Míra nezaměstnanosti v červnu stagnovala

Červnová data podle hlavního ekonoma Patrie Dominika Rusinka potvrzují, že český trh práce zůstává navzdory mírnému meziročnímu nárůstu nezaměstnanosti v solidní kondici. Stabilní podíl nezaměstnaných, rostoucí počet volných pracovních míst a pokračující silný růst mezd naznačují, že poptávka po pracovní síle zůstává v řadě odvětví vysoká. Přestože strukturální problémy brání výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti, širší ukazatele nadále řadí český pracovní trh mezi nejsilnější v Evropské unii.
Červnová data potvrzují postupnou stabilizaci trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob podle metodiky MPSV zůstal v červnu stabilní na 4,8 %, což odpovídá obvyklému sezónnímu vývoji. Ve srovnání s loňským červnem byl však vyšší o 0,6 procentního bodu. Po očištění o sezónní vlivy se držel na 5,0 %.
Ke konci června evidoval Úřad práce ČR zhruba 356 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy přibližně o 40 tisíc více než před rokem. Počet nově evidovaných osob byl v červnu meziměsíčně vyšší o 1 542 a meziročně o 5 300. Současně bylo inzerováno téměř sto tisíc volných pracovních míst, což bylo o více než pět tisíc více než v květnu.
Červen bývá na trhu práce tradičně příznivý měsíc. Pokračují sezónní práce, firmy ve službách nabírají před hlavní turistickou sezonou a část uchazečů odchází z evidence do krátkodobějších zaměstnání. Proti výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti však stojí strukturální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci a také vyšší podíl hůře zaměstnatelných uchazečů, zejména starších osob a dlouhodobě nezaměstnaných.
Přestože podíl nezaměstnaných podle metodiky MPSV zůstává zvýšený, širší pohled na trh práce neukazuje na plošné ochlazení. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti podle Eurostatu zůstává v Česku velmi nízká – v květnu činila 2,9 % a patřila spolu s Bulharskem k nejnižším v EU. Přetrvávající napětí na trhu práce potvrzuje i rychlý růst mezd. V prvním čtvrtletí 2026 vzrostla průměrná hrubá nominální mzda meziročně o 8,1 %. Takto silná mzdová dynamika naznačuje, že v řadě odvětví ekonomiky zůstává silná poptávka po pracovní síle.
Celkově hodnotíme kondici tuzemského trhu práce jako solidní. V červenci očekáváme nárůst míry nezaměstnanosti v souladu s typickou sezónností, následně by však měla opět pozvolna klesat. Za celý letošní rok odhadujeme průměrný podíl nezaměstnaných na 4,9 %.