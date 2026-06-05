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Ekonomika EU i eurozóny na začátku roku klesla, upřesnil Eurostat

Ekonomika EU i eurozóny na začátku roku klesla, upřesnil Eurostat

05.06.2026 11:52
Autor: ČTK

Ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezonně přepočtených údajů klesla o 0,1 procenta, uvedl dnes ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu hrubého domácího produktu (HDP), a to o 0,2 procenta. K výrazné revizi dat přispělo Irsko, jehož ekonomika vykázala mnohem hlubší propad, než uváděl předchozí odhad.

Pokles podle zpřesněných údajů vykázala také ekonomika eurozóny, a to o 0,2 procenta. V květnu Eurostat odhadoval růst HDP zemí platících eurem o 0,1 procenta.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku EU i eurozóna ekonomicky rostly, v obou případech o 0,2 procenta. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl sezonně očištěný HDP v letošním prvním čtvrtletí v eurozóně o 0,3 procenta, v celé EU pak o 0,7 procenta. Meziroční růst v eurozóně zpomalil z 1,2 procenta a v celé EU z 1,4 procenta ve čtvrtém čtvrtletí.

Růst HDP České republiky v prvním čtvrtletí zpomalil na 0,2 procenta z tempa 0,7 procenta o čtvrtletí dříve. Nejvyšší růst HDP zaznamenalo Dánsko, a to o 1,9 procenta, následované Estonskem a Maltou, jejichž ekonomiky rostly o 1,1 procenta.

Nejvíce klesla irská ekonomika, mezičtvrtletně o 12,1 procenta. Předchozí odhad ukazoval na dvouprocentní pokles. Druhý nejvýraznější pokles registruje Litva, a to o 0,3 procenta. Švédská ekonomika zaznamenala pokles o 0,2 procenta, francouzská o 0,1 procenta.

 


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