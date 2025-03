RWE kvůli nejistotě kolem obnovitelných zdrojů sníží investice, má nižší zisk

Největší německá energetická společnost sníží do konce desetiletí investice o pětinu zhruba na 35 miliard eur (875 miliard Kč). Zdůvodnila to celosvětovou nejistotou ohledně návratnosti projektů solárních, vodíkových a plynových elektráren. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení spolu s výsledky hospodaření za loňský rok.



Druhý největší světový developer větrných elektráren na moři také zvýšil požadavky na návratnost nových investic. Nově musejí vynášet už ne osm, ale nejméně 8,5 procenta.



"Vzhledem k vyšší nejistotě v investičním prostředí jsme zvýšili požadavky na budoucí investice. V důsledku přísnějšího řízení rizik a vyšších očekávání návratnosti budeme do roku 2030 investovat méně, než jsme původně plánovali," uvedl generální ředitel Markus Krebber.



Provozní zisk loni klesl více než o čtvrtinu přibližně na 5,7 miliardy eur. Analytici ale očekávali ještě výraznější pokles. Podle prognózy manažerského týmu vedeného generálním ředitelem by se provozní zisk letos mohl pohybovat od 4,55 miliardy do 5,15 miliardy eur.



RWE se spolu s ostatními firmami v odvětví potýká s náročnějším globálním investičním prostředím u projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Investoři firmu už nějakou dobu kritizují ohledně jejího přístupu k alokaci kapitálu, napsala agentura Reuters.