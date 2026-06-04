Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění

RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění

04.06.2026 13:06
Autor: Dániel Varga, Patria Finance Maďarsko

Rostoucí poptávka po elektrifikaci může zajistit společnosti RWE dlouhodobý růstový impuls. Firma si upevňuje své postavení na trhu prostřednictvím průběžného rozvoje a rozšiřování kapacit. Akcie se nachází nedaleko svých předchozích maxim, takže po menším poklesu by mohl kurz znovu nabrat sílu. V tomto kontextu formulujeme novou obchodní tezi týkající se RWE.

Akcie RWE letos podává mimořádně silný výkon a navzdory své nízké betě patří mezi nadprůměrně výkonné tituly na německém trhu. Pozitivní vývoj ceny akcie byl podpořen především rostoucí poptávkou po elektrifikaci a zlepšujícími se fundamenty. Programy rozšiřování kapacit mohou v dlouhodobém horizontu zajistit stabilní tvorbu tržeb a zisků, zatímco rostoucí poptávka po elektřině poháněná boomem AI může pro výrobce elektřiny představovat trvalý zdroj poptávky.

Kurz poblíž historických maxim

Z grafu je patrné, že akcie RWE letos již posílily o 25 %, v posledních týdnech však tempo růstu mírně zpomalilo. Současně došlo k určité technické korekci indikátorů – například MACD se blíží k nákupnímu signálu. Kurz se tak již výrazně vzdálil od úrovní signalizujících překoupenost, a proto by krátkodobým cílem mohlo být proražení 50denního klouzavého průměru a následně dosažení historických maxim.

Na týdenním grafu lze pozorovat, že nedávný pokles je spíše přirozenou korekcí než důsledkem zásadního zhoršení fundamentů či prostředí. Roli přitom mohlo hrát i zvýšení evropských výnosů a odliv kapitálu z defenzivních sektorů. Dlouhodobý výhled se však výrazně nemění – RWE si nadále udržuje silnou pozici mezi evropskými utilitami.

Celkový technický obraz zůstává příznivý – indikátory se dříve pohybovaly na vysokých úrovních, RSI klesl z hodnot nad 70 a MACD signalizoval prodej na relativně vysokých úrovních. Podporou může být 50týdenní klouzavý průměr a díky pozitivnímu momentu klouzavé průměry od lednového „zlatého kříže“ nadále rostou.

1

Elektrifikace jako klíčový faktor

Středobodem dlouhodobé strategie společnosti je elektrifikace a růst globální poptávky po energii. RWE kontinuálně rozšiřuje své kapacity napříč Evropou a vedení pro letošní rok počítá s kapitálovými výdaji mezi šesti a osmi miliardami eur. Mezi klíčové projekty patří britský offshore větrný park Sofia a dánský projekt Thor. Firma tak v dlouhodobém horizontu klade stále větší důraz na obnovitelné zdroje energie a rozvoj bateriových úložišť.

Expanze se však neomezuje pouze na Evropu. Společnost již dříve oznámila, že v rámci investičního rámce 35 miliard eur plánuje přibližně 17 miliard investovat ve Spojených státech. Podle současných plánů by do roku 2031 mělo dojít k navýšení kapacity o dalších 9 GW (z 13 na 22 GW), což reflektuje rychle rostoucí poptávku po energii v USA.

Rostoucí poptávka po obnovitelných zdrojích a zvyšující se globální spotřeba elektřiny, poháněná mimo jiné AI, mohou dlouhodobě podporovat zlepšování fundamentů. Konsenzus analytiků Bloomberg očekává letos růst tržeb zhruba o 13 % a očištěný EBITDA přes 5,6 miliardy eur (marže 28,3 %). V příštím roce by se profitabilita mohla dále zvýšit – analytici očekávají dosažení 30% marže EBITDA.

RWE je také stabilním dividendovým plátcem – v posledních devíti letech pravidelně zvyšovala dividendu. Letos v květnu společnost vyplatila dividendu 1,2 eura na akcii za rok 2025, přičemž management plánuje její zvýšení na 1,32 eura v příštím roce.

Prémiové ocenění může být opodstatněné

Z hlediska valuace se akcie obchoduje s prémií – forward P/E kolem 19 převyšuje historický desetiletý průměr. To je však částečně ospravedlněno transformací společnosti, která se z tradiční utility stává klíčovým hráčem v oblasti strukturální energetické poptávky. Další pozitivní vývoj v oblasti rozšiřování kapacit a expanze v USA může i nadále podporovat prémiové ocenění.

Navzdory příznivému výhledu existuje několik rizik:

* Výraznější pokles cen elektřiny by mohl negativně ovlivnit tržby. Přestože firma využívá hedging, dlouhodobý pokles cen by mohl zhoršit výsledky.
* Růst investičních nákladů by mohl snížit budoucí ziskovost.
* Vyšší úrokové sazby mohou negativně dopadat na akciové trhy.
* Regulační rizika – v případě cenových šoků mohou vládní zásahy negativně ovlivnit sektor.
* Počasí – vyšší podíl obnovitelných zdrojů znamená citlivost na vítr a sluneční svit, což může krátkodobě ovlivnit výrobu.

Shrnutí

Celkově kontinuální investice, rostoucí poptávka po energii a stabilní fundamenty vytvářejí pozitivní obraz pro RWE. Další zlepšování fundamentů podporuje i strukturální poptávka spojená s AI. Přestože současné ocenění již částečně zohledňuje trend elektrifikace, pokračující investice, růst kapacit a rostoucí poptávka po elektřině související s AI mohou představovat další růstový impuls.

Na tomto základě formulujeme šestiměsíční sázku na růst s long pozicí.

Analýza byla zveřejněna 3.6.2026. Text je strojově přeložen z maďarštiny. Autor analýzy nevlastní akcie dané společnosti.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.06.2026
13:06RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění
12:04Mzdy na začátku roku překonaly 8 %, co na to ČNB?  
11:02Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu  
10:31Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta
10:30ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:10Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent
10:00Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta
9:28ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Skupina ČEZ podepsala úvěrovou smlouvu
8:51Rozbřesk: Všechny negativní šoky pro ekonomiku USA válcuje pozitivní příběh umělé inteligence.
8:39Naděje na příměří mezi Izraelem a Libanonem, Broadcom po výsledcích padá. Evropa zahájí negativně  
8:27Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
6:08Další korekce, pak rally a výjimečný rok 2027?
03.06.2026
22:03Americké technologie korigují níže  
16:50Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
16:44EK navrhla nová opatření na posílení kapacit v oblasti čipů i AI v Evropě
16:18ČEZ, a.s.: Výsledky jednání řádné valné hromady
15:41Sazby mohou růst a zároveň se může zlepšovat celkové prostředí pro akcie
14:02Goldmani ukázali své akciové favority na červen. Očekávají, že vystřelí o desítky procent  
12:22Bitcoin čelí odlivům. Investoři přesouvají peníze do AI  
12:07CSG získal kontrakty za desítky milionů eur na dodávky zapalovačů munice

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět