dojít k navýšení kapacity o dalších 9 GW (z 13 na 22 GW), což reflektuje rychle rostoucí poptávku po energii v USA.
Rostoucí poptávka po obnovitelných zdrojích a zvyšující se globální spotřeba elektřiny, poháněná mimo jiné AI, mohou dlouhodobě podporovat zlepšování fundamentů. Konsenzus analytiků Bloomberg očekává letos růst tržeb zhruba o 13 % a očištěný EBITDA přes 5,6 miliardy eur (marže 28,3 %). V příštím roce by se profitabilita mohla dále zvýšit – analytici očekávají dosažení 30% marže EBITDA.
je také stabilním dividendovým plátcem – v posledních devíti letech pravidelně zvyšovala dividendu. Letos v květnu společnost vyplatila dividendu 1,2 eura na akcii za rok 2025, přičemž management plánuje její zvýšení na 1,32 eura v příštím roce.
Prémiové ocenění může být opodstatněné
Z hlediska valuace se akcie obchoduje s prémií – forward P/E kolem 19 převyšuje historický desetiletý průměr. To je však částečně ospravedlněno transformací společnosti, která se z tradiční utility stává klíčovým hráčem v oblasti strukturální energetické poptávky. Další pozitivní vývoj v oblasti rozšiřování kapacit a expanze v USA může i nadále podporovat prémiové ocenění.
Navzdory příznivému výhledu existuje několik rizik:
* Výraznější pokles cen elektřiny by mohl negativně ovlivnit tržby. Přestože firma využívá hedging, dlouhodobý pokles cen by mohl zhoršit výsledky.
* Růst investičních nákladů by mohl snížit budoucí ziskovost.
* Vyšší úrokové sazby mohou negativně dopadat na akciové trhy.
* Regulační rizika – v případě cenových šoků mohou vládní zásahy negativně ovlivnit sektor.
* Počasí – vyšší podíl obnovitelných zdrojů znamená citlivost na vítr a sluneční svit, což může krátkodobě ovlivnit výrobu.
Shrnutí
Celkově kontinuální investice, rostoucí poptávka po energii a stabilní fundamenty vytvářejí pozitivní obraz pro . Další zlepšování fundamentů podporuje i strukturální poptávka spojená s AI. Přestože současné ocenění již částečně zohledňuje trend elektrifikace, pokračující investice, růst kapacit a rostoucí poptávka po elektřině související s AI mohou představovat další růstový impuls.
Na tomto základě formulujeme šestiměsíční sázku na růst s long pozicí.
Analýza byla zveřejněna 3.6.2026. Text je strojově přeložen z maďarštiny. Autor analýzy nevlastní akcie dané společnosti.