Detail - články
Německé RWE klesl hrubý provozní zisk o deset procent, chystá investici v USA

12.03.2026 15:54
Autor: ČTK

Německá energetická společnost RWE plánuje expanzi ve Spojených tátech, kde datová centra výrazně zvýšila poptávku po elektřině. Hodlá tam investovat 17 miliard eur (415,2 miliardy Kč), což je téměř polovina plánovaných výdajů do roku 2031. Součástí plánu jsou i nové plynové elektrárny, do kterých má RWE v úmyslu investovat miliardu eur. Firma, která je největším výrobcem elektřiny v Německu, to dnes oznámila spolu s výsledky hospodaření za loňský rok, které ukázaly pokles provozního zisku.

Tento krok znamená výrazný průnik německé společnosti na trh, kde rychlá výstavba datových center a potřeba modernizace stárnoucí energetické infrastruktury podnítily rozkvět nových zdrojů výroby elektřiny i přenosového vybavení. Růst poptávky v USA táhnou především velké technologické firmy, které letos plánují investovat zhruba 600 miliard USD (12,7 bilionu Kč) do umělé inteligence (AI), což je technologie s vysokými nároky na dodávky elektřiny. Z jejího růstu těží i německé průmyslové společnosti.

RWE uvedla, že nové elektrárny plánuje stavět především v lokalitách, kde už má připojení k rozvodné síti. První blok by měl být uveden do provozu do konce desetiletí. Firma zároveň zdůraznila, že se bude soustředit na menší nové projekty, nikoli na velké akvizice.

Společnost RWE má v současnosti v USA instalovanou kapacitu solárních, větrných a bateriových zdrojů 13 gigawattů (GW), což odpovídá spotřebě devíti až deseti milionů domácností. Díky novým investicím by se instalovaná kapacita měla zvýšit na 22 GW. Projekty plynových elektráren by měly mít celkový výkon pět gigawattů.

Firma dnes také oznámila výsledky hospodaření za loňský rok. Očištěný hrubý provozní zisk jí klesl o deset procent na 5,1 miliardy eur. Překonal však očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters očekávali zisk 4,9 miliardy eur.

Akcie firmy reagovaly na zprávu o investici v USA růstem na maximum od června 2010. Po akciích firmy Siemens Energy jsou akcie RWE letos druhé nejvýkonnější na akciovém trhu v Německu. Od začátku roku si připsaly více než 17 procent.


